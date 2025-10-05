3 órája
Üres kasszát örökölt, mégis mindenütt fejleszt a hajdú-bihari város
A stabilitás éve volt 2024, de a kihívások idén sem maradnak el. A polgármester célként határozta meg a kiegyensúlyozott gazdálkodást.
A költségvetési fegyelem, a takarékosság és a fokozatos gazdasági rendrakás éve volt 2024 Tiszacsege városában. A számok mögött hosszú évek tudatos munkája áll: a korábbi mintegy egy évtized több mint 170 millió forintos hiányát mára szinte teljes egészében ledolgozta az önkormányzat, miközben fejlesztésekről sem kellett lemondania. Beruházások valósultak meg, külterületi, belterületi utak újultak meg, a strand gépészete korszerűsödik és a piac is épül. A részletekről Szeli Zoltán polgármester számolt be a Cívishírnek.
Tiszacsege: túl az adósságokon
Tiszacsege képviselő-testülete egyhangúlag fogadta el a 2024-es költségvetési zárszámadást, amely mögött kiegyensúlyozott gazdálkodás és fegyelmezett pénzügyi háttér áll. Mint Szeli Zoltán hangsúlyozta, az év során komolyabb beavatkozásra nem volt szükség, a felmerülő módosításokat – jellemzően pályázati önrészek kiegészítését – az önkormányzat saját forrásból fedezni tudta.
Továbbra sincs likviditási gondunk, és egész évben nem is volt
– húzta alá a városvezető, hozzátéve, hogy ez nem véletlen: mióta ő tölti be a polgármesteri tisztséget, célként határozták meg a gazdasági stabilitást, amit most már a testület egésze képvisel.
A városvezető emlékeztetett: amikor 2020-ban, időközi választáson átvette a település vezetését, 172 millió forintos hiánnyal szembesült, amelyet fokozatosan sikerült szinte teljesen megszüntetni. Az önkormányzatnak van egy 50 millió forintos folyószámlahitel-kerete is, de azt 2024 második felében nem kellett igénybe venni – bár nem mondták fel, elővigyázatosságból megtartják, hiszen bármikor adódhatnak váratlan kiadások.
A múlt öröksége ugyanakkor nem csak a hiányban mutatkozott meg. Az önkormányzatnak több, korábban elindított, de lezáratlan ügyet is rendeznie kellett:
- Például a temető működtetéséhez kapcsolódó munkaügyi per végén közel 17 millió forintot kellett kifizetniük.
- Egy közmunkaprogramban betervezett hizlalda végül nem épült meg, ennek is 4 millió forintos költsége keletkezett, amit rendezni kellett.
- A tésztaüzemben lévő gépeket árverezték, amelyek visszavásárlása mintegy 2 millió forintba került az önkormányzatnak.
- A szennyvíztisztító bővítése előtt esedékes régészeti feltárás díját – 8 millió forintot – egy korábbi polgármester nem volt hajlandó kifizetni a Déri Múzeumnak, így a mostani önkormányzatnak kellett pótolni azt is.
A felsorolt ügyek nem részei a 170 milliós hiánynak, azokon felül jelentkeztek. Ráadásul egy korábbi, a szolgáltató csarnok építéséhez felvett, 50 milliós hitel törlesztése is az új városvezetés idejére esett, és ezt is ütemezetten kellett kezelni.
Mindezek mellett sikerült elérni, hogy stabil pénzügyi helyzetben működjön az önkormányzat
– jelentette ki Szeli Zoltán. A számok mögött ugyanakkor nemcsak múltbeli kárrendezések állnak, hanem a jövő építése is. A polgármester szerint a pályázatok beadása és a kivitelezés közötti időszak gyakran jelentős költségnövekedéssel jár: drágulnak az alapanyagok, nőnek a munkabérek, így a támogatási összegek sokszor nem elegendőek. Ilyenkor az önkormányzat kénytelen akár hitelt felvenni.
Ez évi beruházások
Tiszacsegén az idén több nagyobb beruházás is megvalósul. A piac építésének költségei is túlnőttek az eredetileg elnyert forráson, ezért a városnak saját pénzével is hozzá kell járulni a kivitelezéshez, előre láthatólag 30 millió forinttal. Hasonló a helyzet a strand gépészeti felújításával is: a 30 milliós támogatás mellett már majdnem 20 millió forintnyi önrészt is beletett az önkormányzat, mivel a munka közben újabb hibákra is fény derült.
A piac beruházása miatt a költségvetés 30 millió forintos hitel felvételével is számol, ezt már betervezte az önkormányzat a 2025-ös évre. A cél azonban nem változik: továbbra is a megfontolt, kiszámítható, takarékos gazdálkodás az alapelv.
A fejlesztések sorát bővíti a belterületi utak felújítása, amely a TOP Plusz pályázati támogatásból valósult meg. A napokban került sor a műszaki átadásra. A projekt szerencsésen zárult: a közbeszerzésen kedvezőbb árakat sikerült elérni, így majd 30 millió forint maradványösszeg keletkezett, amit három további utcai szakasz aszfaltozására fordíthatnak. Ezeket külön kell közbeszereztetni, az előkészítés már zajlik.
A Magyar Falu Programban jelenleg 8 millió forintos forrás áll rendelkezésre, amelyet útra és hídra kívántak fordítani. A tervezett gyalogoshíd állapota azonban olyan rossz, hogy a felújítás nem lenne ésszerű – elbontásra vár, és egy későbbi, nagyobb pályázatból pótolják majd. A temető hosszú kerítésének felújítását is ebből a programból tervezik, bár a rendelkezésre álló keret csak egy részének megvalósítását teszi lehetővé.
Az élhetőbb városért
Tiszacsege önkormányzata mára tehát túllépett a közel kétszáz milliós hiányon, és fegyelmezett, előrelátó gazdálkodással vette kezébe a város pénzügyeit. A takarékos működés mellett a fejlesztések sem maradnak el: utak, strand, piac – mind-mind egy hosszabb távú stratégia részei.
Bár előfordulnak akadályok és a pályázatok gyakran többletköltséget hoznak, a helyi vezetés ragaszkodik Tiszacsege pénzügyi stabilitásához, miközben az élhetőséget kívánja erősíteni. A mostani zárszámadás nem lezár, hanem megalapoz egy következő, szintén építkező évet.
