október 1., szerda

Malvin névnap

11°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

3 órája

Jó hírt kaptak az utasok, megújul az egyik forgalmas hajdú-bihari vasútállomás

Címkék#vasút#vonat#máv#Nyíradony#felújítás#vasútállomás

Több munkálatot is elvégeznek majd a következő időszakban. Az is kiderült, mikor érhet véget a vasútállomás korszerűsítése.

Haon.hu

Megújul a nyíradonyi vasútállomás – jelentette be közösségi oldalán szerda reggel Tasó László országgyűlési képviselő. Mint írta, az Állomásfelújítási Program keretében 14 vármegyében összesen 36 helyszínen lesz építészeti beavatkozás, a MÁV-hálózat állomásépületei megújulnak, illetve kiépülnek.

Megújul a nyíradonyi vasútállomás épülete
Megújul a nyíradonyi vasútállomás épülete
Forrás: Facebook / Tasó László

A képviselő kiemelte, a munkálatok során a nyíradonyi Vasútállomás, az 1936-os Berlini ökölvívó Olimpiai Bajnok Harangi Imre szülőháza is megszépül, felújítják, átszínezik a homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat. Ezen felül felújítják majd az utasvárót, a WC-blokkot is kialakítják, a külső térburkolat is megújul, valamint a felvételi épület akadálymentesítése is megtörténik.

A munkaterületet tegnap, 2025. szeptember 30-án átadták, a várható befejezés 2026. március 31

– tette hozzá. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A kivitelezést a közbeszerzésen nyertes Gálatech Kft. végzi. A 110-es vasúti vonal Apafa-Mátészalka közötti 78 kilométeres szakaszának tervezéséről a közeljövőben sajtótájékoztató keretében Nyírbátorban adnak tájékoztatást – emelte ki.

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu