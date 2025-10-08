október 8., szerda

Termékvisszahívás

34 perce

Veszélyes élelmiszert szedtek be a magyar boltokból, ha ilyet látsz a spájzban, dobd ki azonnal!

Címkék#fokhagyma#termékvisszahívás#növényvédő szerek

Ha ilyen terméket vettél, ne edd meg! Termékvisszahívást kezdeményeztek az alábbi fokhagymára.

Haon.hu

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt szerdán a weboldalán. Mint írják, azonnal intézkedtek a termékek fogyasztóktól történő visszahívásáról. Mint írják, nem engedélyezett növényvédőszer tartalom van a visszahívott fokhagymákban. 

Termékvisszahívás: ha ilyen terméket vásárolt, ne egye meg!
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről

  • Termék neve: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma
  • Bejelentő: Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF
  • Kiszerelés: 100 gr
  • Márka: Golden Lion
  • Termék eredete: Kína
  • Minőségmegőrzési idők: 31/03/2027
  • Forgalmazó: Asian Food Group B.V.
  • Intézkedés: fogyasztóktól történő visszahívás

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

Kérik továbbá a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Ez is érdekelhet:

 

 

