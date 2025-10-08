2 órája
Rengeteg debreceni fiatal választaná a vállalkozói életet
Megteltek a sorok a naprakész vállalkozási ismereteket bemutató konferencián. Debreceni állomásához érkezett a Vállalkozásismereti Roadshow.
Egész napos Vállalkozásismereti Roadshowt tartottak a diákoknak a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) Központi Munkaszervezetének előadótermében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara közös kezdeményezésére elindított országos programsorozat célja, hogy friss és hasznos információkat adjon a 17 és 25 év közötti fiataloknak a vállalkozóvá válás lépéseiről, az állami támogatásokról.
A szakképzési szektor csodálatos átalakuláson ment át. A gazdasági szereplőkkel, a szakképzési centrumokkal, az oktatókkal és a diákokkal lebontottuk a sztereotípiákat, és bebizonyítottuk, hogy a szakma nem B-terv, hanem hivatás, megbecsültség, karrier és szabadság
– mutatott rá köszöntőjében Varga-Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára kifejtette, mindehhez meg kellett újítani a képzési rendszert, hogy az oktatás színvonala a lehető legmagasabb legyen. Hozzátette, ki kellett építeni az infrastrukturális feltételeket is, ezért az intézmények felújítására eddig több mint 400 milliárd forintot fordítottak, valamint az oktatói béreket vonzóvá tették, továbbá a tanulmányi ösztöndíjprogramot és a pályakezdési juttatást is elindították a diákok számára.
A Vállalkozásismereti Roadshow naprakész ismereteket ad
Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke érdekességképp felelevenítette, a 18. században Debrecenben mindössze 70 cég működött, akkoriban egy vállalkozás elindításának feltétele volt a szakma elsajátítása mellett, hogy a mester rendelkezzen ingatlannal, és legyen házas.
Az országgyűlési képviselő hozzátette, mára már megváltoztak a vállalkozás elindításának feltételei, és a korábbi évtizedekkel ellentétben manapság adott a segítség és az útmutatás. Szerinte a hasonló raodshow-knak köszönhetően a diákok számára sokkal könnyebben megtanulhatóak a való életben is használatos ismeretek, mint a szögfüggvények vagy a kémiai képletek. Pósán László arra biztatta a tanulókat, hogy legyen bennük önbizalom, hit, merjenek vállalkozni, elindulni az úton, hiszen így a saját maguk urai lehetnek.
A vállalkozás egy életforma: nem csupán egy terméket vagy szolgáltatást hoz létre, hanem értéket teremt, és megoldást talál problémákra. A vállalkozó nem fél a kihívásoktól, hanem inkább lehetőséget lát bennük
– mondta Skultéti Éva, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, aki szerint a Vállalkozásismereti Roadshow a fiatalok számára a saját álmuk, ötleteik megvalósulásának első lépése lehet, amelyből terv, majd siker születhet. Hozzáfűzte azonban, hogy a sikert menedzselni is kell. Kitért arra, a diákokat vállalkozóként a későbbiekben a kamara is segíteni fogja forrással, tanáccsal, mentorálással.
Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja szerint a jövőképes vállalkozásokhoz kiemelkedő szabályozási környezetre, pezsgő gazdasági életre és tőkére van szükség. Mint fogalmazott a szakképzés 4.0-nak köszönhetően egy olyan rendszer jött létre, ahol a versenyképes tudás, a szakmai felkészültség illeszkedik a valós igényekhez. Beszélt arról is, Debrecen az elmúlt évtizedben soha nem látott gazdasági növekedésen ment keresztül, de nemcsak a nagyvállalati környezet mutatott óriási változást, hanem a kis- és középvállalkozói szektor is. A kancellár szerint fontos, hogy a vállalkozói irányba haladó diákok megismerjék az őket körülvevő gazdasági környezetet, amelyben az iparkamara, az EDC és a DSZC is segítségükre lehet. Kitért az anyagi és a szellemi tőke meglétére is. Mint mondta, fontos, hogy felismerjék a céget alapítók, honnan juthatnak forráshoz, de legalább ilyen szükség van tudásra, tapasztalatra és elhivatottságra is.
