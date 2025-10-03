Újiráz a születésnapját ünnepli – háromnapos koncert és hajnalig tartó vigasság várja a vendégeket

A leszármazottak és a környékbeliek is jól tudják, hogy minden év október második hétvégéjén embersokaság érkezik a vármegye dél-keleti falucskájába. Újiráz idén ünnepli alapításának 113.évfordulóját, amiről október 11-én ünnepi szentmisével és ünnepséggel emlékeznek meg. A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom előtti emlékparkban beszédet mond Vitányi István országgyűlési képviselő és Furák Károly polgármester.

Újiráz alapításának 113.évfordulójáról ünnepi szentmisével és ünnepséggel emlékeznek meg

Forrás: B.Kiss Andrea

Megtelik élettel Újiráz

A plakát szerint a szombati nap további részében kicsiket és nagyokat egyaránt remek szórakoztató programok várnak. Az est folyamán pedig az Ismerős Arcok élő nagy koncertjére bizonyára az elmúlt évekhez hasonlóan megmozdulnak a környező települések lakosai is. Ezt követően, mint azt már évek óta megszokhatták az idelátogatók, hajnalig retro parti várható.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Másnap szintén ünnepi szent misére várják az újiráziakat, hogy leróják tiszteletüket elődeik, az első száz telepes emléke előtt, akiknek a mai lakóhelyüket köszönhetik. Ők voltak azok, akik a nagyváradi káptalan hívó szavára, otthonukat elhagyva érkeztek a Sebes-Körös mellé 1912-ben, hogy egy új falut építsenek a semmiből.

Vasárnap az újirázi búcsúra is tömeg várható, hiszen ez a nagy múltú kirakodóvásár a térség egyik legnépszerűbb vására. Több utcányi árus között szokott hömpölyögni ilyenkor a rengeteg ember. A kis faluban pedig mindenfelé parkoló autók sokasága látható. Idén sem lesz ez másképp.

Ajánljuk még: