október 16., csütörtök

Gál névnap

11°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Két falut is segítenek ezzel az útfejlesztéssel Hajdú-Biharban - fotókkal!

Címkék#Berettyóújfalu#Vitányi István#útfelújítás

Tovább folytatódnak a fejlesztések. Ezúttal Mezősas és Körösszegapáti között újul meg egy szakasz.

Haon.hu

Javában zajlik az útfejlesztés Mezősas és Körösszegapáti között – számolt be róla közösségi oldalán Vitányi István országgyűlési képviselő. Mint írta, folyamatosan dolgoznak azon, hogy a választókerület útjai egyre jobb minőségűek legyenek: ezúttal a Mezősas és Körösszegapáti közötti szakaszon láttak munkához a szakemberek.

Javában zajlik az útfejlesztés Mezősas és Körösszegapáti között 
Javában zajlik az útfejlesztés Mezősas és Körösszegapáti között 
Forrás: Facebook / Vitányi István

További fotók az útfelújításról:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu