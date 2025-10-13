Színek, zene és összetartozás – a roma kultúrát ünnepelték Újszentmargitán

A kulturális sokszínűséget és közösségi összetartozást állította középpontba az a rendezvény, amelyet 2025. október 11-én tartottak Újszentmargitán. A program célja a roma nemzetiség hagyományainak bemutatása, a helyi identitás erősítése és a közösségi élet fejlesztése volt – olvasható Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának hivatalos oldalán.

A program célja a roma nemzetiség hagyományainak bemutatása, a helyi identitás erősítése volt az újszentmargitai rendezvényen

Forrás: hbmo.hu

Egész nap változatos programok, gasztro-élmények, bemutatók várták a résztvevőket az újszentmargitai rendezvényen

A kézművesség szerelmesei is találtak maguknak érdekességet: kosárfonás és seprűkötés is bemutatásra került, melyek nagy sikert arattak. A gyerekek és felnőttek kreatív kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol a roma kultúrára jellemző színek és formák világába nyerhettek betekintést.

A résztvevőket egész nap változatos programok várták: a gasztronómiai bemutatón frissen készült cigánypörköltet és cigánykenyeret kóstolhattak, miközben autentikus roma táncbemutató és élő zenei előadás gondoskodott a hangulatról.

A résztvevők frissen készült cigánypörköltet és cigánykenyeret kóstolhattak

Forrás: hbmo.hu

A nap folyamán ügyességi sorversenyek és közösségi játékok is színesítették a programot, melyek nemcsak szórakoztatóak voltak, hanem erősítették az összetartozás érzését is.

A rendezvény az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg, hozzájárulva ahhoz, hogy Újszentmargitán tovább erősödjön a kulturális párbeszéd és a közösségi együttműködés.

Ajánljuk még: