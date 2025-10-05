2 órája
A hagyományok és a közösség ünnepe volt Hajdú-Biharban
Zene, tánc és játék is volt. Szüreti napot tartottak Halápon.
Halápon szombaton a hagyományok és a közösség ünnepe volt: zenével, tánccal, játékokkal és igazi szüreti hangulatban telt a Szüreti Nap - írja közösségi oldalán Pósán László, a térség országgyűlési képviselője.
A hűvös idő sem szegte kedvét a halápiaknak. Játék, tánc, vidámság, jókedv és igazi közösségi hangulat jellemezte a szombati szüreti napot. Köszönjük a szervezést a Halápon A Gyermekekért Közhasznú Egyesületnek, kiemelten Berekméri Dalmának
- ezt már Kovács István, Haláp önkormányzati képviselője írta a Facebook-oldalán.
