Az ősz megfizethető vitaminbombája! Annyi jótékony hatása van ennek a gyümölcsnek, hogy nem győzzük sorolni

Még javában tart a szilvaszezon Magyarországon, és bár a tavaszi fagyok megtizedelték az idei termést, a piacokon így is bőséges kínálattal találkozhatunk. A szilva ára kilogrammonként 700-900 forint, ami 25-30 százalékkal meghaladja a tavalyi árszintet. Viszont az egészségünknek kifejezetten jót tesz – mutatjuk miért!

Szilva árak 2025-ben: miért drágább idén ez a gyümölcs?

A tavaszi fagyok Törökországtól Moldován át Lengyelországig mindenhol károkat okoztak, és ez az egész európai piacra hatással volt. Magyarországon az idei évben gyenge-közepes termés sikerült – ez okozta az áremelkedést.

Az árak alakulását természetesen befolyásolja az is, hogy az ipari fajtákkal – amelyeket kifejezetten lekvárnak, pálinkának vagy konzervnek termesztenek – sokan felhagytak Magyarországon. Eközben Moldova és Észak-Macedónia piaci jelenléte erősödik a térségünkben, ami versenyhelyzetet teremt. Ennek ellenére a magyar termés a minősége miatt keresett áru marad – különösen a lengyel piacon, ahol a magyar szilva a magasabb árfekvésű gyümölcsök közé tartozik.

Aszalt szilva hatása: természetes antioxidáns védelem

De vajon megéri-e a pénzünket ez a csonthéjas gyümölcs? A válasz egyértelműen igen. A szilva kiváló C-vitaminforrás, amely hatékony antioxidáns és segíti a szervezetet a gyulladások és szabadgyökök elleni harcban. Ráadásul a sárga és lila szilvafajták gazdagok olyan antioxidánsokban is, mint az E-vitamin vagy a béta-karotin.

Különösen figyelemre méltó az aszalt változat antioxidáns tartalma. Az aszalt szilva antioxidáns értéke 5770 ORAC/100 gramm, ami azt jelenti, hogy egyetlen 100 grammos adag fedezi a napi javasolt antioxidáns szükségletünket. Összehasonlításképpen: a mazsola kevesebb mint feleannyi pontot ért el ugyanezen vizsgálat során.

A szilva jótékony hatásai az egészségünkre

A tudományos kutatások egyre több területen igazolják a gyümölcs jótékony hatásait. Hashajtóként használják, mivel a benne lévő rost, szorbit és szatén elősegíti az anyagcserét az emésztőrendszerben. De ennél sokkal többről van szó.

A szilvafogyasztás növeli az adiponektin hormon szintjét, ami segíti a vércukorszint szabályozását, így a cukorbetegség megelőzésében is szerepet játszhat. A vörös és lila fajtákban található antocianinnek javíthatják a szív egészségét, míg a káliumtartalom csökkentheti a vérnyomást.

Érdemes megemlíteni a csontok egészségére gyakorolt hatását is. A K-vitamin, magnézium és kálium tartalma kiváló a csontok egészségének megőrzésében, csökkenti az ásványi anyagok elvesztését. Különösen a változókorba lépő nők számára lehet fontos, hiszen segíthet a csontritkulás folyamatának lassításában.