Soha nem látott vasúti fejlesztések jönnek Hajdú-Biharba: villamosított pályák, megújuló állomások, itt a teljes lista!
Elkészült a Debrecen-Fatér és a Macs Ipari Park Terminál is, miközben folyamatban van a Debrecen és Balmazújváros közötti szakasz villamosítása. A vasútfejlesztések sora azonban itt korántsem ér véget: több új beruházás is indul Hajdú-Biharban.
Az elmúlt évek folyamatos vasútfejlesztéseinek köszönhetően gyorsabb és kényelmesebb közlekedést tapasztalhatnak a hajdú-bihari utasok. Elkészült a Püspökladány–Biharkeresztes vasútvonal villamosítása, folyamatban van a Debrecen és Balmazújváros közötti szakasz korszerűsítése. A tervasztalon azonban már újabb fejlesztések is szerepelnek.
Jelentős vasútfejlesztés a 108-as és a 106-os vonalon is
A folyamatban lévő és a tervezett vasútfejlesztésekről október 31-én számol be az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés ülésén. Az előterjesztésből kiderül többek között, hogy várhatóan 2026 májusában fejeződhet be a 108-as vasútvonal Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszának korszerűsítése.
A közelmúltban jelentették be, hogy a 106-os vasútvonal felújítása miatt átmenetileg pótlóbuszok közlekednek Debrecen és Nagykereki között. Az ÉKM előzetes beszámolója alapján a tervezési feladatokra vonatkozó szerződést a jövő év második negyedévében kötik meg.
Szintén előkészítés alatt áll a Debrecen–Apafa–Mátészalka vasútvonal villamosítása és pályafejlesztése. A tervezési feladatokra kiírt közbeszerzési eljárás bírálata folyamatban van, a szerződés aláírása várhatóan 2026 első negyedévében történik meg.
Nem megszűnik, megújul a 106-os vasútvonal, és épül a 104-es is!
2026-ban indulhat a Debrecen-Nyíregyháza-vasútfejlesztés
Jelentős vasútfejlesztésnek ígérkezik a 100-as vasútvonal Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának korszerűsítése. A projekt-előkészítés során elkészültek a pályaépítési, biztosítóberendezési és távközlési munkákra vonatkozó végleges engedélyezési tervek, beszerezték a szükséges engedélyeket, és összeállították a tenderdokumentációt.
A kivitelezés várhatóan 2026 második negyedévében kezdődhet el.
Szinte versenyzik egymással a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal felújítása és a 4-es főút bővítése
Több hajdú-bihari vasútállomás is megújul
A vasútállomások között öt helyszínen zajlik vagy készül felújítás Hajdú-Biharban:
- Balmazújvároson a felvételi épület homlokzata és belső terei újulnak meg,
- Berettyóújfalun a külső felújítás és nyílászárócserék történnek,
- Nyíradonyban hasonló munkák zajlanak,
- Szerepen peron és utasbeálló épül,
- Sárrétudvariban pedig a Magyar Falu Program keretében zárt, fűtött utasváró létesül kerékpártárolóval és parkolóval.
A beruházások várható befejezése 2026.
Az országban 21 településen újul meg a meglévő vasúti felvételi épület a MÁV-csoport állomásfelújítási programjának köszönhetően; ennek egyik helyszíne Balmazújváros, ahol október 29-én sajtótájékoztatón számoltak be a beruházás részleteiről és a teljes programról.
Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, régi vágya volt a városnak, hogy megújuljon az állomás. Szerinte a balmazújvárosi állomás rendbe tétele és a vasút villamosítása vélhetően új lendületet ad a város fejlődésének.
Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa arról beszélt, Magyarországon jelenleg a vasútfejlesztés korszaka zajlik, melynek egyik állomása Balmazújváros, ahol az elmúlt évtizedek legnagyobb vasúti beruházása van folyamatban.
Egy komplett várost lendít majd fel ez a hajdú-bihari fejlesztés – ha átadják, itt mindenki nyer – fotókkal
Mint fentebb látható, gyakorlatilag folyamatosak a fejlesztések a Hajdú-Bihart is érintő vasútvonalakon. Néhány hónap múlva, 2026 tavaszán egy rendkívül fontos beruházás, a 108-as vasútvonal Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszának korszerűsítése fejeződik be, és szinte rögtön indul a Debrecen-Nyíregyháza közötti pálya modernizálása. Részben már zajlik a vasútállomások megújítását célzó program, és hamarosan kezdődik a 106-os vonal fejlesztésnek tervezése is.
