A szentpéterszegi gyilkos harminchat késszúrással ölte meg a feleségét
A korábbi évtizedekben szinte egyáltalán nem volt bűncselekmény a Szabadságtelepen. A szentpéterszegi gyilkosság megrázta az egész falut. Szerdai hírösszefoglalónk.
Csendes, tisztességes hely Szentpéterszeg. Erről számoltak be a helyiek a sajtónak, miután a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a rendőrség munkatársai elhagyták a falut 2018. október 8-án. A településen még csak lopást sem tapasztaltak a lakók, ám pontosan 7 évvel ezelőtt megrázta a környéket a brutális szentpéterszegi gyilkosság, melynek részleteit a Hajdú-bihari Napló segítségével idéztük fel.
Elütötték egy lányt Hajdúszoboszlón
A 14 éves lány egy kereszteződésnél akart lekanyarodni, amikor megtörtént a baj. A Facebook-on keresztül üzent a hajdúszoboszlói szülő az autósnak.
Ekkor lép életbe a rendszer a debreceni repülőtéren
Minden utazónak érdemes ezzel tisztában lenni. A debreceni repülőtéren sem marad el a rendszer bevezetése.
A csalók tízszer annyit kértek az el nem végzett munkáért
Csalók rendőrkézen: botcsinálta duguláselhárítók több millió forintot csaltak ki áldozataiktól. A debreceni rendőrök lecsaptak rájuk, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 5 millió forintot foglaltak le.
Szívmelengető történet Hajdúszoboszlóról
Megható posztot írtak az egyik Szoboszlón Hallottam-csoportba kedden, név nélkül: a hajdúszoboszlói önkiszolgáló benzinkúthoz szinte üres tankkal érkezett egy ember hétfőn. Már épp szeretett volna tankolni, amikor észrevette, hogy nincs nála se készpénz, se kártya.
Több baleset is történt Hajdú-Biharban
Szerda reggel a 47-es főúton, Debrecen és Mikepércs között ütközött egy kisteherautó és egy személyautó. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A helyszínen készült fotókat megnézhetitek ebben a cikkben:
Két villanyoszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi Berettyóújfaluban, a Király-hágó úton, azaz a 42-es főúton, a Munkácsy utcánál szerda kora délután. Az autóban négyen utaztak, hozzájuk a mentő is kiérkezett.
Baleset történt szerda este a 47-es főúton, Derecske határában, Tépe irányába, ahol egy teherautó és egy moped ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. A sérült ellátásának idejére a hatóságok teljes útzárat rendeltek el.
Télen nem lesz kellemes itt állni...
Döbbenetes képeket osztottak meg az egyik hajdúhadházi Facebook-csoportban kedden: A poszt szerzője szerint a Nyíl utcai buszmegállóban történt rongálás, ahol ismeretlen tettesek sértették meg a plexiüveget.
Mutatjuk, hol érdemes tankolni
Kiderült, változott-e az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Mutatjuk, hol a legalacsonyabb most a benzin és a gázolaj ára Debrecenben és Hajdú-Biharban.
Ilyet a rendőrök sem látnak mindennap
A droggyorsteszt három különböző szerre is pozitív értéket jelzett. Kábítószer hatása alatt, a vezetéstől eltiltva közlekedett a püspökladányi férfi.
Több tragédia is történt
Október elsejéig összesen 249 lakóépület gyulladt ki, 10 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 4 ember vesztette életét, a keletkezett tüzek során 22-en sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 33-an.
A polgárőrség nem észlelt gyanús alakokat a Szabadságtelepen
Szeptemberben ismét történtek betöréses esetek a keleti városrészben. A polgárőrség tájékoztatása szerint rendszeresen járőröznek a Szabadságtelepen.
