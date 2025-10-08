Termékvisszahívás
Veszélyes élelmiszert szedtek be a magyar boltokból, ha ilyet látsz a spájzban, dobd ki azonnal!
Ha ilyen terméket vettél, ne edd meg! Termékvisszahívást kezdeményeztek az alábbi fokhagymára.
A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt szerdán a weboldalán. Mint írják, azonnal intézkedtek a termékek fogyasztóktól történő visszahívásáról. Mint írják, nem engedélyezett növényvédőszer tartalom van a visszahívott fokhagymákban.
Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről
- Termék neve: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma
- Bejelentő: Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF
- Kiszerelés: 100 gr
- Márka: Golden Lion
- Termék eredete: Kína
- Minőségmegőrzési idők: 31/03/2027
- Forgalmazó: Asian Food Group B.V.
- Intézkedés: fogyasztóktól történő visszahívás
Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom
Kérik továbbá a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
