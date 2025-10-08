Veszélyes, ha gyermekünk eszik ebből! Azonnal dobd ki, ha van ilyen otthon

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt szerdán a weboldalán. Mint írják, a Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag szennyeződés miatt..

Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig

Márka: Himmeltau

Kiszerelés: 500 g

Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.

Tétel azonosító: RA25006601

A termék eredete: Kína

Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

