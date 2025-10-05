A hagyományok és a közösség ünnepe volt Hajdú-Biharban

Halápon szombaton a hagyományok és a közösség ünnepe volt: zenével, tánccal, játékokkal és igazi szüreti hangulatban telt a Szüreti Nap - írja közösségi oldalán Pósán László, a térség országgyűlési képviselője.

Szüreti napot tartottak Halápon

A hűvös idő sem szegte kedvét a halápiaknak. Játék, tánc, vidámság, jókedv és igazi közösségi hangulat jellemezte a szombati szüreti napot. Köszönjük a szervezést a Halápon A Gyermekekért Közhasznú Egyesületnek, kiemelten Berekméri Dalmának

- ezt már Kovács István, Haláp önkormányzati képviselője írta a Facebook-oldalán.

