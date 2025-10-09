Nem kitiltani akarja az idegeneket Szentpéterszeg, csak a helyi identitását szeretné megőrizni – fotókkal, videóval

Talán olvasóinknak is legalább annyira hiányzik a Haon Elnéptelenedő települések nevet viselő cikksorozata, mint amennyire mi is nosztalgiával tekintünk vissza a vidéki életet felidéző riportokra. Ennek szellemiségét élhettük újra szentpéterszegi látogatásunk alkalmával október 9-én. Azzal a különbséggel, hogy a Berettyóújfalui járásban lévő község távol áll épületeinek kiüresedésétől. Bár takaréklángon, de működő iskolával, több vegyesbolttal és kocsmával, orvosi rendelővel, teljes műszakban működő postával, távolsági buszjárattal rendelkező település, amelyet nem hagynak hátra a fiatalok sem. Ha a község maga nem is bővelkedik az ezer fős lakosságot kiszolgáló munkalehetőségekben, sokan a környékbeli városokba, vagy épp az autópályának köszönhetően Debrecenbe járnak dolgozni.

Háztáji gazdaságát vezeti Szentpéterszegen Vadász Jenő

Fotó: Katona Ákos

Talán emiatt is tűnt csendesebbnek csütörtökön délelőtt a község. Ahogy az egyik helyi lakos mondta, Szentpéterszeg nem a munkanélküliek települése. Az utcákat járva egy idős asszonyt pillantottunk meg, aki épp a járda közti résekből szedegette ki a gazt. Balázsi Zsigmondné elmondta, mindig volna mit csinálni a kertes háznál, és igyekszik kora ellenére rendben tartani a portáját:

Itt születtem Péterszegen. Most töltöttem a 92-edik évet. Hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen hosszú életet adott nekem. Hogy mikor szólít el, azt nem tudom. Talán nem is jó azt tudni előre

– vélekedett. Beszélt arról is, három gyermeke van, öt unokája és 11 dédunokája, mindannyian reformátusok. Egyetlen kívánsága volt az élettől, hogy mindannyian békességben éljenek.

Balázs Zsigmondné 92 évesen is rendben tartja portáját

Fotó: Katona Ákos

Szintén kerti munkával szorgoskodott Vadász Jenő. Érdeklődésünkre büszkén tudatta, ő gondozza a 849 négyszögöles telkét, amely egészen a csatornáig ér. Arcáról sugárzott, hogy a természet szeretete határozza meg az életét. Őshonos növényeket tart, régebben második helyezést is elért a kertjével egy versenyen.

A 78 éves szentpéterszegi lakos mezőgazdasági mérnökként dolgozott 34 éven keresztül a termelőszervezetben. Emellett saját háztáji gazdaságával foglalkozott, valamint egy tíz hektáros földet is gondozott, de azt kiadta bérbe, mivel már nem győzte a munkát. A kert szélén munkások építették a kerítést, elmondása szerint a vadállatok rendszeresen bejártak, és nem győzte pótolni a gyümölcsfákat.