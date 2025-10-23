Ők azok, akik sokat tettek a városért – Debreceniek életútját díjazták – fotókkal

Czeglédi Ildikó Dóczy Gedeon-díjat kapott

Fotó: Vida Márton Péter

Végül Dóczy Gedeon-díjjal jutalmazták Komáromi Juliannát, a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját is. Komáromi Julianna pályáját a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte pedagógusként, ahol új oktatási programok bevezetése, sikeres versenyek, iskolai projektek révén hamar elismert szakemberré vált. 2000-ben közoktatásvezetői, 2010-ben tehetség és fejlesztése elnevezésű pedagógus szakvizsgát tett. 1997-től 2001-ig igazgatóhelyettesként dolgozott, 2001-től pedig igazgatóként irányítja a Petőfi-iskolát. A Debreceni Tankerületi Központ antiszegregációs munkacsoportjának tagja. Vezetésével az iskolában infrastrukturális fejlesztések, oktatási innovációk, tantárgyi reformok valósultak meg. 2016 óta minden tanévben részt vesz az iskola valamennyi témahét-eseménysorozatán. A többi között a Pénz7 elnevezésű vetélkedőn több regionális és országos sikerrel büszkélkedhet. Ugyanezen évtől az iskola minden tanévben sikeresen vesz részt a Határtalanul, az Erasmus, az Erzsébet tábor pályázatokon, valamint a Nemzeti Tehetség Programban. Második éve kapcsolódnak az Aktív Iskola Programhoz, s az intézmény részt vesz a Mozdulj, Debrecen! programsorozatban is. Komáromi Julianna saját jó gyakorlata a Petőfi kertje, petőfisek kertje című mesterprogram, valamint a közösségi élmények című projekt, amely az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgálja. Az iskola Örökös élménysuli címmel büszkélkedik.

Komáromi Julianna Dóczy Gedeon-díjat kapott



Hajós Alfréd-díjat adományozott Makray Balázsnak, a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetőjének, a DVSC intézményi és stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatójának a közgyűlés. Makray Balázs 1995-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán angol-finn szakon. Ezt követően a Budapesti Gazdasági Főiskolán szakdiplomácia szakon szerzett másoddiplomát, majd Szegeden sportmenedzseri végzettséget. Pályafutása kezdetekor dolgozott a Hotel Aranybikában és az Epona Lovasklub Kft.-nél. Ebben az időszakban került közelebb a felnőtt sport és a futball világához, melynek nyomán 1999-2002 között a Debreceni VSC ügyvezető-igazgatója lett. 2002-2004 között hazánk 2008-as labdarúgó Európa-bajnokságra készülő pályázatát koordinálta. Ezt követően a Főnix Rendezvényszervező Kft. vezetőjeként tért vissza városunkba. Később a Debreceni Sportcentrumban lett sportszakmai és stratégiai vezető, közben három évig a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője is volt. 2019-2021 között a budapesti Puskás Aréna nemzetközi kapcsolatok igazgatójaként is tevékenykedett, amely időszak alatt szerepet vállalt a részben hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság és az UEFA Szuperkupa rendezésében. 2025-ig a DVSC Futball Zrt. ügyvezetője volt, jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetőjeként is dolgozik. Makray Balázs a Pro Turismo Díj tulajdonosa. Korábban a Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja volt, s vezette a Magyar Labdarúgó Szövetség Fair Play, Grassroots és Kisebbségi Bizottságát. Több mint húsz esztendeje az UEFA és a FIFA mérkőzésellenőre.

Fotó: Vida Márton Péter

Szintén Hajós Alfréd-díjjal térhetett haza Mester Gyula Zoltán, Bonis Bona díjas tehetségfejlesztő pedagógus, a Magyar Sakkszövetség által kitüntetett FIDE Trainer sakkedző, aki több mint 30 éve foglalkozik tehetséges ifjú sakkozókkal. A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium matematika szakos tanára, jellemzően speciális matematika tagozatos osztályokban oktat. Mellette osztályfőnöki feladatokat lát el, valamint az iskola sakk tehetségpontját vezeti. Aktív sakkpályafutása mellett számos sikert ért el edzőként. Világ- és Európa-, valamint európai uniós bajnokok mellett számtalan országos bajnok eredményes versenyzését segítette. Munkáját dicséri, hogy a Fazekas-gimnázium fiúcsapata 2023-ban a dobogó harmadik fokára állhatott fel az Országos Diákolimpián, míg a lányok 2024-ben másodikok, 2025-ben elsők lettek a versenyen. Ez utóbbi eredmény alapján a nemzetközi szövetség meghívta a csapatot a 2025-ös iskolai sakkcsapat-világbajnokságra, Washingtonba. Mester Gyula Zoltán a DEAC sakkszakosztályának vezetőedzője. 2013 óta edzőként segíti a debreceni Máté Balázs hallássérült sakkolimpikon munkáját, aki több mint 250-szeres magyar válogatott, többszörös világbajnoki harmadik helyezett, a paralimpiai csapat állandó tagja, és BEK-győztes.

Mester Gyula Zoltán

Fotó: Vida Márton Péter

Hatvani-díjat érdemelt ki Mátyus László egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja. 1980-ban szerzett orvosi diplomát – Weszprémi-díjjal – a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Azóta a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetben dolgozik, 2007 óta egyetemi tanárként. A klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa, az MTA doktora. A Biomatematikai Tanszék alapítója. Kutatási területe a sejtfelszíni receptorok sejtfelszíni szerveződése és dinamikája. Az európai, valamint a Magyar Biofizikai Társaság korábbi elnöke. A tehetséggondozás elhivatott támogatója. Prof. Dr. Mátyus László a tudományos diákköri mozgalomban több országos tisztséget töltött be, az Országos Tudományos Diákköri Tanács megválasztott elnöke. A Magyar Rektori Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Bizottságának, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság Orvosképzési Kollégiumának elnöke, Egyetemi Tanári Kollégiumának társelnöke. A diákok négyszer választották meg „Az ÁOK év oktatójának”. A Jedlik Ányos-díj és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetettje. A DEAC Bridzs szakosztályának elnöke. 2024-ben csapatával megszerezte a Magyar Kupa bronzérmét.

Mátyus László Hatvani-díjat kapott

Fotó: Vida Márton Péter

Végül szintén Hatvani-díjat kapott Nagy Péter egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testületének elnöke, a Debreceni Egyetem Kémia Koordinációs Intézetének igazgatója. Vegyészként végzett a Debreceni Egyetemen, doktori fokozatát részben itt, részben a Stockholmi Királyi Technológiai Intézetben szerezte. Posztdoktori tudományos ösztöndíjakkal az egyesült államokbeli Oklahomai Egyetemen és az új-zélandi Otago Egyetemen kutatott. A Debrecen fenntartható fejlődésének támogatása érdekében létrehozott debreceni Környezeti Ellenőrző Rendszer szakmai megvalósításában vezető szerepet vállalt. A rendszer megvalósításáért felelős bizottság tudományos vezetőjeként hozzájárult ahhoz, hogy Debrecen országosan is élen járjon a környezettudatosság új minőségének megteremtésében és a környezettudatos városirányításban. Tudományterületén kilenc nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztője. Az Európai Onkológiai Tudományok Akadémiájának tagja, Magyarország delegáltja a WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynökségének Tudományos Tanácsában. Vezetése alatt az Országos Onkológiai Intézet Onkológiai Kutató Központja megkapta az MTA Kiváló Kutatóhely minősítést.

Nagy Péter

Fotó: Vida Márton Péter

A közgyűlés által megszavazott díjazottak elismerése után Papp László polgármester az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét, szellemiségét ápoló, kiemelkedő kulturális és közéleti tevékenysége elismeréseként Debrecen Város Cívis Díszoklevelét adományozta vitéz Lánczi Lajosnak, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Hajdú-Bihar vármegyei szervezete elnökének.