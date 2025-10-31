1 órája
Azonnal vissza kellett hívni a népszerű terméket! Tele voltak vele a debreceni hipermarket polcai is
Az áruházlánc és a fogyasztóvédelmi hatóság azonnal cselekedett. Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.
A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt csütörtökön a weboldalán. Mint írják, az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 l megnevezésű termékvisszahívást kezdeményezett, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki.
Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) nyomon követik.
Amit a termékvisszahívásról tudni kell
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
