Új otthon

45 perce

Hortobágyról az Őrségbe költöztek a vadlovak – új otthonra leltek a Przewalski-mének

Négy Przewalski-ló indult útnak a Hortobágyi Nemzeti Parkból, hogy az Őrség vadregényes tájain erősítse a természetes legelőállatok populációját.

Haon.hu

Négy vadlóval gazdagodott az Őrségi Nemzeti Park: a Hortobágyi Nemzeti Park Pentezug Rezervátumából néhány napja a Dunadán, Dudu, Bálint és Daru névre hallgató vadlovak új otthonukba költöztek. Az áttelepítés célja, hogy a Kondorfa Hegy-völgy Vadon kutatási területen, ahol már eddig is éltek európai bölények és néhány vadló, mostantól még több állat legeljen együtt, természetes módon alakítva a táj arculatát és növényzetét – tudatta portálunkkal a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

A Hortobágyi Nemzeti Park Pentezug Rezervátumából új otthonukba költöztek a vadlovak
A Hortobágyi Nemzeti Park Pentezug Rezervátumából új otthonukba költöztek a vadlovak
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A Przewalski-vadlovak a világ utolsó igazi vadlovai

A két nemzeti park igazgatósága és a Prágai Állatkert, amely a faj nemzetközi tenyésztési programját koordinálja, két éve állapodott meg arról, hogy összesen nyolc Przewalski-ló kerül át az Őrségbe. Az első négy vadló 2024 októberében költözött, most pedig a második ütem valósult meg.

A mének befogását a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosai segítették kábítólövedékes módszerrel, hogy az állatok biztonságosan és stresszmentesen indulhassanak útnak. Az országon átszelő szállítást követően Dunadán, Dudu és Bálint Kondorfán, míg Daru a szalafői bemutató területen csatlakozott új társaikhoz.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közleménye szerint az áttelepítés nemcsak természetvédelmi, hanem nemzetközi szakmai együttműködés szempontjából is kiemelt jelentőségű volt: a projekt során mongol, cseh és francia szakemberek is részt vettek, akik terepen osztották meg egymással tapasztalataikat a vadlótranszportok lebonyolításáról.

A mének befogását a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosai segítették
Az áttelepítés nemcsak természetvédelmi, hanem nemzetközi szakmai együttműködés szempontjából is kiemelt jelentőségű volt
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A Przewalski-ló – a világ utolsó igazi vadlova – egykor teljesen eltűnt a természetből, de nemzetközi fajmegőrzési programoknak köszönhetően újra meghódítja természetes élőhelyeit – immár Magyarország két nemzeti parkjában is.

