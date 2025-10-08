október 8., szerda

Termékvisszahívás

1 órája

Veszélyes, ha gyermekünk eszik ebből! Azonnal dobd ki, ha van ilyen otthon

Ha vásárolt ilyen terméket, ne adja oda a gyereknek! Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.

Haon.hu

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt szerdán a weboldalán. Mint írják, a Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag szennyeződés miatt..

Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza
Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza
Forrás: Illusztráció / Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről

  • Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
  • Márka: Himmeltau
  • Kiszerelés: 500 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
  • Tétel azonosító: RA25006601
  • A termék eredete: Kína
  • Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH

 

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Szerdán arról számoltunk be, hogy növényvédőszer tartalmú foghagymát hívtak vissza a boltok polcairól.

