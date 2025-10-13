Újiráz megtelt élettel – ezernyi ember ünnepelt a falunapon és a búcsú vásáron

Szombaton délután szentmisével indult a megemlékezés, ahol Rákóczi Jenő plébános tisztelettel beszélt arról a száz telepesről, akik több mint száz éve vállalták azt, hogy elhagyva addigi lakóhelyüket, a Sebes-Körös mellett egy új falut építettek. Mint említette, figyelemre méltó, hogy az iskola és a templom volt számukra az első, majd utána következett a többi épület. A mise után Újiráz alapításának 113. évfordulójának emlékünnepségére gyűlt össze a lakosság apraja-nagyja a katolikus templom előtti téren. A megjelenteket Furák Károly polgármester és Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének alelnöke köszöntötte.

Újiráz alapításának 113. évfordulójának emlékünnepségére gyűltek össze a katolikus templom előtti téren

Forrás: B.Kiss Andrea

Újiráz megtelt élettel

A hagyományokhoz híven koszorút helyeztek el a falut alapító száz telepes, a háborús áldozatok és a forradalmakban elhunytak emlékműveinél. Idén is folytatódott az immár harminchárom éve elkezdett szép hagyomány, miszerint ilyenkor az önkormányzat és az Újiráz Szülőfalunkért Alapítványnak köszönhetően ajándékkal köszöntik az újszülötteket, ifjú házasokat, házassági évfordulósokat és a település 85 éven felüli lakosait.

A nap további részében gyerekműsorok várták a kicsiket és szüleiket, majd az Ismerős Arcok élő nagy koncertre gyűlt össze a tömeg a szabadtéri színpad előtt. Ezt követően a hajnalig tartó buliban szórakozhattak a jelenlévők, ahol először a Show & Bors zenekar, majd Dj. Szívós Mihály biztosította a jobbnál jobb zenéket.

Másnap délelőtt ismét szentmisére várták az embereket a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban. Reggeltől estig pedig kígyózó sorok töltötték meg a falu utcáit a kirakodó búcsú vásáron.

Volt minden, amit csak el lehet képzelni: ruházati, műszaki, kézműves termékek. Házi sajtok, kürtős kalácsok, vesszőből készült holmik. De lehetett kapni facsemetéket, termelői mézet, virágokat. Büfék sokasága, ugrálóvár és vidámpark működött egész nap. Az idelátogatók és a parkoló autók elárasztották Újirázt, hiszen minden évben ez az a hétvége, amikor megsokszorozódik az egyébként félezer lelkes kis falu létszáma. A búcsúnak soha el nem múló hangulata van.

Aki egyszer ide látogat, az nem felejti el.

