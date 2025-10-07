Tűzifa
1 órája
Szeretnél ingyen tűzifát? Ezen a hajdú-bihari településen jól járnak a lakosok!
Megérkezett a szociális tűzifa Magyarhomorogra
Forrás: Magyarhomorog Községi Önkormányzat / Facebook
Megérkezett az önkormányzathoz a szociális tűzifa-szállítmány, hamarosan megkezdődik a tűzifa kiosztása – írta közösségi oldalán Vajda Róbert Károly, Magyarhomorog polgármestere.
Minden jogosultat egyénileg értesítünk a pontos időpontról, amikor átveheti a számára megítélt mennyiséget!
– írja a polgármester.
