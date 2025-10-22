Kilőnek az árak, hiány lesz a kutakon? Megtudtuk, milyen világ jöhet az autósokra a százhalombattai tűz után

A Mol-csoport százhalombattai üzemében történt tűzesetet követően számos spekuláció látott napvilágot arról, hogy ez minden bizonnyal föltornázza hazánkban az üzemanyagárakat. Szerettünk volna biztosra menni, ezért telefonon megkerestük Bujdos Esztert, a Holtankoljak ügyvezető igazgatóját, aki összegezte a Haonnak, hogy milyen üzemanyagárakra kell számítani az elkövetkezendő hetekben, esetleg hónapokban.

Utánajártunk, hogyan változik az üzemanyagár az elkövetkezendő hetekben

Forrás: MW-archív

Növekedik az üzemanyagár

Mint megtudtuk, az október 23-i nemzeti ünnepen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon. A benzinért és a gázolajért is 2-2 forinttal kell majd többet fizetnünk a kutakon, azonban ez a változás nem köthető a százhalombattai Mol-üzemben történt tűzesethez.

A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon: 95-ös benzin: 576 Ft/liter;

Gázolaj: 579 Ft/liter

Mire számíthatunk az elkövetkezendő időszakban?

Bujdos Eszter elmondta, az olajtársaság egyelőre azt közölte, hogy a belpiac kiszolgálására koncentrál és vizsgálja a stratégiai készletek felhasználását. Az viszont biztos, Magyarország üzemanyag-ellátása nincs veszélyben. Az olajfinomító újraindítása megkezdődött.

Ha egy kicsit visszatekintünk az elmúlt hónapokra, azért kiegyensúlyozottnak mondhatjuk az üzemanyagárakat. Ugyan gyakran változik az ár, hiszen akár minden nap is tapasztalhatunk változást, de ezek néhány forintos korrekciókat jelentenek. Sőt, többnyire inkább csökkennek

– fogalmazott.

Az ügyvezető igazgató a hétfői százhalombattai olajfinomítónál történt tűz kapcsán kijelentette, a kárfelmérés szakasza még csak most fog elkezdődni.

A lángokat kedden délután tudták eloltani, és csak 24 órát követően kezdhetik meg a kárfelmérést. Hivatalos információk szerint, három desztilláló egység működik a Mol százhalombattai finomítóján belül, és a legnagyobb az a hármas számú, ahol a tűz keletkezett. Ez durván a teljes kapacitásnak a 40 százalékáért felel. Egyébként éves szinten 3 millió tonna olajat dolgoznak itt fel, és ebben az üzemegységben történik az olajnak a különböző elemeire való bontása

– tájékoztatott. Majd elmagyarázta, röviden az a lényeg, hogy körülbelül 3-6 hónap lesz a kárelhárítás, illetve maga a felújítás.