Nem kitiltani akarja az idegeneket Szentpéterszeg, csak a helyi identitását szeretné megőrizni – fotókkal, videóval
Közbiztonság, nyugodt derű és kedvesség lengi körbe az ezer fős hajdú-bihari települést. A kiüresedett lakóházaktól és a komolytalan vásárlóktól rendelet szintjén tartja távol magát Szentpéterszeg.
Talán olvasóinknak is legalább annyira hiányzik a Haon Elnéptelenedő települések nevet viselő cikksorozata, mint amennyire mi is nosztalgiával tekintünk vissza a vidéki életet felidéző riportokra. Ennek szellemiségét élhettük újra szentpéterszegi látogatásunk alkalmával október 9-én. Azzal a különbséggel, hogy a Berettyóújfalui járásban lévő község távol áll épületeinek kiüresedésétől. Bár takaréklángon, de működő iskolával, több vegyesbolttal és kocsmával, orvosi rendelővel, teljes műszakban működő postával, távolsági buszjárattal rendelkező település, amelyet nem hagynak hátra a fiatalok sem. Ha a község maga nem is bővelkedik az ezer fős lakosságot kiszolgáló munkalehetőségekben, sokan a környékbeli városokba, vagy épp az autópályának köszönhetően Debrecenbe járnak dolgozni.
Talán emiatt is tűnt csendesebbnek csütörtökön délelőtt a község. Ahogy az egyik helyi lakos mondta, Szentpéterszeg nem a munkanélküliek települése. Az utcákat járva egy idős asszonyt pillantottunk meg, aki épp a járda közti résekből szedegette ki a gazt. Balázsi Zsigmondné elmondta, mindig volna mit csinálni a kertes háznál, és igyekszik kora ellenére rendben tartani a portáját:
Itt születtem Péterszegen. Most töltöttem a 92-edik évet. Hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen hosszú életet adott nekem. Hogy mikor szólít el, azt nem tudom. Talán nem is jó azt tudni előre
– vélekedett. Beszélt arról is, három gyermeke van, öt unokája és 11 dédunokája, mindannyian reformátusok. Egyetlen kívánsága volt az élettől, hogy mindannyian békességben éljenek.
Szintén kerti munkával szorgoskodott Vadász Jenő. Érdeklődésünkre büszkén tudatta, ő gondozza a 849 négyszögöles telkét, amely egészen a csatornáig ér. Arcáról sugárzott, hogy a természet szeretete határozza meg az életét. Őshonos növényeket tart, régebben második helyezést is elért a kertjével egy versenyen.
A 78 éves szentpéterszegi lakos mezőgazdasági mérnökként dolgozott 34 éven keresztül a termelőszervezetben. Emellett saját háztáji gazdaságával foglalkozott, valamint egy tíz hektáros földet is gondozott, de azt kiadta bérbe, mivel már nem győzte a munkát. A kert szélén munkások építették a kerítést, elmondása szerint a vadállatok rendszeresen bejártak, és nem győzte pótolni a gyümölcsfákat.
Amikor még bábaasszony segített a szülésben
Laci bácsi MÁV-nyugdíjasként mutatkozott be. Ötven évet, nyolc hónapot és tizenegy napot dolgozott vasutasként, váltókezelő volt. Szerinte élhető település Szentpéterszeg, rendesek a helyiek. A közbiztonságot kiemelkedőnek tartja, amely többek közt a jól működő polgárőrségnek is köszönhető. Hozzáfűzte, a kerékpárt le sem kell kötni, hiszen senki nem nyúl hozzá, egyébként meg a térfigyelő kamerák úgyis kiszúrnák a turpisságot.
