Ha ebből van otthon, bele ne tedd az ételbe! Újabb terméket kellett visszahívjon a hatóság

Az Alanex Kft. az általuk csomagolt és forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszer-biztonsági kockázatot nem jelent – számolt be a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívást kezdeményezett a hatóság

Forrás: nkfh.hu

Mint írták, az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak: Termék megnevezése: Oregánó morzsolt

Minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.

Kiszerelés : 100 g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termék megnevezése: Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.15.

Kiszerelés : 350 g/33g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termék megnevezése: Ízműhely Pecsenye fűszersó

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.08.

Kiszerelés : 300 g/100g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termék megnevezése: Ízműhely Olasz fűszerkeverék

Minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.

Kiszerelés : 40g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termék megnevezése: Ízműhely Görög gyros fűszersó

Minőségmegőrzési idő: 2026.09.15.

Kiszerelés : 90g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termék megnevezése: Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.26.

Kiszerelés : 250 g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termék megnevezése: Ízműhely Mexikói fűszersó

Minőségmegőrzési idő: 2026.09.04./ 2026.04.07

Kiszerelés : 350 g/120 g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termék megnevezése: Bulkshop cajun fűszerkeverék

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.19

Kiszerelés : 50 g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termék megnevezése: Bulkshop pizza fűszerkeverék

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.

Kiszerelés : 100 g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termék megnevezése: Bulkshop fajitas fűszerkeverék

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.

Kiszerelés : 50 g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft. Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

