Azt megrakta!

33 perce

Őrület! Így csináltak 150 forintból majd' 500 ezret az egyik debreceni lottózóban!

Címkék#debrecen#kézilabda#fogadás#sportfogadás#Tippmix

Gólzáporos mérkőzésekre fogadott, bejött a megérzése. Észbontó összeget nyert valaki TippMixen az egyik debreceni lottózóban!

Haon.hu

Ilyet sem minden nap lát az ember! Bár a legtöbb fogadás vélhetően focimeccsekre érkezik, azért azok sem sopánkodhatnak, akik a kézilabda-sportban érdekeltek, Tippmixen is rengeteg találkozó közül választhatnak a legtöbb európai ligában. Így történt ez most is, amikor egy debreceni játékos a dán, a francia, de még a spanyol bajnokságból is választott magának összecsapást. Nem is akármilyeneket!

Őrület! Így csináltak 150 forintból majd' 500 ezret Tippmixen az egyik debreceni lottózóban!
Őrület! Így csináltak 150 forintból majd' 500 ezret Tippmixen az egyik debreceni lottózóban!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Bár a lehetőségek tárháza szinte végtelen, ez nem jelenti azt, valaki ne elégedne meg például egy kimenetelre vagy éppen gólszámra megrakott fogadással. Sőt mi több, Debrecen-Józsán, a Deák Ferenc utca 1. szám alatti Margó Lottózóban kizárólag gólzáporos mérkőzésekre fogadott az egyik szerencsés játékos. 

Ahogy az a fenti képen is látszik, a játékos tétje mindössze 150 forint volt, a fogadásai kombinációjának eredményeképpen a szorzója azonban 10 ezer fölé emelkedett! 

Így már mondjuk tényleg kiadja a matek, hogy lehet az ezerötszáz forintos játékból másfél millió forintot is meghaladó maximális nyeremény. Szerencséjére a négy megrakott találkozóból három az ő tippje szerint alakult, így közel 500 ezer forintot kaszálhatott.

A debreceni lottózó meg is osztotta a szerencsés Tippmix-szelvényt:

Ajánljuk még:

 

