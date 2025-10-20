52 perce
A szíve hazahúzta a 90 éves Juliska nénit – megható módon ünnepelték a városban
A városi tanács anyakönyvvezetője is volt korábban. 90 éves szépkorút köszöntöttek Nádudvaron.
Mihály Lajos Istvánné Kemecsei Julianna 1935. október 17-én látta meg a napvilágot Nádudvaron. A városi tanács anyakönyvvezetőjeként dolgozott 1955-től 1956-ig, azután a sors Karcagra szólította, ahol sok szép boldog évtizedet éltek férjével együtt. Nádudvarra idén költözött vissza – írta hétfőn bejegyzésében a város önkormányzata a pénteken 90 éves szépkorúról.
A bejegyzésben kiemelik, 90. születésnapja alkalmából Nádudvar Város Önkormányzata nevében Maczik Erika polgármester és Pető József alpolgármester köszöntötte őt virágcsokorral és ajándékkosárral, átadva a szépkorúaknak járó miniszterelnök oklevelet is.
Gyermeke, Ilona vele együtt fogadta a városvezetőket egy további kedves rokon társaságában.
A családról érdeklődve megtudtuk: egy gyermeke, egy lányunokája és egy fiú dédunokája van Juliska néninek. Ahogy lánya humorosan megjegyezte: náluk mindenből egy van, kivéve mentett kutyából, mert abból kettő
A jókedélyű ünnepelt a kilenc évtizedre visszatekintve elmondta: szép élete volt, férjével -aki áldott jó ember volt - sem veszekedtek soha.
