Jó hírt kaptak az utasok, megújul az egyik forgalmas hajdú-bihari vasútállomás

Megújul a nyíradonyi vasútállomás – jelentette be közösségi oldalán szerda reggel Tasó László országgyűlési képviselő. Mint írta, az Állomásfelújítási Program keretében 14 vármegyében összesen 36 helyszínen lesz építészeti beavatkozás, a MÁV-hálózat állomásépületei megújulnak, illetve kiépülnek.

Megújul a nyíradonyi vasútállomás épülete

Forrás: Facebook / Tasó László

A képviselő kiemelte, a munkálatok során a nyíradonyi Vasútállomás, az 1936-os Berlini ökölvívó Olimpiai Bajnok Harangi Imre szülőháza is megszépül, felújítják, átszínezik a homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat. Ezen felül felújítják majd az utasvárót, a WC-blokkot is kialakítják, a külső térburkolat is megújul, valamint a felvételi épület akadálymentesítése is megtörténik.

A munkaterületet tegnap, 2025. szeptember 30-án átadták, a várható befejezés 2026. március 31

– tette hozzá.

A kivitelezést a közbeszerzésen nyertes Gálatech Kft. végzi. A 110-es vasúti vonal Apafa-Mátészalka közötti 78 kilométeres szakaszának tervezéséről a közeljövőben sajtótájékoztató keretében Nyírbátorban adnak tájékoztatást – emelte ki.

