Oregánót írtak a csomagolásra, pedig van abban más is… begyűjtik a boltokból az összeset!

A Böllér-Ker Kft. az általuk forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent - írta csütörtökön a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: nemcsak oregánó volt a termékben, vissza kellett hívni őket

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A társaság a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követi az NKFH.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Termékvisszahívás, az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt

Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.

Többféle kiszerelés

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

Kérik továbbá a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Ajánljuk még: