Helyi közélet

1 órája

Nagyszerű hír az utasoknak: új vasúti megálló épült Hajdú-Biharban

Bodó Sándor országgyűlési képviselő tette közzé a posztot. Elkészült a vasúti megálló a településen.

Haon.hu

Elkészült a szerepi vasúti megálló – írja csütörtöki posztjában Bodó Sándor, a település országgyűlési képviselője. A megálló fejlesztéséről korábban Lázár János építési és közlekedési miniszterrel egyeztetett.

Elkészült a szerepi vasúti megálló
Forrás: Facebook/Bodó Sándor

Megígértük, megcsináltuk!

- tette hozzá.

