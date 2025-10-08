Olvasónk az élő példa! Az apróért is lehajolnak, mindenre képesek a pofátlan, kamu tűzifások

Vigyázz a csalókkal! Beszerezted már a tűzifát a hideg időkre? Nem árt odafigyelni, ugyanis egy derecskei olvasónk azzal kapcsolatban keresett meg minket, hogy átverték azok, akiktől tüzelőt vásárolt, és komoly veszteség érte. Érdemes lehet tanulni ebből az esetből, melyet részletesen bemutatunk, emellett pedig igyekeztünk hiteles forrásból tájékozódni, hogyan lehet elkerülni a tűzifa vásárlásakor adódó buktatókat.

Olykor csak utólag derül ki, mennyi tűzifa érkezett

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Tűzifa-dilemma: ezért nem éri meg minden áron spórolni

Olvasónk elmondása szerint 20 mázsa fát rendelt, de nem tüzéptől, így szeretett volna pénzt megtakarítani. Azonban amikor kiszállították neki a rendelést,

közölték vele, hogy 25 mázsa lett a 20-ból, és megkérdezték, maradhat-e, mire ő azt felelte, hogy igen, elvégre csak 5 mázsáról van szó. Így azt a mennyiséget is kifizette, de amikor lepakolták a kocsiról a tűzifát, akkor tűnt fel neki, hogy már szemre sem annyi, mint amennyit kifizetett, majd aztán több alkalommal is lemérte, és mintegy 9 mázsával kevesebb jött ki.

Ezen felindulva próbált telefonon kártérítést követelni attól, akitől rendelt – eddig sikertelenül.

Hogy okuljunk a történtekből, megkérdeztük Czeglédi-Kiss Erzsébetet, a debreceni Kiss Tüzép Kft. ügyvezetőjét, hogy milyen gyakran találkozik ilyen esetekkel, és egyáltalán hogyan lehet ellenőrizni, hogy megbízható helyről vásárol-e tűzifát valaki.

Érdemes odafigyelni, nehogy ráfizess az egyébként sem olcsó tűzifára! (Illusztrációnkon hivatalos tűzifaárus látható)

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Úgy lehet elkerülni a buktatókat, ha hiteles forrásból vásárol az ember. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) évek óta dolgozik azon, hogy megvédje a vásárlókat, ezért létezik az EUTR azonosító, amellyel minden tűzifa-kereskedőnek rendelkeznie kell. Ha valaki utcai tűzifaárusoktól vásárol, azzal számolnia kell, hogy ők nem tudják igazolni a beszerzés forrását és a súlyt sem. Mi például hitelesített mérleggel mérünk, és bármikor megnézhetik a vásárlók, hogy mennyit kapnak meg, ahogy a teherautó saját tömegének a mérését és azt is, amikor megrakjuk fával. Nagyon sok csalódott vásárlóval találkozom, és ez mindig így volt az elmúlt 30 évben

– hívta fel a figyelmet az ügyvezető. Azt is kifejtette, hogy leggyakrabban olyan helyzetekbe futnak bele az emberek, hogy már szemre megmondják, mennyi 20 mázsa, mert megszokták a látványt, aztán majd csak később derül ki, amikor leborítják a teherautóról a fát, hogy még a fele sem érkezett meg a beígért mennyiségnek.

Leszögezte: az buktató-gyanús, amikor azt mondja a kereskedő, hogy „ez biztos annyi!”; bizonytalan eredetűek a papírok, és még csak nem is látja a vásárló a folyamatot, amikor összepakolják neki a fát. Czeglédi-Kiss Erzsébet hozzátette, a Nébih oldalán elérhető egy olyan lista, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mely kereskedőktől, árusoktól nem szabad vásárolni.

Gyakori hibák tűzifa vásárlásakor Megbízhatatlan forrásból történő vásárlás, például ismeretlen utcai tűzifaárusoktól

Az átvett mennyiség ellenőrzésének elmulasztása szállításkor

Hiányos vagy gyanús eredetű papírok, szállítójegy, számla hiánya

Csak szemre történő becslés a tűzifa mennyiségéről

Hiteles mérlegelés nélkül átvett tűzifa

Czeglédi-Kiss Erzsébet hangsúlyozta, hogy szintén ezen az oldalon elérhető a Nébih tűzifa tájékoztatója, amit minden egyes vásárláskor ki kell adni a kereskedőknek a szállítójegy és a számla mellé, és ha mindez megvan, akkor nagy valószínűséggel nem lesz gond.

Lépések a biztonságos tűzifa vásárláshoz Ellenőrizd a tűzifaárus EUTR azonosítóját a Nébih adatbázisában

Kérj írásos dokumentumot (számla, szállítójegy, Nébih-tájékoztató)

Ragadj meg minden alkalmat, hogy jelen legyél a fa mérésénél

Minden átvétel előtt nézd meg, valóban a megrendelt mennyiséget szállították-e ki

Kerüld el a gyanús ajánlatokat és a piaci árnál sokkal olcsóbb tűzifát kínálókat

