1 órája
Ők azok, akik sokat tettek a városért – Debreceniek életútját díjazták – fotókkal
Orvosok, pedagógusok és igazgatók szakmai munkáját ismerték el október 23-án. Az ünnepi közgyűlésen 12 díjat osztottak ki a város megbecsült polgárainak.
Ünnepi közgyűlést tartott a debreceni képviselő-testület az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából október 23-án, csütörtökön a Kölcsey Központ Görömbei András-termében.
Forradalmainkat sohasem a győzelem felismert lehetősége, hanem mindig az elnyomás elviselhetetlensége és a nemzet visszafoghatatlan szabadságvágya robbantotta ki. A szabadságnak ezek a nagyszerű pillanatai a nemzet belső megtartó erejének forrásaivá váltak a függőség egymást követő korszakaiban is
– idézte Debrecen egykori díszpolgárát, Görömbei Andrást ünnepi beszédében Papp László. A polgármester emlékeztetett rá, az 1956-os összefogás szellemisége meghaladta a szabadságharc 12 rövid napját, hiszen akkoriban az egész nyugati világ felfigyelt rá.
Ünnepi közgyűlés DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
– Az akkor megnyilvánuló dicsőségnek, önfeláldozó hősiességnek köszönhette a magyarság a nemzetközi megbecsülését évtizedeken keresztül. Neves és hétköznapi hősök, híres személyek és kevésbé ismert emberek mutatták meg a nemzeti egységet és összefogást, a minden körülmények között is hűséges kiállást a magyar szabadságért – fogalmazott Papp László. A polgármester szerint a magyarság életében ma is nagy jelentősége van a cselekvés pillanatának és erejének, és megragadhatóak azok a lehetőségek, amelyeknek köszönhetően a mostani időszakban is figyel ránk a világ.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Debrecen bátorság és tudás tekintetében is élen jár
Kifejtette, magyarnak lenni különösen örömteli akkor, amikor újabb Nobel-díjasunkat ünnepelhettük csupán két évvel az előző két magyar díjazott után, amikor újabb magyar űrhajós öregbítette nemzetünk hírét, vagy amkor nemcsak elszenvedői, hanem alakítói is vagyunk a nemzetközi politikai folyamatoknak.
Kitért arra is, 1956. október 23-án Debrecen több tekintetben elsőbbséget vállalt a forradalomban. A város egyetemistái, diákjai, hivatalnokai és munkásai ugyanis az országban először már a délelőtti órákban tüntettek a kommunista diktatúra ellen. A szabadság szeretete itt vált először látványos demonstrációvá, egyúttal Debrecen volt az első a terror elszenvedésében.
Papp László szerint e kiemelkedő jelentőségű iskolavárosban, céhes központban és kereskedővárosban évszázadok óta koncentrálódott a magyar tudás és lelemény, a gyors észjárás és bátorság, az erős és a tettrekészség. Mint mondta, mindez máig érvényes, hiszen az ünnepség díjazottjainak életpályája láthatóvá teszi, hogy mindannyiuk tehetsége, szakmai kompetenciája és gondolkodásmódja és elköteleződése Debrecen nagyszerűségéhez járul hozzá.
Tizenkét díjat adtak át az ünnepi közgyűlésen
A köszöntőt követően Papp László adta át a város elismeréseit. A közgyűlés döntése alapján Boncz László-díjat vehetett át Bódi Beáta gyógypedagógus, a debreceni Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa. Bódi Beáta a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjában óvodai és iskolai szociális segítőként dolgozik. 2003-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán végzett gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanárként. 1998-tól dolgozik Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjában. 2000 és 2004 között a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalával együttműködve ellenőrzést végzett a Hajdú-Bihar megyében működő gyermekjóléti szolgálatok tárgyi, személyi feltételeit, szakmai munkáját és fenntartói törvényességét vizsgálva. A módszertani munkacsoport tagjaként javaslatokat fogalmazott meg jogszabályok módosítására. 2017-ben részt vett az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című európai uniós pályázat megvalósításában. A projekt fontos célja volt, hogy módszertani segítséget nyújtson a család- és gyermekjóléti központok számára a 2018 szeptemberétől bevezetett feladatellátásában az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez. Bódi Beáta 2024-ben indította el - és szívvel-lélekkel vezeti - a Bóbita zenebölcsi prevenciós programot, mely a legkisebbek harmonikus fejlődését és a szülő-gyermek kapcsolat elmélyülését segíti.
Boncz László-díjat érdemelt ki a kisgyermeknevelés-gondozás területén végzett kiemelkedő szakmai, vezetői tevékenysége elismeréseként Gyöngyösi Katalin, az Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetője. Gyöngyösi Katalin 2005-ben kezdte pályafutását Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Varga Utcai Tagintézményében mint kisgyermeknevelő, majd 2009-ben pályázott a tagintézmény vezetésére, amit el is nyert. A tagintézmény szakmai gárdája érezhető szemléletváltáson ment át irányítása alatt: nyitottabbakká váltak a családok irányába, és pezsgő együttműködés alakult ki a családok és a bölcsőde kapcsolatában. 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be az Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetői pozíciójára, melyet immáron a harmadik ciklusban tölt be. Vezetői munkája alatt az intézmény tárgyi és személyi feltételeiben jelentős fejlődés ment végbe. A város önkormányzata jóvoltából a bölcsődeépületek és azok eszközállománya megújult, és két új építésű bölcsődével bővült az infrastruktúra. A pedagógus életpályamodellnek köszönhetően a diplomás végzettségű kisgyermeknevelők száma megsokszorozódott. Az intézmény regionális módszertani bázisintézmény lett, valamint a Debreceni Egyetem hallgatóit és a Debreceni Szakképzési Centrum tanulóit befogadó terepintézmény. Gyöngyösi Katalin szakértői munkája elismeréseként 2024 májusában megkapta a Magyar Bölcsődék Egyesülete által alapított Akócsi Ágnes-díjat, 2025 júniusában pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium Bölcsődékért Díjában részesült.
Csokonai-díjban részesült Bakó Endre. Az irodalomtörténész 1961-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakán szerzett tanári diplomát. 1964-ben lett a Hajdú-bihari Napló kulturális rovatának munkatársa, később vezetője, majd – rövid kitérő után – 1990-től 1999-es nyugalomba vonulásáig főszerkesztője volt. 1960 óta publikál irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányokat. 1969 és 1972 között a debreceni egyetemek lapjának főszerkesztője, 1979 és 1991 között pedig az Alföld című folyóirat rovatvezetője, 1988-tól 1990-ig az újonnan alakult Csokonai Könyvkiadó igazgatója volt. 1988-tól a Bihari Irodalmi Társaság elnöke. Fő érdeklődési területe Debrecen és Nagyvárad, illetve Bihar megye irodalmi múltja. A debreceni és Hajdú-Bihar megyei irodalom múltjának egyik legjobb ismerője és kutatója.
Szintén Csokonai-díjat vehetett át Fazakas Gergely Tamás irodalomtörténész, habilitált egyetemi docens, a Tiszántúli Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője. Nős, három gyermek édesapja. 2001-től a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének doktori hallgatója, majd munkatársa, 2019-től igazgatója. Több mint két évtizede meghatározó alakja Debrecen tudományos és kulturális életének. Kutatási területei – a kora újkori magyar irodalom, önéletírások, prédikáció- és imádságirodalom, valamint a nemzeti és felekezeti identitáskonstrukciók – nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is elismertek. Munkássága jelentősen hozzájárult a magyar kulturális örökség és az emlékezetkultúra mélyebb megértéséhez. Oktatói és tudományos tevékenysége mellett aktív szerepet vállal a város kulturális életében. Rendszeresen publikál az Alföld folyóiratban és a lapot kiadó alapítvány kuratóriumának elnöke; monográfiákat, kritikai szövegkiadásokat, tanulmányköteteket publikál és részt vesz tudományos konferenciák szervezésében. Tanítványai számára nemcsak oktató, hanem példakép, aki a tudományos kíváncsiságot és az alaposan érvelő értelmezést, a magyar irodalom nemzetközi távlatú szemléletét és az értékalapú gondolkodást ösztönzi.
Csokonai-díjjal jutalmazták továbbá Tóth József fagottművész-tanárt, Debrecen zenei életének meghatározó szereplőjét, aki azonban nem tudott megjelenni az ünnepségen, ezért egy későbbi időpontban veszi át a díjat. Országos szinten is elismert művész, aki több mint negyven éve kiemelkedő zenei tevékenységet folytat a zeneoktatás mindhárom szintjén: alap-, közép- és felsőfokon tanít. Sikerét növendékei országos versenyeken elért eredményei is fémjelzik, amelyeken munkájának elismeréseként tizennégy felkészítőtanári különdíjban részesült. Pedagógiai tevékenysége mellett huszonhárom évig volt a Debreceni Zenedében a fafúvós tanszak vezetője, tizenöt éven keresztül pedig igazgatója az intézménynek, ahol jelenleg művésztanárként és címzetes igazgatóként is segíti a közösség munkáját. Tevékenységének köszönhető, hogy sikeresen megvalósult az iskola épületének felújítása is. Zenetanári és vezetői pályafutása során kiemelkedő kapcsolatot alakított ki Debrecen kulturális és oktatási intézményeivel. A Kodály Filharmónia Debrecen közreműködőjeként a Kodály Kórusban és a szimfonikus zenekarban több mint 1500 hangversenyen szerepelt. 2010-ben elnyerte a Simonffy-díjat; 2013-ban Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért Díjban, 2019-ben pedig Megyei Prima Díjban és Komlóssy-díjban részesült.
Dóczy Gedeon-díjat vett át Borbély Zoltán, a Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója. Matematika-fizika-informatika szakos tanár, közoktatási vezető. Pályáját oktatóként kezdte, 2008-tól igazgatóhelyettes volt, 2018 óta pedig igazgatóként irányítja a tantestületet, a diákokat és az iskola életét. Igazgatói tevékenységét a folyamatos innováció és a megújulásra való nyitottság határozza meg. A változó oktatási és gazdasági környezethez alkalmazkodva mindig keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a tanulók és az oktatók számára egyaránt új perspektívát nyitnak. Kiemelten fontos számára, hogy az iskola olyan hely legyen, ahova a diákok szívesen járnak, ahol megtalálják a fejlődésükhöz szükséges inspiráló közeget. Mindig törekszik arra, hogy az iskola partner legyen a munkaerőpiac elvárásainak kielégítésében is. Az együttműködések és kapcsolatok erősítése révén olyan stabil hátteret épít, amely nemcsak a tanulók előmenetelét, hanem a régió gazdasági fejlődését is szolgálja.
Czeglédi Ildikó, az Árpád Vezér Általános Iskola pedagógusa s Dóczy Gedeon-díjat kapott. 1992 óta dolgozik tanárként. Szakmai és módszertani tudását folyamatosan megújítja: rendszeresen vesz részt jelenléti, online és külföldi továbbképzéseken. Tapasztalatait szívesen megosztja kollégáival, emellett egyetemi hallgatók mentorálását is örömmel vállalja. Jó gyakorlatát, bevált módszereit az intézményi kereteken túl megismertetei a szakmai nyilvánossággal is. 2016-ban elérte a Mesterpedagógus fokozatot fejlesztő-innovátor profillal. Angol nyelvű mesterprogramját 2020-ban megújította Olvasás – kulcs a világhoz címmel. Jelenleg harmadik programja védésére készül. Számos kiemelkedő szakmai feladatban vett részt. Négy alkalommal koordinálta a Szoboszlói Úti Általános Iskola EngRead című angol nyelvű nemzetközi olvasási versenyét, amelyen 3 kontinensről 25 ország összesen 3430 tanulója vett részt. 2022 óta minden tanévben megszervezi a Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola „Holtig haza: Debrecen” című városi vetélkedőjét. Segíti a diákok felkészülését a Debreceni Tankerületi Központ által kétévente megrendezett városi diákkonferenciára.
Végül Dóczy Gedeon-díjjal jutalmazták Komáromi Juliannát, a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját is. Komáromi Julianna pályáját a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte pedagógusként, ahol új oktatási programok bevezetése, sikeres versenyek, iskolai projektek révén hamar elismert szakemberré vált. 2000-ben közoktatásvezetői, 2010-ben tehetség és fejlesztése elnevezésű pedagógus szakvizsgát tett. 1997-től 2001-ig igazgatóhelyettesként dolgozott, 2001-től pedig igazgatóként irányítja a Petőfi-iskolát. A Debreceni Tankerületi Központ antiszegregációs munkacsoportjának tagja. Vezetésével az iskolában infrastrukturális fejlesztések, oktatási innovációk, tantárgyi reformok valósultak meg. 2016 óta minden tanévben részt vesz az iskola valamennyi témahét-eseménysorozatán. A többi között a Pénz7 elnevezésű vetélkedőn több regionális és országos sikerrel büszkélkedhet. Ugyanezen évtől az iskola minden tanévben sikeresen vesz részt a Határtalanul, az Erasmus, az Erzsébet tábor pályázatokon, valamint a Nemzeti Tehetség Programban. Második éve kapcsolódnak az Aktív Iskola Programhoz, s az intézmény részt vesz a Mozdulj, Debrecen! programsorozatban is. Komáromi Julianna saját jó gyakorlata a Petőfi kertje, petőfisek kertje című mesterprogram, valamint a közösségi élmények című projekt, amely az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgálja. Az iskola Örökös élménysuli címmel büszkélkedik.
Hajós Alfréd-díjat adományozott Makray Balázsnak, a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetőjének, a DVSC intézményi és stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatójának a közgyűlés. Makray Balázs 1995-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán angol-finn szakon. Ezt követően a Budapesti Gazdasági Főiskolán szakdiplomácia szakon szerzett másoddiplomát, majd Szegeden sportmenedzseri végzettséget. Pályafutása kezdetekor dolgozott a Hotel Aranybikában és az Epona Lovasklub Kft.-nél. Ebben az időszakban került közelebb a felnőtt sport és a futball világához, melynek nyomán 1999-2002 között a Debreceni VSC ügyvezető-igazgatója lett. 2002-2004 között hazánk 2008-as labdarúgó Európa-bajnokságra készülő pályázatát koordinálta. Ezt követően a Főnix Rendezvényszervező Kft. vezetőjeként tért vissza városunkba. Később a Debreceni Sportcentrumban lett sportszakmai és stratégiai vezető, közben három évig a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője is volt. 2019-2021 között a budapesti Puskás Aréna nemzetközi kapcsolatok igazgatójaként is tevékenykedett, amely időszak alatt szerepet vállalt a részben hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság és az UEFA Szuperkupa rendezésében. 2025-ig a DVSC Futball Zrt. ügyvezetője volt, jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetőjeként is dolgozik. Makray Balázs a Pro Turismo Díj tulajdonosa. Korábban a Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja volt, s vezette a Magyar Labdarúgó Szövetség Fair Play, Grassroots és Kisebbségi Bizottságát. Több mint húsz esztendeje az UEFA és a FIFA mérkőzésellenőre.
Szintén Hajós Alfréd-díjjal térhetett haza Mester Gyula Zoltán, Bonis Bona díjas tehetségfejlesztő pedagógus, a Magyar Sakkszövetség által kitüntetett FIDE Trainer sakkedző, aki több mint 30 éve foglalkozik tehetséges ifjú sakkozókkal. A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium matematika szakos tanára, jellemzően speciális matematika tagozatos osztályokban oktat. Mellette osztályfőnöki feladatokat lát el, valamint az iskola sakk tehetségpontját vezeti. Aktív sakkpályafutása mellett számos sikert ért el edzőként. Világ- és Európa-, valamint európai uniós bajnokok mellett számtalan országos bajnok eredményes versenyzését segítette. Munkáját dicséri, hogy a Fazekas-gimnázium fiúcsapata 2023-ban a dobogó harmadik fokára állhatott fel az Országos Diákolimpián, míg a lányok 2024-ben másodikok, 2025-ben elsők lettek a versenyen. Ez utóbbi eredmény alapján a nemzetközi szövetség meghívta a csapatot a 2025-ös iskolai sakkcsapat-világbajnokságra, Washingtonba. Mester Gyula Zoltán a DEAC sakkszakosztályának vezetőedzője. 2013 óta edzőként segíti a debreceni Máté Balázs hallássérült sakkolimpikon munkáját, aki több mint 250-szeres magyar válogatott, többszörös világbajnoki harmadik helyezett, a paralimpiai csapat állandó tagja, és BEK-győztes.
Hatvani-díjat érdemelt ki Mátyus László egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja. 1980-ban szerzett orvosi diplomát – Weszprémi-díjjal – a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Azóta a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetben dolgozik, 2007 óta egyetemi tanárként. A klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa, az MTA doktora. A Biomatematikai Tanszék alapítója. Kutatási területe a sejtfelszíni receptorok sejtfelszíni szerveződése és dinamikája. Az európai, valamint a Magyar Biofizikai Társaság korábbi elnöke. A tehetséggondozás elhivatott támogatója. Prof. Dr. Mátyus László a tudományos diákköri mozgalomban több országos tisztséget töltött be, az Országos Tudományos Diákköri Tanács megválasztott elnöke. A Magyar Rektori Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Bizottságának, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság Orvosképzési Kollégiumának elnöke, Egyetemi Tanári Kollégiumának társelnöke. A diákok négyszer választották meg „Az ÁOK év oktatójának”. A Jedlik Ányos-díj és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetettje. A DEAC Bridzs szakosztályának elnöke. 2024-ben csapatával megszerezte a Magyar Kupa bronzérmét.
Végül szintén Hatvani-díjat kapott Nagy Péter egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testületének elnöke, a Debreceni Egyetem Kémia Koordinációs Intézetének igazgatója. Vegyészként végzett a Debreceni Egyetemen, doktori fokozatát részben itt, részben a Stockholmi Királyi Technológiai Intézetben szerezte. Posztdoktori tudományos ösztöndíjakkal az egyesült államokbeli Oklahomai Egyetemen és az új-zélandi Otago Egyetemen kutatott. A Debrecen fenntartható fejlődésének támogatása érdekében létrehozott debreceni Környezeti Ellenőrző Rendszer szakmai megvalósításában vezető szerepet vállalt. A rendszer megvalósításáért felelős bizottság tudományos vezetőjeként hozzájárult ahhoz, hogy Debrecen országosan is élen járjon a környezettudatosság új minőségének megteremtésében és a környezettudatos városirányításban. Tudományterületén kilenc nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztője. Az Európai Onkológiai Tudományok Akadémiájának tagja, Magyarország delegáltja a WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynökségének Tudományos Tanácsában. Vezetése alatt az Országos Onkológiai Intézet Onkológiai Kutató Központja megkapta az MTA Kiváló Kutatóhely minősítést.
A közgyűlés által megszavazott díjazottak elismerése után Papp László polgármester az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét, szellemiségét ápoló, kiemelkedő kulturális és közéleti tevékenysége elismeréseként Debrecen Város Cívis Díszoklevelét adományozta vitéz Lánczi Lajosnak, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Hajdú-Bihar vármegyei szervezete elnökének.
Békemenet: a béke üzenete érkezett ma Budapestre - Orbán Vikor is felszólalt!
Ünnepi koszorúzással tisztelegtek a hősök előtt Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval
A magyar szabadság nem kegy, nem ajándék – megharcoltunk érte! – fotókkal