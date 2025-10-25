2 órája
Még egy hamvasztásos temetkezés sem jön ki félmillióból Debrecenben
A legtöbben a sírhely, a koporsó és a szertartás lebonyolításának árával kalkulálnak a végső búcsú esetében. Azonban a temetkezés költségeiben olyan tételek is vannak, amire nem sokan gondolnak.
Egy közeli hozzátartozónk elvesztése önmagában is hatalmas érzelmi teher, ráadásul további súlyként nehezedik ránk a búcsúztatás megszervezése. Amellett, hogy méltóságteljesen igyekszünk végső búcsút venni szerettünktől, figyelembe kell venni az elhunyt kívánságait és a hagyományok tiszteletét is. A temetkezés költségeivel sokan gyakran a mélységes gyász közepette szembesülnek.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a koporsós temetés költsége 2025 októberében átlagosan 501 ezer 800 forintra emelkedett, amely az előző évhez képest 12 százalékos drágulást takar. A hamvasztásos temetés költségei is hasonló arányban emelkedtek, átlagosan 355 ezer 800 forintra. Ez mindössze az alapszolgáltatást tartalmazza, vagyis a sírásást, a ravatalozást és a temetés lebonyolításának költségeit, a végösszeget tovább gyarapítják az elengedhetetlen kellékek.
Számos cikk szól az utóbbi időkben arról, hogy a folyamatos drágulás következtében egyre többen térnek át a hamvasztásos temetésre. Egy hajdú-bihari temetkezési vállalat ügyvezetője megkeresésünkre azt nyilatkozta, habár valóban egyre nagyobb a költségbeli különbség a hamvasztásos és a koporsós temetések között, nem érzékelhető, hogy jelentősen nőtt volna azok aránya, akik koporsó helyett urnát választanak elhunyt hozzátartozójuk számára végső nyugvóhelyül.
Ugyanez derül ki a Debreceni Köztemetőt is üzemeltető AKSD Kft. tájékoztatásából. Mint a szolgáltató portálunknak eljuttatott adataiból kiderül, 2024-ben 762 koporsós temetés bonyolítottak le, míg idén januártól szeptemberig 531-et. Hamvasztásos temetést tavaly 1215-en kértek, 2025 első 9 hónapjában pedig 944-en, vagyis kiszámolható, hogy az arányok tekintetében nem történt változás.
Számos összetevője van a temetkezés költségének
Az AKSD-t arról is kérdeztük, mekkora költsége vannak jelenleg egy temetkezésnek, és miből áll a végösszeg, amelyet a gyászolókat terheli. Domokos Csilla sajtószóvivő válaszából kiderül, a temetés költségei számos kötelező és választható szolgáltatásból állnak össze, melyek mértéke a temetés típusától és a temettető egyéni igényeitől függ.
A kötelező önkormányzati díjak mellett a temetés költségeit a választható, de a megvalósításhoz szükséges temetkezési kellékek és szolgáltatások is befolyásolják. Ilyenek például a sírkővel kapcsolatos munkálatok (fejkő, szegély, fedlap, járda bontása és visszaállítása), valamint kertészeti szolgáltatások (például tuskókivétel, fakivágás)
– olvasható a válaszban.
Az alapszolgáltatások költségeit két példa alapján mutatta be a szóvivő koporsós és hamvasztásos temetések esetén. Hozzáfűzve, a kalkulációk azokat a költségeket tartalmazzák, amelyek a temetés lebonyolításához elengedhetetlenek: az elhunyt köztemetőbe történő szállítását, a hűtés díját, a létesítmények használati díját, a sírásást, hantolást, a sírhely megváltásának a díját, ügyintézési díjat, illetve az elengedhetetlen temetkezési kellékeket.
Koporsós temetés – alapszolgáltatás kötelező kellékekkel
- Kötelező díjak: 449 ezer 617 forint
- Választható, de szükséges kellékek: 204 ezer 580 forint
Összesen: 654 ezer 197 forint
Hamvasztásos temetés – alapszolgáltatás kötelező kellékekkel
- Kötelező díjak: 485 ezer 338 forint
- Választható, de szükséges kellékek: 88 ezer 570 forint
Összesen: 573 ezer 908 forint
A temető üzemeltetését is figyelembe kell venni
Az AKSD válaszából az is kiderül, fontos tudni, hogy például a sírhelymegváltás díja nem konkrétan a sírhely árát jelenti, hanem annak biztosítását, hogy a megváltás ideje alatt a hozzátartozókat egy rendezett, ápolt temető fogadja. Ez magában foglalja a virágágyások gondozását, a faállomány ápolását, a karbantartott utakat, padokat, valamint a műemlékvédelmi oltalom alatt álló ravatalozó épület fenntartását; továbbá a 64 hektáros területen működő térvilágítást, a folyamatos szemétszállítást, és a számos illemhely tisztán tartását. Mindezt közel 80 munkavállaló gondos munkája teszi lehetővé. Ritkán esik szó arról, hogy egy temetőt üzemeltetőnek milyen feladatai vannak a háttérben, melyek költségeit fedezni szükséges.
A Debreceni Köztemető különleges elhelyezkedése miatt – mivel Natura 2000-es besorolású, természetvédelmi oltalom alatt álló területen található – az üzemeltetés és fenntartás további jelentős költségekkel jár. A 4 500 darabos faállományt érintő növényápolási munkák sokkal nagyobb szakértelmet igényelnek, számos esetben alpintechnikai szakembereket veszünk igénybe, több időt, nagyobb létszámot igénylő feladat, mely megmutatkozik a költségekben
– írja Domokos Csilla.
