Tisztázta a helyzetet az önkormányzat, így jár jól Debrecen az arrébb tett vasútvonallal

Debrecent és Debrecen agglomerációját az elmúlt években számos vasútfejlesztés érintette. A várost érintő fejlesztéseket érdemes komplexen vizsgálni és nem egy részletet kiragadva téves megállapításokat és következtetéseket tenni – írja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a sajtóközleményében.

Vasútfejlesztés: új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal Debrecen és Nagykereki között

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Kiemelik, az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházása a Debrecen-Balmazújváros 108-as vasútvonal fejlesztése, amely a befejezéshez közeledik. A másik jelentős fejlesztés a 100-as vasúti fővonal fejlesztése, amelynek megvalósítására vonatkozó kormánydöntés megszületett.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A következő évek szintén kiemelt beruházása lesz a 106-os (Nagykereki) vasútvonal áttervezése és új nyomvonalon történő megvalósítása.

Hangsúlyozzák, Debrecen szempontjából az új nyomvonalra történő áthelyezés azért fontos, mert jelenleg akadályozza a debreceni repülőtér fejlesztését. Folyamatban van a debreceni repülőtér futópályájának tervezése, amely érinti a 106-os vasútvonalat.

Vasútfejlesztés: nem szűnik meg a 106-os vasútvonal

Évekkel ezelőtt elkezdtük a térségi szempontok figyelembe vételével a 106-os vasútvonal új nyomvonalának előkészítését, az erre vonatkozó tanulmánytervek elkészültek. Az új nyomvonalra vonatkozó tanulmányterv javaslatot tesz a 106-os és a 101-es vasútvonal összekapcsolásra, melynek köszönhetően 100 év után létrejöhet a közvetlen gyorsvasúti kapcsolat Debrecen és Nagyvárad között. Ez a nyomvonalterv teszi igazán megalapozottá a 106-os vasútvonal jövőjét.

- írják. Megemlítik továbbá, hogy a két nagyváros közötti forgalom fogja tudni biztosítani azt, hogy megfelelő utasforgalom legyen az érintett szakaszon.

Együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal a következő évek kiemelt feladata lesz tehát a 106-os vonal átépítése, így tehát a vonal nem megszűnik, hanem új nyomvonalon átépül, amely magasabb szintű kapcsolatot biztosít Mikepércs, Sáránd és Derecske irányába is. A vasútvonal szünetelésének ideje alatt vonatpótló autóbuszok segítik majd a közlekedést.

- tették hozzá.