Közgyűlés

1 órája

Védelem alá helyeznének egy debreceni épületet – fotóval

A közgyűlés a következő ülésén dönt a javaslatról.

Módosíthatja a debreceni közgyűlés a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet  az október 30-ai ülésén. A változtatás célja a közelmúltban hatályba lépett magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés, az Épített Örökség Felújítási Program alanyi hatályának kiterjesztése, továbbá az Ajtó utca 16. szám alatti ingatlanon lévő épület helyi egyedi védelem alá helyezése. Az előterjesztést Gábor István főépítész jegyzi.

Az Ajtó utca 16. szám alatti épület
