Közlekedés
1 órája
Két falut is segítenek ezzel az útfejlesztéssel Hajdú-Biharban - fotókkal!
Tovább folytatódnak a fejlesztések. Ezúttal Mezősas és Körösszegapáti között újul meg egy szakasz.
Javában zajlik az útfejlesztés Mezősas és Körösszegapáti között – számolt be róla közösségi oldalán Vitányi István országgyűlési képviselő. Mint írta, folyamatosan dolgoznak azon, hogy a választókerület útjai egyre jobb minőségűek legyenek: ezúttal a Mezősas és Körösszegapáti közötti szakaszon láttak munkához a szakemberek.
További fotók az útfelújításról:
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Középiskolai rangsor
2 órája
Itt a legfrissebb lista, ezek a legjobb hajdú-bihari iskolák 2025-ben!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre