Veszélyes élelmiszert szedtek be a magyar boltokból, ha ilyet látsz a spájzban, dobd ki azonnal!

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt szerdán a weboldalán. Mint írják, azonnal intézkedtek a termékek fogyasztóktól történő visszahívásáról. Mint írják, nem engedélyezett növényvédőszer tartalom van a visszahívott fokhagymákban.

Termékvisszahívás: ha ilyen terméket vásárolt, ne egye meg!

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről

Termék neve: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma

Bejelentő: Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF

Kiszerelés: 100 gr

Márka: Golden Lion

Termék eredete: Kína

Minőségmegőrzési idők: 31/03/2027

Forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Intézkedés: fogyasztóktól történő visszahívás

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

Kérik továbbá a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

