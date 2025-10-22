Ha van ilyen otthon, vedd el a gyerektől! Mérgező anyag lapul a mesefigurás minták közt - fotóval!

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt szerdán a weboldalán. Mint írják, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során ftalát kioldódását mutatták ki tányéralátétekből. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (MMXH Lakberendezési Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét

Tengeres tematikájú tányéralátét Cikkszám: 38131030/02

38131030/02 Termékvisszahívás oka: ftalát kioldódás

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

A FTALÁTOK olyan vegyületek, amelyeket az ipar elsősorban lágyítószerként alkalmaz, mivel a műanyagok rugalmasságát és élettartamát növelik. Nem képeznek erős kémiai kötéseket, ezért a különböző termékekből hosszú ideig képesek felszabadulni. A ftalátok elsősorban a élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokból, eszközökből, csomagolóanyagokból kerülhetnek át az élelmiszerekbe. Az emberi szervezetben a ftalátok a szaporítóképességet és a hormonrendszert károsíthatják.

