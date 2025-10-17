10 perce
Oregánót írtak a csomagolásra, pedig van abban más is… begyűjtik a boltokból az összeset!
Ha ilyen terméket vettél, ne fogyaszd el! A termékvisszahívásról az NKFH tájékoztatott.
A Böllér-Ker Kft. az általuk forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent - írta csütörtökön a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A társaság a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követi az NKFH.
Termékvisszahívás, az érintett termék adatai:
- Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
- Többféle kiszerelés
- Származási ország: Törökország
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
Kérik továbbá a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
