33 perce

Látványos fotókon a debreceni csomópont átépítése

Haon.hu
Látványos fotókon a debreceni csomópont átépítése

Így áll most a Vámospércsi úti csomópont átépítése

Forrás: Magyar Építők

A debreceniek által az egyik legkeményebb jelzővel illetett közlekedési csomópontot építi át az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából a Colas Út Építőipari Zrt. – írja a Magyar Építők. A portál hozzáteszi, az új kanyarodósávok, a megújuló jelzőlámpa-rendszer gördülékenyebbé teszi a Vámospércsi és a Budai Nagy Antal utcák találkozásánál a forgalom áthaladását.

Jelentős kapacitásbővítést hoz majd a beruházás
Forrás: Magyar Építők

Kiss Imre Ádám építésvezető a lapnak elmondta, a teljes projektet két főbb szakaszra bontva valósítják meg. A kivitelezési ütemterv szerint az idei évben, a téli üzem kezdete előtt három főbb szakaszon elvégzik a közműhálózat korszerűsítését és a kapcsolódó útépítéseket. Elmondása szerint a beruházás eddigi legnagyobb kihívása a rendkívül sűrű közműhálózat volt.

vámospércsi
Így áll most a Vámospércsi úti csomópont átépítése
Forrás: Magyar Építők

A cikkből kiderül, a forgalmas csomópont komplex fejlesztése a tervek szerint 2026 őszére készülhet el. Teljes anyag a Magyar Építők oldalán olvasható.

 

