október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűha!

2 órája

Hosszú, ragyogó csíkot húzó valami hajdú-bihari felett? Igen, és van is rá magyarázat!

Címkék#Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság#csillag#Balmazújváros#üstökös

Ráadásul nem is egy, mindjárt kettő? A mi életünkben ezt a két üstököst együtt aligha látjuk már...

Haon.hu

Különleges programra invitálják a csillagászat hajdú-bihari szerelmeseit: egy este leforgása alatt két üstökös is láthatóvá válik majd a Hortobágy felett október 18-án szombaton. Az eseményen a részvétel ingyenes, bár regisztrációhoz kötött, cserébe a résztvevők komfortos körülmények között élvezhetik majd az éjszakai égbolt rejtette csodákat, a helyszínen mosdó és büfé is üzemel majd. A csillag- és üstökösles programja 18 órakor kezdődik és egészen 21 óráig tart majd.

Újabb különleges programra invitálják a csillagászat szerelmeseit, üstököst lehet majd látni Balmazújváros közelében
Újabb különleges programra invitálják a csillagászat szerelmeseit, üstököst lehet majd látni Balmazújváros közelében
Forrás: Terminus Ismeretterjesztő Egyesület, Újvárosi Beáta

A Hortobágyi Nemzeti Park a programról azt írta, ezek az üstökösök a Naprendszerben olyan keringési idővel rendelkeznek, ami garantálja, hogy a mostani megfigyelésük a ma élők számára soha vissza nem térő alkalom. A kitüntetett figyelem azért is irányul erre a két üstösre, a  C/2025 A6 (Lemmon) és C/2025 R2 (SWAN) megfigyelésére, mivel mindkét üstököst az idén fedezték fel. A program leírása ITT található.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu