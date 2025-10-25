33 perce
Őrület! Így csináltak 150 forintból majd' 500 ezret az egyik debreceni lottózóban!
Gólzáporos mérkőzésekre fogadott, bejött a megérzése. Észbontó összeget nyert valaki TippMixen az egyik debreceni lottózóban!
Ilyet sem minden nap lát az ember! Bár a legtöbb fogadás vélhetően focimeccsekre érkezik, azért azok sem sopánkodhatnak, akik a kézilabda-sportban érdekeltek, Tippmixen is rengeteg találkozó közül választhatnak a legtöbb európai ligában. Így történt ez most is, amikor egy debreceni játékos a dán, a francia, de még a spanyol bajnokságból is választott magának összecsapást. Nem is akármilyeneket!
Bár a lehetőségek tárháza szinte végtelen, ez nem jelenti azt, valaki ne elégedne meg például egy kimenetelre vagy éppen gólszámra megrakott fogadással. Sőt mi több, Debrecen-Józsán, a Deák Ferenc utca 1. szám alatti Margó Lottózóban kizárólag gólzáporos mérkőzésekre fogadott az egyik szerencsés játékos.
Ahogy az a fenti képen is látszik, a játékos tétje mindössze 150 forint volt, a fogadásai kombinációjának eredményeképpen a szorzója azonban 10 ezer fölé emelkedett!
Így már mondjuk tényleg kiadja a matek, hogy lehet az ezerötszáz forintos játékból másfél millió forintot is meghaladó maximális nyeremény. Szerencséjére a négy megrakott találkozóból három az ő tippje szerint alakult, így közel 500 ezer forintot kaszálhatott.
A debreceni lottózó meg is osztotta a szerencsés Tippmix-szelvényt:
Ajánljuk még:
Halálra gázolt egy embert a vonat Debrecen és Ebes között! - fotókkal, videóval!
Egész Józsát megmozgatta a nyúlpaprikás és a fergeteges hangulat – fotókkal