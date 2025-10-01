Beletörhet a fogad, ha erre ráharapsz! Veszélyes meglepetés a népszerű ételben, beszedték az összeset!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – írja az alábbi termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi-és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdán a Facebook-oldalán.

Termékvisszahívás: fémdarabok kerültek egy termékbe, Hajdú-Biharba is juthatott belőlük

Hozzáteszik, a hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

Márka: Blue

Tételszám: TZO 24061

MMI: 30/06/2026

Kiszerelés: 1 kg

Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok)

Kérik továbbá a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

