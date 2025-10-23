Futás
Szombaton átadják Józsa sokak által várt fejlesztését
Utolsó simítások a Tócókörön, ahol a természet és a sport összefonódik – számolt róla be közösségi oldalán Balázs Ákos.
Mint írja, várnak mindenkit szeretettel október 25-én, szombaton, a szüreti futókarneválon, ahol kiderítik, hány métert futnak együtt a józsaiak!
