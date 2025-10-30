Színház
Megvan debreceni a Csokonai Színház következő igazgatója
A közgyűlés döntött az új direktor személyéről.
Debrecen képviselő-testülete a 2025. október 30-i ülésén öt évre, 2025. november 1-től 2030. október 31-ig megbízta Vadász Dánielt a Csokonai Nemzeti Színház igazgatói feladatainak ellátásával. Előzetesen a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság és a kulturális bizottság is ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta kinevezését – közölte a teátrum a közgyűlést követően.
