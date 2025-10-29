Szépen halad az utcák felújítása ebben a hajdú-bihari városban

Munkaterület-bejárás történt a „Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése” projekt keretében a napokban. Balogh Csaba alpolgármester, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkatársai, valamint a műszaki ellenőrök szemlézték a területet a Baktay Ervin utcán és az Alföld utcán – tájékoztatott Hajdúböszörmény önkormányzata a hivatalos oldalán. Mint írják, a bejárás során problémát nem tapasztaltak, a kivitelezési munkák a terveknek megfelelően haladnak. A projekt célja, hogy a város belterületi úthálózata korszerű, biztonságos és hosszú távon fenntartható módon szolgálja a lakosság közlekedési igényeit.

