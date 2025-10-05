Üres kasszát örökölt, mégis mindenütt fejleszt a hajdú-bihari város

A költségvetési fegyelem, a takarékosság és a fokozatos gazdasági rendrakás éve volt 2024 Tiszacsege városában. A számok mögött hosszú évek tudatos munkája áll: a korábbi mintegy egy évtized több mint 170 millió forintos hiányát mára szinte teljes egészében ledolgozta az önkormányzat, miközben fejlesztésekről sem kellett lemondania. Beruházások valósultak meg, külterületi, belterületi utak újultak meg, a strand gépészete korszerűsödik és a piac is épül. A részletekről Szeli Zoltán polgármester számolt be a Cívishírnek.

Szeli Zoltán polgármester beszámolt Tiszacsege gazdasági helyzetéről és terveiről

Tiszacsege: túl az adósságokon

Tiszacsege képviselő-testülete egyhangúlag fogadta el a 2024-es költségvetési zárszámadást, amely mögött kiegyensúlyozott gazdálkodás és fegyelmezett pénzügyi háttér áll. Mint Szeli Zoltán hangsúlyozta, az év során komolyabb beavatkozásra nem volt szükség, a felmerülő módosításokat – jellemzően pályázati önrészek kiegészítését – az önkormányzat saját forrásból fedezni tudta.

Továbbra sincs likviditási gondunk, és egész évben nem is volt

– húzta alá a városvezető, hozzátéve, hogy ez nem véletlen: mióta ő tölti be a polgármesteri tisztséget, célként határozták meg a gazdasági stabilitást, amit most már a testület egésze képvisel.

A városvezető emlékeztetett: amikor 2020-ban, időközi választáson átvette a település vezetését, 172 millió forintos hiánnyal szembesült, amelyet fokozatosan sikerült szinte teljesen megszüntetni. Az önkormányzatnak van egy 50 millió forintos folyószámlahitel-kerete is, de azt 2024 második felében nem kellett igénybe venni – bár nem mondták fel, elővigyázatosságból megtartják, hiszen bármikor adódhatnak váratlan kiadások.

A múlt öröksége ugyanakkor nem csak a hiányban mutatkozott meg. Az önkormányzatnak több, korábban elindított, de lezáratlan ügyet is rendeznie kellett:

Például a temető működtetéséhez kapcsolódó munkaügyi per végén közel 17 millió forintot kellett kifizetniük.

Egy közmunkaprogramban betervezett hizlalda végül nem épült meg, ennek is 4 millió forintos költsége keletkezett, amit rendezni kellett.

A tésztaüzemben lévő gépeket árverezték, amelyek visszavásárlása mintegy 2 millió forintba került az önkormányzatnak.

A szennyvíztisztító bővítése előtt esedékes régészeti feltárás díját – 8 millió forintot – egy korábbi polgármester nem volt hajlandó kifizetni a Déri Múzeumnak, így a mostani önkormányzatnak kellett pótolni azt is.

A felsorolt ügyek nem részei a 170 milliós hiánynak, azokon felül jelentkeztek. Ráadásul egy korábbi, a szolgáltató csarnok építéséhez felvett, 50 milliós hitel törlesztése is az új városvezetés idejére esett, és ezt is ütemezetten kellett kezelni.

Mindezek mellett sikerült elérni, hogy stabil pénzügyi helyzetben működjön az önkormányzat

– jelentette ki Szeli Zoltán. A számok mögött ugyanakkor nemcsak múltbeli kárrendezések állnak, hanem a jövő építése is. A polgármester szerint a pályázatok beadása és a kivitelezés közötti időszak gyakran jelentős költségnövekedéssel jár: drágulnak az alapanyagok, nőnek a munkabérek, így a támogatási összegek sokszor nem elegendőek. Ilyenkor az önkormányzat kénytelen akár hitelt felvenni.