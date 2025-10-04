október 4., szombat

1 órája

Új információk érkeztek a Sziget-kékről, így áll most a felújítás – videóval

Az alpolgármester számolt be a munkálatokról. A Sziget-kék több elemét is felújítják, mivel szükség volt rá.

Haon.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, többen sérelmezték, hogy a Sziget-kék, illetve a Békás-tónál lévő játszótéren több játékot körbekerítettek, nem lehet őket használni. Ezzel kapcsolatban a debreceni polgármesteri hivatalt is megkerestük. Megtudtuk, Debrecen önkormányzata fontosnak tartja, hogy minden család számára élményteli, biztonságos játéklehetőségeket kínáljon, ezért a debreceni játszóterek folyamatos karbantartása és ütemezett megújítása kiemelt feladat. Hozzátették, mivel a felújított játékokra a gyártó általi karbantartási és szervízháttér a telepítés óta eltelt idő miatt már nem biztosított, minden hibaesemény kapcsán körültekintő szakmai munka szükséges a legmegfelelőbb műszaki megoldás meghatározásához. Ez a folyamat időigényesebb, ugyanakkor így biztosítható, hogy az eszközök hosszú távon és biztonságosan szolgálhassák a gyermekek kikapcsolódását.

Több játék is körbe volt kerítve a Sziget-kéken
Több játék is körbe volt kerítve a Sziget-kéken
Forrás: Napló-archív

Kiemelték, hogy már kisebb javítási igény esetén is lezárják az érintett játszóeszközt, illetve annak közvetlen környezetét elővigyázatosságból, hiszen a gyermekek testi épsége minden körülmények között elsődleges szempont. Az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy a meghibásodott játszóeszközök mielőbb ismét használhatók legyenek, és kizárólag akkor nyitja meg újra azokat, amennyiben minden műszaki és biztonsági követelménynek maradéktalanul megfelelnek.

A felújításról most Széles Diána tett közzé egy videót a közösségi oldalán. Mint a videóban az elhangzott, a munkálatok a hamarosan véget érnek. A nyár folyamán több ezren látogattak ki a játszótérre, ezt követően azonban rengeteg kár keletkezett. Az alpolgármester kifejtette, a WPC burkolatot is jobbnak látták kőburkolatra cserélni, mivel az időtállóbb és hosszabb távon tudja kiszolgálni a családokat.

Elhangzott, arra kérik a látogatókat, hogy rendeltetés szerűen használják a játékokat, hiszen sok kár éppen akkor keletkezik, amikor nem úgy használják, ahogyan kellene.

