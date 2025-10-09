Új traffiboxok szórják a csekkeket Hajdú-Biharban, szétbüntetnek, ha nem figyelsz a forgalmas főúton!

Elkészültek a traffiboxok Vámospércsen – jelentette be Kosztin Mihály polgármester közösségi oldalán. A két berendezést a 48-as számú főút belterületi szakaszán helyezték el a lakosság és az áthaladók biztonságának növelése érdekében.

A traffiboxok hamarosan működésbe lépnek

A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rendőrséggel történő együttműködési megállapodás után a sebességmérő eszközök hamarosan működésbe lépnek. A cél egyértelmű: a baleset-megelőzés és a közlekedésbiztonság javítása a forgalmas útszakaszon.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a sebességkorlátozás nem változik, vagyis továbbra is 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség Vámospércs belterületén.

A traffibox-hálózat folyamatosan bővül Hajdú-Bihar vármegyében. Debrecenben már több helyszínen működnek hasonló eszközök:

Budai Nagy Antal utca

Debrecen-Józsa, Sillye Gábor utca

Mák utca

Szabó Kálmán utca

Tócópart utca

Töhötöm utca és Maros utca kereszteződése

Vezér utca

Debrecen mellett Berettyóújfaluban, és most már Vámospércsen is található traffibox. Ezek a berendezések jelentősen hozzájárulnak a forgalom lassításához és a balesetek megelőzéséhez a forgalmas városi szakaszokon. Vámospércs ezzel csatlakozott azokhoz a hajdú-bihari településekhez, amelyek a biztonságos közlekedés érdekében tesznek határozott lépéseket a sebességtúllépések visszaszorítására.

Kosztin Mihály arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a KRESZ-szabályokat, hiszen a traffiboxok célja nem a büntetés, hanem a biztonságosabb közlekedés megteremtése mindenki számára.

