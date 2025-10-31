Azonnal vissza kellett hívni a népszerű terméket! Tele voltak vele a debreceni hipermarket polcai is

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt csütörtökön a weboldalán. Mint írják, az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 l megnevezésű termékvisszahívást kezdeményezett, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki.

Termékvisszahívás: a végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követik.

Amit a termékvisszahívásról tudni kell Az érintett termék adatai az alábbiak: Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.

2026.06.18. Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft. Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

