Még egy hamvasztásos temetkezés sem jön ki félmillióból Debrecenben

Egy közeli hozzátartozónk elvesztése önmagában is hatalmas érzelmi teher, ráadásul további súlyként nehezedik ránk a búcsúztatás megszervezése. Amellett, hogy méltóságteljesen igyekszünk végső búcsút venni szerettünktől, figyelembe kell venni az elhunyt kívánságait és a hagyományok tiszteletét is. A temetkezés költségeivel sokan gyakran a mélységes gyász közepette szembesülnek.

Számos nem várt tényező növeli a temetkezés költségét

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a koporsós temetés költsége 2025 októberében átlagosan 501 ezer 800 forintra emelkedett, amely az előző évhez képest 12 százalékos drágulást takar. A hamvasztásos temetés költségei is hasonló arányban emelkedtek, átlagosan 355 ezer 800 forintra. Ez mindössze az alapszolgáltatást tartalmazza, vagyis a sírásást, a ravatalozást és a temetés lebonyolításának költségeit, a végösszeget tovább gyarapítják az elengedhetetlen kellékek.

Számos cikk szól az utóbbi időkben arról, hogy a folyamatos drágulás következtében egyre többen térnek át a hamvasztásos temetésre. Egy hajdú-bihari temetkezési vállalat ügyvezetője megkeresésünkre azt nyilatkozta, habár valóban egyre nagyobb a költségbeli különbség a hamvasztásos és a koporsós temetések között, nem érzékelhető, hogy jelentősen nőtt volna azok aránya, akik koporsó helyett urnát választanak elhunyt hozzátartozójuk számára végső nyugvóhelyül.

Ugyanez derül ki a Debreceni Köztemetőt is üzemeltető AKSD Kft. tájékoztatásából. Mint a szolgáltató portálunknak eljuttatott adataiból kiderül, 2024-ben 762 koporsós temetés bonyolítottak le, míg idén januártól szeptemberig 531-et. Hamvasztásos temetést tavaly 1215-en kértek, 2025 első 9 hónapjában pedig 944-en, vagyis kiszámolható, hogy az arányok tekintetében nem történt változás.

Számos összetevője van a temetkezés költségének

Az AKSD-t arról is kérdeztük, mekkora költsége vannak jelenleg egy temetkezésnek, és miből áll a végösszeg, amelyet a gyászolókat terheli. Domokos Csilla sajtószóvivő válaszából kiderül, a temetés költségei számos kötelező és választható szolgáltatásból állnak össze, melyek mértéke a temetés típusától és a temettető egyéni igényeitől függ.

A kötelező önkormányzati díjak mellett a temetés költségeit a választható, de a megvalósításhoz szükséges temetkezési kellékek és szolgáltatások is befolyásolják. Ilyenek például a sírkővel kapcsolatos munkálatok (fejkő, szegély, fedlap, járda bontása és visszaállítása), valamint kertészeti szolgáltatások (például tuskókivétel, fakivágás)

– olvasható a válaszban.