Megvan debreceni a Csokonai Színház következő igazgatója

Címkék#Vadász Dániel#direktor#Csokonai Nemzeti Színház#közgyűlés

A közgyűlés döntött az új direktor személyéről.

Debrecen képviselő-testülete a 2025. október 30-i ülésén öt évre, 2025. november 1-től 2030. október 31-ig megbízta Vadász Dánielt a Csokonai Nemzeti Színház igazgatói feladatainak ellátásával. Előzetesen a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság és a kulturális bizottság is ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta kinevezését – közölte a teátrum a közgyűlést követően.

Vadász Dániel lehet az új igazgató Debrecen Haon
Vadász Dániel az új igazgató
Fotó: Napló-archív

