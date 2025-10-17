október 17., péntek

Oregánót írtak a csomagolásra, pedig van abban más is… begyűjtik a boltokból az összeset!

Ha ilyen terméket vettél, ne fogyaszd el! A termékvisszahívásról az NKFH tájékoztatott.

Haon.hu

A Böllér-Ker Kft. az általuk forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent - írta csütörtökön a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A társaság a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követi az NKFH.

Termékvisszahívás, az érintett termék adatai:

  • Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
  • Többféle kiszerelés
  • Származási ország: Törökország
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

Kérik továbbá a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

