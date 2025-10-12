Hosszú, ragyogó csíkot húzó valami hajdú-bihari felett? Igen, és van is rá magyarázat!

Különleges programra invitálják a csillagászat hajdú-bihari szerelmeseit: egy este leforgása alatt két üstökös is láthatóvá válik majd a Hortobágy felett október 18-án szombaton. Az eseményen a részvétel ingyenes, bár regisztrációhoz kötött, cserébe a résztvevők komfortos körülmények között élvezhetik majd az éjszakai égbolt rejtette csodákat, a helyszínen mosdó és büfé is üzemel majd. A csillag- és üstökösles programja 18 órakor kezdődik és egészen 21 óráig tart majd.

Újabb különleges programra invitálják a csillagászat szerelmeseit, üstököst lehet majd látni Balmazújváros közelében

Forrás: Terminus Ismeretterjesztő Egyesület, Újvárosi Beáta

A Hortobágyi Nemzeti Park a programról azt írta, ezek az üstökösök a Naprendszerben olyan keringési idővel rendelkeznek, ami garantálja, hogy a mostani megfigyelésük a ma élők számára soha vissza nem térő alkalom. A kitüntetett figyelem azért is irányul erre a két üstösre, a C/2025 A6 (Lemmon) és C/2025 R2 (SWAN) megfigyelésére, mivel mindkét üstököst az idén fedezték fel. A program leírása ITT található.

