Rengeteg debreceni fiatal választaná a vállalkozói életet

Egész napos Vállalkozásismereti Roadshowt tartottak a diákoknak a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) Központi Munkaszervezetének előadótermében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara közös kezdeményezésére elindított országos programsorozat célja, hogy friss és hasznos információkat adjon a 17 és 25 év közötti fiataloknak a vállalkozóvá válás lépéseiről, az állami támogatásokról.

Telt házas érdeklődés volt a Vállalkozásismereti Roadshowra

Fotó: Katona Ákos

A szakképzési szektor csodálatos átalakuláson ment át. A gazdasági szereplőkkel, a szakképzési centrumokkal, az oktatókkal és a diákokkal lebontottuk a sztereotípiákat, és bebizonyítottuk, hogy a szakma nem B-terv, hanem hivatás, megbecsültség, karrier és szabadság

– mutatott rá köszöntőjében Varga-Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára kifejtette, mindehhez meg kellett újítani a képzési rendszert, hogy az oktatás színvonala a lehető legmagasabb legyen. Hozzátette, ki kellett építeni az infrastrukturális feltételeket is, ezért az intézmények felújítására eddig több mint 400 milliárd forintot fordítottak, valamint az oktatói béreket vonzóvá tették, továbbá a tanulmányi ösztöndíjprogramot és a pályakezdési juttatást is elindították a diákok számára.

Varga-Bajusz Veronika a Szakma 4.0 eredményeiről beszélt

Fotó: Katona Ákos

A Vállalkozásismereti Roadshow naprakész ismereteket ad

Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke érdekességképp felelevenítette, a 18. században Debrecenben mindössze 70 cég működött, akkoriban egy vállalkozás elindításának feltétele volt a szakma elsajátítása mellett, hogy a mester rendelkezzen ingatlannal, és legyen házas.

Pósán László szerint manapság könnyebb vállalkozást indítani

Fotó: Katona Ákos

Az országgyűlési képviselő hozzátette, mára már megváltoztak a vállalkozás elindításának feltételei, és a korábbi évtizedekkel ellentétben manapság adott a segítség és az útmutatás. Szerinte a hasonló raodshow-knak köszönhetően a diákok számára sokkal könnyebben megtanulhatóak a való életben is használatos ismeretek, mint a szögfüggvények vagy a kémiai képletek. Pósán László arra biztatta a tanulókat, hogy legyen bennük önbizalom, hit, merjenek vállalkozni, elindulni az úton, hiszen így a saját maguk urai lehetnek.