Szombaton átadják Józsa sokak által várt fejlesztését

Utolsó simítások a Tócókörön, ahol a természet és a sport összefonódik – számolt róla be közösségi oldalán Balázs Ákos.

Mint írja, várnak mindenkit szeretettel október 25-én, szombaton, a szüreti futókarneválon, ahol kiderítik, hány métert futnak együtt a józsaiak!

