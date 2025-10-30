október 30., csütörtök

Beruházások

50 perce

Soha nem látott vasúti fejlesztések jönnek Hajdú-Biharba: villamosított pályák, megújuló állomások, itt a teljes lista!

Címkék#fejlesztés#vasútvonal#állomásépület

Elkészült a Debrecen-Fatér és a Macs Ipari Park Terminál is, miközben folyamatban van a Debrecen és Balmazújváros közötti szakasz villamosítása. A vasútfejlesztések sora azonban itt korántsem ér véget: több új beruházás is indul Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Az elmúlt évek folyamatos vasútfejlesztéseinek köszönhetően gyorsabb és kényelmesebb közlekedést tapasztalhatnak a hajdú-bihari utasok. Elkészült a Püspökladány–Biharkeresztes vasútvonal villamosítása, folyamatban van a Debrecen és Balmazújváros közötti szakasz korszerűsítése. A tervasztalon azonban már újabb fejlesztések is szerepelnek.

Több vasútfejlesztés is indul Hajdú-Biharban
Több vasútfejlesztés is indul Hajdú-Biharban
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Jelentős vasútfejlesztés a 108-as és a 106-os vonalon is

A folyamatban lévő és a tervezett vasútfejlesztésekről október 31-én számol be az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés ülésén. Az előterjesztésből kiderül többek között, hogy várhatóan 2026 májusában fejeződhet be a 108-as vasútvonal Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszának korszerűsítése.

A közelmúltban jelentették be, hogy a 106-os vasútvonal felújítása miatt átmenetileg pótlóbuszok közlekednek Debrecen és Nagykereki között. Az ÉKM előzetes beszámolója alapján a tervezési feladatokra vonatkozó szerződést a jövő év második negyedévében kötik meg.

Szintén előkészítés alatt áll a Debrecen–Apafa–Mátészalka vasútvonal villamosítása és pályafejlesztése. A tervezési feladatokra kiírt közbeszerzési eljárás bírálata folyamatban van, a szerződés aláírása várhatóan 2026 első negyedévében történik meg.

2026-ban indulhat a Debrecen-Nyíregyháza-vasútfejlesztés

Jelentős vasútfejlesztésnek ígérkezik a 100-as vasútvonal Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának korszerűsítése. A projekt-előkészítés során elkészültek a pályaépítési, biztosítóberendezési és távközlési munkákra vonatkozó végleges engedélyezési tervek, beszerezték a szükséges engedélyeket, és összeállították a tenderdokumentációt.

A kivitelezés várhatóan 2026 második negyedévében kezdődhet el.

Több hajdú-bihari vasútállomás is megújul

A vasútállomások között öt helyszínen zajlik vagy készül felújítás Hajdú-Biharban:

  • Balmazújvároson a felvételi épület homlokzata és belső terei újulnak meg,
  • Berettyóújfalun a külső felújítás és nyílászárócserék történnek,
  • Nyíradonyban hasonló munkák zajlanak,
  • Szerepen peron és utasbeálló épül,
  • Sárrétudvariban pedig a Magyar Falu Program keretében zárt, fűtött utasváró létesül kerékpártárolóval és parkolóval.

A beruházások várható befejezése 2026. 

Az országban 21 településen újul meg a meglévő vasúti felvételi épület a MÁV-csoport állomásfelújítási programjának köszönhetően; ennek egyik helyszíne Balmazújváros, ahol október 29-én sajtótájékoztatón számoltak be a beruházás részleteiről és a teljes programról.

Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, régi vágya volt a városnak, hogy megújuljon az állomás. Szerinte a balmazújvárosi állomás rendbe tétele és a vasút villamosítása vélhetően új lendületet ad a város fejlődésének.

Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa arról beszélt, Magyarországon jelenleg a vasútfejlesztés korszaka zajlik, melynek egyik állomása Balmazújváros, ahol az elmúlt évtizedek legnagyobb vasúti beruházása van folyamatban. 

Mint fentebb látható, gyakorlatilag folyamatosak a fejlesztések a Hajdú-Bihart is érintő vasútvonalakon. Néhány hónap múlva, 2026 tavaszán egy rendkívül fontos beruházás, a 108-as vasútvonal Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszának korszerűsítése fejeződik be, és szinte rögtön indul a Debrecen-Nyíregyháza közötti pálya modernizálása. Részben már zajlik a vasútállomások megújítását célzó program, és hamarosan kezdődik a 106-os vonal fejlesztésnek tervezése is.

Ajánljuk még:

 

