Szépen halad az utcák felújítása ebben a hajdú-bihari városban

Munkaterület bejárást tartottak a napokban.
Szépen halad az utcák felújítása Hajdúböszörményben
Forrás: Hajdúböszörmény város hivatalos oldala/Facebook
Munkaterület-bejárás történt a „Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése” projekt keretében a napokban. Balogh Csaba alpolgármester, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkatársai, valamint a műszaki ellenőrök szemlézték a területet a Baktay Ervin utcán és az Alföld utcán – tájékoztatott Hajdúböszörmény önkormányzata a hivatalos oldalán. Mint írják, a bejárás során problémát nem tapasztaltak, a kivitelezési munkák a terveknek megfelelően haladnak. A projekt célja, hogy a város belterületi úthálózata korszerű, biztonságos és hosszú távon fenntartható módon szolgálja a lakosság közlekedési igényeit.
