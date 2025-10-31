október 31., péntek

Termékvisszahívás

1 órája

Azonnal vissza kellett hívni a népszerű terméket! Tele voltak vele a debreceni hipermarket polcai is

Az áruházlánc és a fogyasztóvédelmi hatóság azonnal cselekedett. Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.

Haon.hu

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt csütörtökön a weboldalán. Mint írják, az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 l megnevezésű termékvisszahívást kezdeményezett, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki.

Termékvisszahívás: a végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követik.

Amit a termékvisszahívásról tudni kell

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
  • Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

