Ilyen volt az október 23-ai megemlékezés Újlétán

Nemcsak a múlt hőseire emlékeztek, hanem arra is figyelmeztették magunkat Újlétán, hogy a szabadság soha nem magától értetődő – olvasható Újléta Község Önkormányzata Facebook-oldalán.

Mindennap tennünk kell érte: azzal, hogy összefogunk, tiszteljük egymást, és közösen építjük településünket, hazánkat. Legyünk méltó örökösei azoknak, akik 1956-ban a legdrágábbat, az életüket is feláldozták a magyar szabadságért! Őrizzük emléküket, és adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak, hogy soha ne feledjék: a szabadság kincs, amelyért mindig ki kell állnunk

– áll a bejegyzésben. 1965. október 23-a emlékére ünnepi megemlékezést tartott Újléta Község Önkormányzata és a Kiss Zoltán Általános Iskola közösen.