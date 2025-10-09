október 9., csütörtök

1 órája

Most jött: tiltott anyag van a finom teában, még a kanalat is jól mosd el, ha ezt keverted reggelire!

Ha van otthon a vásárolt termékből ne fogyassza el! Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.

Haon.hu

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt csütörtökön a weboldalán. Mint írják, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó növényvédőszer tartalmat mutattak ki az Argentínából származó Yerba Maté tea termékben. A termékből egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza
Forrás: Illusztráció / Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Kamlesh Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóság nyomonköveti.

Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről

  • Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg
  • Vonalkód: 7793750000019
  • LOT: 0224

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó növényvédőszer tartalom

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Szerdán arról számoltunk be, hogy idegen anyagú gyermekgrízt és növényvédőszer tartalmú foghagymát hívtak vissza a boltok polcairól.

