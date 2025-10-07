október 7., kedd

Amália névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzifa

1 órája

Szeretnél ingyen tűzifát? Ezen a hajdú-bihari településen jól járnak a lakosok!

Címkék#tűzifa#Magyarhomorog#szociális tűzifa#szociális tűzifaprogram

Haon.hu
Szeretnél ingyen tűzifát? Ezen a hajdú-bihari településen jól járnak a lakosok!

Megérkezett a szociális tűzifa Magyarhomorogra

Forrás: Magyarhomorog Községi Önkormányzat / Facebook

Megérkezett az önkormányzathoz a szociális tűzifa-szállítmány, hamarosan megkezdődik a tűzifa kiosztása – írta közösségi oldalán Vajda Róbert Károly, Magyarhomorog polgármestere. 

Minden jogosultat egyénileg értesítünk a pontos időpontról, amikor átveheti a számára megítélt mennyiséget!

– írja a polgármester.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu