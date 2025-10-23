Téli időszámítás
49 perce
Fontos változás jön vasárnap hajnalban a debreceni közlekedésben – több járat is érintett, erre figyelmeztet a DKV
Október 26-án megkezdődik a téli időszámítás, ami az éjszakai járatok menetrendjét is érinti.
2025. október 26-án, vasárnap hajnalban életbe lép a téli időszámítás, ezért az órákat 3-ról 2 órára kell visszaállítani. A DKV Zrt. tájékoztatása szerint ez a változás a 90Y-os és a 91Y-os éjszakai járatokat közvetlenül érinti.
Már a téli időszámítás szerint indulnak
A debreceni közlekedési társaság felhívta az utasok figyelmét, hogy a 90Y és a 91Y jelzésű éjszakai járatok már a téli időszámítás szerint indulnak a végállomásról.
A DKV arra kéri az utasokat, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe az időátállítást, és indulás előtt ellenőrizzék a menetrendet.
