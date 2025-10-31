október 31., péntek

Tájékoztatás

22 perce

Ha ebből van otthon, bele ne tedd az ételbe! Újabb terméket kellett visszahívjon a hatóság

Címkék#olíva#fűszerek#termékvisszahívás

Fontos dologra hívta fel a vásárlók figyelmét a hivatal. A termékvisszahívás több árut is érintett.

Haon.hu

Az Alanex Kft. az általuk csomagolt és forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszer-biztonsági kockázatot nem jelent – számolt be a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívást kezdeményezett a hatóság
Termékvisszahívást kezdeményezett a hatóság
Forrás: nkfh.hu

Mint írták, az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
Minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.15.
Kiszerelés : 350 g/33g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Pecsenye fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.08.
Kiszerelés : 300 g/100g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Olasz fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.
Kiszerelés : 40g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Görög gyros fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.15.
Kiszerelés : 90g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.26.
Kiszerelés : 250 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Mexikói fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.04./ 2026.04.07
Kiszerelés : 350 g/120 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Bulkshop cajun fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.19
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Bulkshop pizza fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Bulkshop fajitas fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

