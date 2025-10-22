Itt tuti sokan elhasalnának! Te tudod értelmezni a helyzetet? – fotóval!

Nem mindennapi elrendezésű táblarendszer található Debrecenben, a Káka utcán: Az elrendezés tetején egy veszélyt jelző tábla áll, ami a szembejövő forgalomra figyelmeztet, alatta pedig egy Egyirányú forgalmú út tábla található. A táblákról készült képet hétfő este tették közzé az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban.

Táblapara a debreceni Káka utcában

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

A kommentek között azonnal elkezdődött a találgatás, mégis miért így rendezték el a jelzéseket. Az egyik hozzászóló viccesen próbálta megmagyarázni a helyzetet:

Olyan egyirányú utca, ahol van szemből jövő forgalom. Vagyis két irányú egyirányú utca. Tök logikus

- írja egy férfi.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mások késhegyre menő vitát folytattak a témában, hogy pontosan hol is kellene lennie a figyelmeztetést jelző táblának, de valószínűleg az alábbi lesz a helyes megoldás:

A felső tábla előjelző tábla, amit 50-100 méterrel előbb kiraknak, vagyis a következő kereszteződéstől már kétirányú az útszakasz. Az alsó tábla pedig azt jelenti, hogy egyirányú a következő kereszteződésig

- olvasható a válaszban.

A KRESZ az alábbi módon fogalmaz a veszélyt jelző táblák elhelyezését illetően:

A veszélyt jelző tábla és a veszély helye (a veszélyes útszakasz kezdete) között a távolság

autópályán 250–500 méter,

lakott területen kívül egyéb úton 150–250 méter,

lakott területen 50–100 méter,

kivéve ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla rövidebb távolságot jelöl meg.

Ez is érdekelhet: