Helyi közélet
1 órája
Nagyszerű hír az utasoknak: új vasúti megálló épült Hajdú-Biharban
Bodó Sándor országgyűlési képviselő tette közzé a posztot. Elkészült a vasúti megálló a településen.
Elkészült a szerepi vasúti megálló – írja csütörtöki posztjában Bodó Sándor, a település országgyűlési képviselője. A megálló fejlesztéséről korábban Lázár János építési és közlekedési miniszterrel egyeztetett.
Megígértük, megcsináltuk!
- tette hozzá.
