Veszélyes, ha gyermekünk eszik ebből! Azonnal dobd ki, ha van ilyen otthon
Ha vásárolt ilyen terméket, ne adja oda a gyereknek! Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.
A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt szerdán a weboldalán. Mint írják, a Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag szennyeződés miatt..
A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről
Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag.
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Szerdán arról számoltunk be, hogy növényvédőszer tartalmú foghagymát hívtak vissza a boltok polcairól.
