október 22., szerda

Előd névnap

+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Táblabaj

38 perce

Itt tuti sokan elhasalnának! Te tudod értelmezni a helyzetet? – fotóval!

Címkék#KRESZ#közlekedés#tábla

Mennyire vannak meg még a KRESZ-szabályok? Az egyik debreceni csoportban fotózták le a nem mindennapi elrendezést.

Haon.hu

Nem mindennapi elrendezésű táblarendszer található Debrecenben, a Káka utcán: Az elrendezés tetején egy veszélyt jelző tábla áll, ami a szembejövő forgalomra figyelmeztet, alatta pedig egy Egyirányú forgalmú út tábla található. A táblákról készült képet hétfő este tették közzé az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban. 

tábla
Táblapara a debreceni Káka utcában
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

A kommentek között azonnal elkezdődött a találgatás, mégis miért így rendezték el a jelzéseket. Az egyik hozzászóló viccesen próbálta megmagyarázni a helyzetet: 

Olyan egyirányú utca, ahol van szemből jövő forgalom. Vagyis két irányú egyirányú utca. Tök logikus

- írja egy férfi. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mások késhegyre menő vitát folytattak a témában, hogy pontosan hol is kellene lennie a figyelmeztetést jelző táblának, de valószínűleg az alábbi lesz a helyes megoldás:

A felső tábla előjelző tábla, amit 50-100 méterrel előbb kiraknak, vagyis a következő kereszteződéstől már kétirányú az útszakasz. Az alsó tábla pedig azt jelenti, hogy egyirányú a következő kereszteződésig

- olvasható a válaszban. 

A KRESZ az alábbi módon fogalmaz a veszélyt jelző táblák elhelyezését illetően:

A veszélyt jelző tábla és a veszély helye (a veszélyes útszakasz kezdete) között a távolság

  • autópályán 250–500 méter,
  • lakott területen kívül egyéb úton 150–250 méter,
  • lakott területen 50–100 méter,

kivéve ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla rövidebb távolságot jelöl meg.

Ez is érdekelhet:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu