31 perce
Beletörhet a fogad, ha erre ráharapsz! Veszélyes meglepetés a népszerű ételben, beszedték az összeset!
Ne edd meg, ha ilyen terméket vettél! A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatott a termékvisszahívásról.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – írja az alábbi termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi-és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdán a Facebook-oldalán.
Hozzáteszik, a hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
- Márka: Blue
- Tételszám: TZO 24061
- MMI: 30/06/2026
- Kiszerelés: 1 kg
Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok)
Kérik továbbá a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Ez is érdekelhet:
Friss! A Debreceni Egyetem kutatói szenvedtek csónakbalesetet a Hortobágy-Berettyón, az egyik PhD-hallgatót még mindig keresik! – fotókkal, videóval
Téves információk jelentek meg a hulladékszállításról, most tisztázták a helyzetet!