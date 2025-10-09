október 9., csütörtök

Dénes névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történt szerdán

23 perce

A szentpéterszegi gyilkos harminchat késszúrással ölte meg a feleségét

Címkék#gyilkosság#összefoglaló#Hajdú-Bihar

A korábbi évtizedekben szinte egyáltalán nem volt bűncselekmény a Szabadságtelepen. A szentpéterszegi gyilkosság megrázta az egész falut. Szerdai hírösszefoglalónk.

Haon.hu

Csendes, tisztességes hely Szentpéterszeg. Erről számoltak be a helyiek a sajtónak, miután a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a rendőrség munkatársai elhagyták a falut 2018. október 8-án. A településen még csak lopást sem tapasztaltak a lakók, ám pontosan 7 évvel ezelőtt megrázta a környéket a brutális szentpéterszegi gyilkosság, melynek részleteit a Hajdú-bihari Napló segítségével idéztük fel.

A szentpéterszegi gyilkosság mindenkit megrázott
A szentpéterszegi gyilkosság mindenkit megrázott
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Elütötték egy lányt Hajdúszoboszlón

A 14 éves lány egy kereszteződésnél akart lekanyarodni, amikor megtörtént a baj. A Facebook-on keresztül üzent a hajdúszoboszlói szülő az autósnak.

Ekkor lép életbe a rendszer a debreceni repülőtéren

Minden utazónak érdemes ezzel tisztában lenni. A debreceni repülőtéren sem marad el a rendszer bevezetése.

A csalók tízszer annyit kértek az el nem végzett munkáért

Csalók rendőrkézen: botcsinálta duguláselhárítók több millió forintot csaltak ki áldozataiktól. A debreceni rendőrök lecsaptak rájuk, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 5 millió forintot foglaltak le.

Szívmelengető történet Hajdúszoboszlóról

Megható posztot írtak az egyik Szoboszlón Hallottam-csoportba kedden, név nélkül: a hajdúszoboszlói önkiszolgáló benzinkúthoz szinte üres tankkal érkezett egy ember hétfőn. Már épp szeretett volna tankolni, amikor észrevette, hogy nincs nála se készpénz, se kártya. 

Több baleset is történt Hajdú-Biharban

Szerda reggel a 47-es főúton, Debrecen és Mikepércs között ütközött egy kisteherautó és egy személyautó. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A helyszínen készült fotókat megnézhetitek ebben a cikkben:

Két villanyoszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi Berettyóújfaluban, a Király-hágó úton, azaz a 42-es főúton, a Munkácsy utcánál szerda kora délután. Az autóban négyen utaztak, hozzájuk a mentő is kiérkezett. 

Baleset történt szerda este a 47-es főúton, Derecske határában, Tépe irányába, ahol egy teherautó és egy moped ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. A sérült ellátásának idejére a hatóságok teljes útzárat rendeltek el.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Télen nem lesz kellemes itt állni...

Döbbenetes képeket osztottak meg az egyik hajdúhadházi Facebook-csoportban kedden: A poszt szerzője szerint a Nyíl utcai buszmegállóban történt rongálás, ahol ismeretlen tettesek sértették meg a plexiüveget.

Mutatjuk, hol érdemes tankolni

Kiderült, változott-e az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Mutatjuk, hol a legalacsonyabb most a benzin és a gázolaj ára Debrecenben és Hajdú-Biharban.

Ilyet a rendőrök sem látnak mindennap

A droggyorsteszt három különböző szerre is pozitív értéket jelzett. Kábítószer hatása alatt, a vezetéstől eltiltva közlekedett a püspökladányi férfi.

Több tragédia is történt

Október elsejéig összesen 249 lakóépület gyulladt ki, 10 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 4 ember vesztette életét, a keletkezett tüzek során 22-en sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 33-an.

A polgárőrség nem észlelt gyanús alakokat a Szabadságtelepen

Szeptemberben ismét történtek betöréses esetek a keleti városrészben. A polgárőrség tájékoztatása szerint rendszeresen járőröznek a Szabadságtelepen.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu