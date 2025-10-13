1 órája
Színek, zene és összetartozás – a roma kultúrát ünnepelték Újszentmargitán
A roma kultúra hagyományait, zenéjét és gasztronómiáját ünnepelték október 11-én Újszentmargitán, ahol egy egész napos rendezvény erősítette a helyi közösség összetartását.
A kulturális sokszínűséget és közösségi összetartozást állította középpontba az a rendezvény, amelyet 2025. október 11-én tartottak Újszentmargitán. A program célja a roma nemzetiség hagyományainak bemutatása, a helyi identitás erősítése és a közösségi élet fejlesztése volt – olvasható Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának hivatalos oldalán.
Egész nap változatos programok, gasztro-élmények, bemutatók várták a résztvevőket az újszentmargitai rendezvényen
A kézművesség szerelmesei is találtak maguknak érdekességet: kosárfonás és seprűkötés is bemutatásra került, melyek nagy sikert arattak. A gyerekek és felnőttek kreatív kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol a roma kultúrára jellemző színek és formák világába nyerhettek betekintést.
A résztvevőket egész nap változatos programok várták: a gasztronómiai bemutatón frissen készült cigánypörköltet és cigánykenyeret kóstolhattak, miközben autentikus roma táncbemutató és élő zenei előadás gondoskodott a hangulatról.
A nap folyamán ügyességi sorversenyek és közösségi játékok is színesítették a programot, melyek nemcsak szórakoztatóak voltak, hanem erősítették az összetartozás érzését is.
A rendezvény az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg, hozzájárulva ahhoz, hogy Újszentmargitán tovább erősödjön a kulturális párbeszéd és a közösségi együttműködés.
