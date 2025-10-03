október 3., péntek

Évforduló

29 perce

Újiráz a születésnapját ünnepli – háromnapos koncert és hajnalig tartó vigasság várja a vendégeket

Címkék#Újiráz#ünnep#jubileum#ünnepség

Újiráz idén is tömegeket vár október második hétvégéjén.

Haon.hu

A leszármazottak és a környékbeliek is jól tudják, hogy minden év október második hétvégéjén embersokaság érkezik a vármegye dél-keleti falucskájába. Újiráz idén ünnepli alapításának 113.évfordulóját, amiről október 11-én ünnepi szentmisével és ünnepséggel emlékeznek meg. A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom előtti emlékparkban beszédet mond Vitányi István országgyűlési képviselő és Furák Károly polgármester.

Újiráz alapításának 113.évfordulójáról ünnepi szentmisével és ünnepséggel emlékeznek meg
Forrás: B.Kiss Andrea

Megtelik élettel Újiráz

A plakát szerint a szombati nap további részében kicsiket és nagyokat egyaránt remek szórakoztató programok várnak. Az est folyamán pedig az Ismerős Arcok élő nagy koncertjére bizonyára az elmúlt évekhez hasonlóan megmozdulnak a környező települések lakosai is. Ezt követően, mint azt már évek óta megszokhatták az idelátogatók, hajnalig retro parti várható.

Másnap szintén ünnepi szent misére várják az újiráziakat, hogy leróják tiszteletüket elődeik, az első száz telepes emléke előtt, akiknek a mai lakóhelyüket köszönhetik. Ők voltak azok, akik a nagyváradi káptalan hívó szavára, otthonukat elhagyva érkeztek a Sebes-Körös mellé 1912-ben, hogy egy új falut építsenek a semmiből. 

Vasárnap az újirázi búcsúra is tömeg várható, hiszen ez a nagy múltú kirakodóvásár a térség egyik legnépszerűbb vására. Több utcányi árus között szokott hömpölyögni ilyenkor a rengeteg ember. A kis faluban pedig mindenfelé parkoló autók sokasága látható. Idén sem lesz ez másképp.

