Egészség

2 órája

Az ősz megfizethető vitaminbombája! Annyi jótékony hatása van ennek a gyümölcsnek, hogy nem győzzük sorolni

Egyre több termelő kínálja ezt a gyümölcsöt a budapesti és vidéki piacokon, ahogy beérik a hazai termés. Valóságos vitaminbomba – szakértők szerint napi néhány szem fogyasztása számos betegség megelőzésében segíthet.

Biró Soma

Még javában tart a szilvaszezon Magyarországon, és bár a tavaszi fagyok megtizedelték az idei termést, a piacokon így is bőséges kínálattal találkozhatunk. A szilva ára kilogrammonként 700-900 forint, ami 25-30 százalékkal meghaladja a tavalyi árszintet. Viszont az egészségünknek kifejezetten jót tesz – mutatjuk miért!

A szilva ára felment kissé, de még így is megéri: a legegészségesebb gyümölcsök egyike
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Szilva árak 2025-ben: miért drágább idén ez a gyümölcs?

A tavaszi fagyok Törökországtól Moldován át Lengyelországig mindenhol károkat okoztak, és ez az egész európai piacra hatással volt. Magyarországon az idei évben gyenge-közepes termés sikerült – ez okozta az áremelkedést.

Az árak alakulását természetesen befolyásolja az is, hogy az ipari fajtákkal – amelyeket kifejezetten lekvárnak, pálinkának vagy konzervnek termesztenek – sokan felhagytak Magyarországon. Eközben Moldova és Észak-Macedónia piaci jelenléte erősödik a térségünkben, ami versenyhelyzetet teremt. Ennek ellenére a magyar termés a minősége miatt keresett áru marad – különösen a lengyel piacon, ahol a magyar szilva a magasabb árfekvésű gyümölcsök közé tartozik.

Aszalt szilva hatása: természetes antioxidáns védelem

De vajon megéri-e a pénzünket ez a csonthéjas gyümölcs? A válasz egyértelműen igen. A szilva kiváló C-vitaminforrás, amely hatékony antioxidáns és segíti a szervezetet a gyulladások és szabadgyökök elleni harcban. Ráadásul a sárga és lila szilvafajták gazdagok olyan antioxidánsokban is, mint az E-vitamin vagy a béta-karotin.

Különösen figyelemre méltó az aszalt változat antioxidáns tartalma. Az aszalt szilva antioxidáns értéke 5770 ORAC/100 gramm, ami azt jelenti, hogy egyetlen 100 grammos adag fedezi a napi javasolt antioxidáns szükségletünket. Összehasonlításképpen: a mazsola kevesebb mint feleannyi pontot ért el ugyanezen vizsgálat során.

A szilva jótékony hatásai az egészségünkre

A tudományos kutatások egyre több területen igazolják a gyümölcs jótékony hatásait. Hashajtóként használják, mivel a benne lévő rost, szorbit és szatén elősegíti az anyagcserét az emésztőrendszerben. De ennél sokkal többről van szó.

A szilvafogyasztás növeli az adiponektin hormon szintjét, ami segíti a vércukorszint szabályozását, így a cukorbetegség megelőzésében is szerepet játszhat. A vörös és lila fajtákban található antocianinnek javíthatják a szív egészségét, míg a káliumtartalom csökkentheti a vérnyomást.

Érdemes megemlíteni a csontok egészségére gyakorolt hatását is. A K-vitamin, magnézium és kálium tartalma kiváló a csontok egészségének megőrzésében, csökkenti az ásványi anyagok elvesztését. Különösen a változókorba lépő nők számára lehet fontos, hiszen segíthet a csontritkulás folyamatának lassításában.

Ha friss gyümölcsöt szeretnénk vásárolni, érdemes a helyi termelőket keresni a piacokon. Frissen, befőttként, lekvárként vagy aszalva egyaránt fogyasztható – bár nyersen marad meg benne a legtöbb vitamin. Egy darab gyümölcsben mindössze 30 kalória és 0,2 gramm természetes zsír található, így fogyókúrázók is bátran csemegézhetnek belőle – az aszalt változat viszont már jóval kalóriadúsabb.

A magyar szilvatermesztés számokban

A KSH adatai szerint Magyarországon 2024-ben 6,85 ezer hektárról 35,9 ezer tonna szilvát takarítottak be, ami némileg elmarad a 2023-as 37,3 ezer tonnától. A magyar export főleg Csehországba és Lengyelországba irányul, és friss szilvából pozitív külkereskedelmi egyenleget értünk el 2024-ben.

Összehasonlításképpen: Románia 650-700 ezer tonnát, Szerbia pedig 450-500 ezer tonnát termel évente, így ők a világ második és harmadik legnagyobb termelői. Ez azt jelenti, hogy a magyar termelés eltörpül a szomszédos országoké mellett, mégis fontos szerepet tölt be a régióban, különösen mivel minőségi gyümölcsöt állítunk elő.

Ahogy közeledik az ősz, és lassan véget ér a szilvaszezon, érdemes kihasználni az utolsó heteket. Akár frissen fogyasztjuk, akár télire tesszük el befőttként, biztosak lehetünk benne, hogy a szervezetünk hálás lesz érte.