Négy unokám van, szerencsére mindannyian itt élnek. Éppen ezért semmi pénzért nem mennék el Péterszegről. Itt születtem, még bábaasszony hozott a világra egy lőcsös szekéren. Látták is, hogy felesleges elvinni a házig, mert anyukám már megszült a kocsin
– mesélte. Gyerekkorából arra emlékezett vissza: szegénység volt, de éhen azért nem haltak. Élték a fiatalságukat, télen szánkóztak, nyáron pedig mezítláb sétáltak az iskolába.
Hasonló gyermekkori élményekről számolt be Zsigmond, a 79 éves nyugdíjas, aki nehézgép-kezelőként élte az életét a településen. Ahogy akkoriban a traktormárka nyomán nevezték: zetoros volt. Saját bevallása szerint még ma is szívesen dolgozna, ha az egészsége engedné. Bárkivel elegyedtünk szóba Szentpéterszegen, bárhogyan is vélekedtek a világról, egyvalamiben mindannyian egyetértettek: biztonságos és élhető a település. Ezt szeretné megőrizni a község önkormányzata akkor, amikor törvény adta jogával élve rendelkezett a helyi önazonosság védelméről. A 2025. október 1-én hatályba lépett rendelet alapján ugyanis bevezették az ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlását.
Videónk a helyszínről:
Nem kizárni akarják az idegeneket Szentpéterszegről
Az önrendelkezés indokairól kérdeztük Kiss Gábor Csabát, Szentpéterszeg polgármesterét, akit a település főutcáján tudtunk megszólaltatni:
A képviselő-testületet két ok vezérelte a rendelet megalkotásában. Egyrészt ezzel is szeretnénk támogatni azokat, akiknek a felmenői a település újranépesedése, az 1700-as évek óta óta itt élnek. Ezek a családok hozzátartoznak a helyi identitáshoz, az ő történetük alkotja Szentpéterszeg múltját
– mondta. Hozzáfűzte, gyakran előfordult az, hogy azok a lakosok, akik már elhagyták a települést, megörököltek egy házat, melyet egy ingatlanértékesítőn keresztül próbáltak eladni. A külsős vásárlók, befektetők így sok esetben elvették a lehetőséget azok elől, akik családja 300 éve Szentpéterszegen él, és a maguk számára vásároltak volna ingatlant.
Nem arról van szó, hogy kitiltanánk bárkit is, mindössze egy kis előnyhöz szeretnénk juttatni a helyieket
– hangsúlyozta a polgármester. Mint mondta, a másik lényeges indok az volt, hogy a 2000-es évek elején jellemző volt, hogy németek vásároltak telket, akik később elköltöztek a településről, hátrahagyva az üres ingatlanokat. A faluvezető szerint ezek a házak mára már az utcáról sem láthatóak, gyakorlatilag körbenőtte őket a gaz.
Hamis lakhatáshoz jutnának a határon túlról
Szintén problémás helyzetnek tartják, hogy a schengeni övezet kibővítése óta a környékbeli falvakhoz hasonlóan megjelentek a Romániából érkező vásárlók, akik elsősorban kisebb értékű ingatlanokat vennének. Ezek a személyek a lakcímkártya megszerzése miatt esetenként cserélhetik egymás között az ingatlanokat. Kiss Gábor szerint annak nincs értelme, hogy ezek a komolytalan vásárlók letelepedési szándék nélkül csak üres, lelakott házakat hagynak maguk után, elcsúfítva Szentpéterszeget. Ennek szerették volna elejét venni, és kontroll alatt tartani a folyamatot. Így, ha az önkormányzat meg tudja tenni, él az elővásárlási jogával.
Fotók: Katona Ákos
Kiss Gábor Csaba hozzáfűzte, a település természetesen nem képes minden ingatlant megvásárolni, és nem is áll szándékukban. A rendelettel azonban megteremtették a jogi feltételét annak, hogy egy szomszéd vagy bármely szentpéterszegi lakos hozzájusson a házhoz, így gyermekei számára is otthont szerezhet, vagy legalábbis részt vehet a település ingatlanállományának a megóvásában.
