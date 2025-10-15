Kósa Lajos és bizottsága dönthet a jövőben a magyar utónevekről

Megalakult az Utónév-engedélyezési Bizottság - jelentette be kedden közösségi oldalán Kósa Lajos országgyűlési képviselő. A honatya elmondta, a bizottságot a magyar utónevek védelmében hozták létre. Mint ismeretes, a hivatalos Magyar Utónévkönyvben tengernyi név közül válogathatnak a szülők és akár olyan ritkább, más nyelvekből származó utónevek is bejegyezhetőek már, mint a Rodrigó vagy éppen az Eszmeralda. Az intézkedés hatására a jövőben várhatóan ismét előtérbe kerülhetnek a magyar eredetű, magyar gyökerekkel rendelkező keresztnevek.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszer és Kósa Lajos országgyűlési képviselő, az Utónév-engedélyezési Bizottság elnöke

Forrás: Facebook / Kósa Lajos

Kósa Lajos úgy fogalmazott, a magyar utónevek, mint a nyelvi-kulturális örökségünk fontos elemei, megérdemlik a védelmet és a kellő megbecsülést, ezért különösen fontos mérföldkő a magyar utónevekre vonatkozó törvény módosítása, és a most megalakult, Utónév-engedélyezési Bizottság is.

Mint kiderült, a bizottságban helyet kapott Hoffmann István professzor is, a Debreceni Egyetem nyelvésze.

Feladatunk, hogy a magyar utónevek listája a jövőben is tükrözze a anyanyelvünk szépségét, hagyományainkat, és nemzeti identitásunkat

- fogalmazott az intézkedés kapcsán Kósa Lajos országgyűlési képviselő.

A részletekről Hankó Balázs az alábbi videóban számolt be:

A kultúráért és innovációért felelős miniszter aláhúzta, az utónevek a magyar kultúránk részei, ezt őrizzük, ezt örökítjük a jövő generációkra. Tudatta, 13 nemzetiségi és 1 magyar utónévrendeletet hagytak jóvá, a munka innen folytatódhat.

