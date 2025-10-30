Soha nem látott vasúti fejlesztések jönnek Hajdú-Biharba: villamosított pályák, megújuló állomások, itt a teljes lista!

Az elmúlt évek folyamatos vasútfejlesztéseinek köszönhetően gyorsabb és kényelmesebb közlekedést tapasztalhatnak a hajdú-bihari utasok. Elkészült a Püspökladány–Biharkeresztes vasútvonal villamosítása, folyamatban van a Debrecen és Balmazújváros közötti szakasz korszerűsítése. A tervasztalon azonban már újabb fejlesztések is szerepelnek.

Több vasútfejlesztés is indul Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Jelentős vasútfejlesztés a 108-as és a 106-os vonalon is

A folyamatban lévő és a tervezett vasútfejlesztésekről október 31-én számol be az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés ülésén. Az előterjesztésből kiderül többek között, hogy várhatóan 2026 májusában fejeződhet be a 108-as vasútvonal Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszának korszerűsítése.

A közelmúltban jelentették be, hogy a 106-os vasútvonal felújítása miatt átmenetileg pótlóbuszok közlekednek Debrecen és Nagykereki között. Az ÉKM előzetes beszámolója alapján a tervezési feladatokra vonatkozó szerződést a jövő év második negyedévében kötik meg.

Szintén előkészítés alatt áll a Debrecen–Apafa–Mátészalka vasútvonal villamosítása és pályafejlesztése. A tervezési feladatokra kiírt közbeszerzési eljárás bírálata folyamatban van, a szerződés aláírása várhatóan 2026 első negyedévében történik meg.