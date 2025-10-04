3 órája
Pénzzel is támogatják a fiatalok lakáshoz jutását a hajdú-bihari településen
Állami forrásokból finanszírozzák a segélyezést. Tiszacsege önkormányzata számos szociális támogatással segíti a lakóit.
A szociális támogatások működése nem látványos, de nélkülözhetetlen része egy önkormányzat életének – különösen olyan településen, ahol egyre több az idős ember, és fontos cél a fiatalok helyben tartása. Tiszacsegén az állami normatív támogatások adják a rendszer alapját, de az önkormányzat minden évben figyeli a helyi igényeket, és ennek megfelelően módosítja saját rendeleteit, támogatási kereteit. A részletekről Szeli Zoltán polgármester tájékoztatta a Cívishírt.
Ilyen szociális támogatások érhetőek el Tiszacsegén
Tiszacsege önkormányzata állami normatív támogatásokra építi szociális rendszerét, de ezt saját rendeleteivel és intézkedéseivel igazítja a helyi szükségletekhez. A településvezető szerint jellemzően nem kell kiegészíteni a központi forrásokat – a szociális kiadások beilleszthetők a város költségvetésébe.
A rendszer része több olyan típusú juttatás, amely az élet különböző szakaszaihoz, helyzeteihez igazodik. Ilyen például a temetési segély, amely 50 ezer forint támogatást jelent az igénylő hozzátartozóknak. Szintén rendszeres juttatás a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres gyógyszertámogatás, valamint a babacsomag, amelyet az újszülöttek családjai kapnak – 40 ezer forint értékben. Ez utóbbit a városvezetés valamelyik tagja személyesen szokta átadni az érintett családoknak, ugyanis fontosnak tartják, hogy közösségük legújabb tagjait személyesen üdvözöljék.
A polgármester elmondása szerint különösen az őszi-téli időszakban nő meg az igény a támogatásokra, mivel sok család ekkor nyújt be kérelmet tüzelőanyag vásárlásához.
A támogatási rendszer figyelembe veszi a többgyermekes családokat is, és reagál az inflációs hatásokra. Az elmúlt évben megemelték a beiskolázási támogatás összegét, amelyet már az óvodások is megkaphatnak. Ezzel próbálják segíteni a családokat a szeptemberi iskolakezdés terheinek enyhítésében.
Maradjanak a fiatalok helyben!
Kiemelt cél az első lakáshoz jutók támogatása. Ez korábban 300 ezer forint volt, de 2024-re ezt az összeget is megemelték 500 ezer forintra. A döntés mögött két szempont állt: egyrészt a tavalyi keretösszeg nem merült ki, másrészt az infláció miatt reális volt a növelés. A városvezetés szerint ez is azt a célt szolgálja, hogy minél több fiatal maradjon Tiszacsegén, vagy akár visszaköltözzön a településre.
A szociális támogatási rendszer rugalmasan alakítható; az önkormányzat évente felülvizsgálja a szabályozást. Ahogy Szeli Zoltán fogalmazott, „az idősek problémái egyre gyakrabban jelentkeznek, és a fiatalokat is segíteni kell, mert hosszú távon nélkülük nem tartható fenn a közösség.”
Ezért a rendszer alapelve, hogy életszerű, kiszámítható és igazságos legyen.
Tiszacsege szociális támogatási rendszere tehát az állami normatívákra épül, de helyi rendeletek, gondos figyelem és rugalmas módosítások teszik élővé. A város segíti az újszülötteket, az első lakáshoz jutókat, a betegek gyógyszerellátását, a temetkezési költségeket viselő családokat, sőt a téli tüzelőhöz is hozzájárul. A cél nemcsak a rászorulók támogatása, hanem az is, hogy Tiszacsege ne csak egy hely legyen a térképen, hanem valódi közösség maradjon – minden élethelyzetben.
