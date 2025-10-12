2 órája
Hosszú, ragyogó csíkot húzó valami hajdú-bihari felett? Igen, és van is rá magyarázat!
Ráadásul nem is egy, mindjárt kettő? A mi életünkben ezt a két üstököst együtt aligha látjuk már...
Különleges programra invitálják a csillagászat hajdú-bihari szerelmeseit: egy este leforgása alatt két üstökös is láthatóvá válik majd a Hortobágy felett október 18-án szombaton. Az eseményen a részvétel ingyenes, bár regisztrációhoz kötött, cserébe a résztvevők komfortos körülmények között élvezhetik majd az éjszakai égbolt rejtette csodákat, a helyszínen mosdó és büfé is üzemel majd. A csillag- és üstökösles programja 18 órakor kezdődik és egészen 21 óráig tart majd.
A Hortobágyi Nemzeti Park a programról azt írta, ezek az üstökösök a Naprendszerben olyan keringési idővel rendelkeznek, ami garantálja, hogy a mostani megfigyelésük a ma élők számára soha vissza nem térő alkalom. A kitüntetett figyelem azért is irányul erre a két üstösre, a C/2025 A6 (Lemmon) és C/2025 R2 (SWAN) megfigyelésére, mivel mindkét üstököst az idén fedezték fel. A program leírása ITT található.
