Két falut is segítenek ezzel az útfejlesztéssel Hajdú-Biharban - fotókkal!

Javában zajlik az útfejlesztés Mezősas és Körösszegapáti között – számolt be róla közösségi oldalán Vitányi István országgyűlési képviselő. Mint írta, folyamatosan dolgoznak azon, hogy a választókerület útjai egyre jobb minőségűek legyenek: ezúttal a Mezősas és Körösszegapáti közötti szakaszon láttak munkához a szakemberek.

Forrás: Facebook / Vitányi István

További fotók az útfelújításról:

