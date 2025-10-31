22 perce
Ha ebből van otthon, bele ne tedd az ételbe! Újabb terméket kellett visszahívjon a hatóság
Fontos dologra hívta fel a vásárlók figyelmét a hivatal. A termékvisszahívás több árut is érintett.
Az Alanex Kft. az általuk csomagolt és forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszer-biztonsági kockázatot nem jelent – számolt be a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Mint írták, az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
Termék megnevezése: Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó
Termék megnevezése: Ízműhely Pecsenye fűszersó
Termék megnevezése: Ízműhely Olasz fűszerkeverék
Termék megnevezése: Ízműhely Görög gyros fűszersó
Termék megnevezése: Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék
Termék megnevezése: Ízműhely Mexikói fűszersó
Termék megnevezése: Bulkshop cajun fűszerkeverék
Termék megnevezése: Bulkshop pizza fűszerkeverék
Termék megnevezése: Bulkshop fajitas fűszerkeverék
Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
