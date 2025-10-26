Világbajnok lett a debreceni szaunamester

Tapolcai Gábor, Debrecenből indult szaunamester világbajnoki címet szerzett csapatban a szeptember 21-én zárult Aufguss WM 2025 veronai döntőjében. A cím érdekessége, hogy Gábor a cseh csapat tagjaként ülhetett fel a szaunaszínház trónjának tetejére – írja a Cívishír. A versenyzők a veronai 300 férőhelyes szaunaszínházban az „Our Fair Lady” című produkcióval nyűgözték le a zsűrit és a közönséget. A műsor tematikája a klasszikus musicalek világát idézte meg, látványos színházi elemekkel, koreografált mozdulatokkal és a szaunamesterekre jellemző virtuóz törölközőtechnikával. A sors különös fintora, hogy Tapolcai Gábornak a veronai verseny volt élete utolsó megmérettetése – visszavonul a szaunamesterségtől, életét más irányba fordítja.

Tapolcai Gábor szaunamester

Debrecenből a szauna világbajnoki dobogójának tetejére

Tapolcai Gábor története egy nyíregyházi szaunában kezdődött, ahol édesanyjával együtt fedezte fel a forró kabinok világát. 2018-ban a Debreceni Egyetem hallgatójaként a cívisváros szaunakultúrájában mélyült el, és itt szembesült azzal, hogy a szaunázás több egyszerű egészségmegőrző szokásnál: szabályrendszere, technikái és színházi potenciálja is van. Innen már csak egy lépés volt, hogy bekapcsolódjon a szaunamesterképzésbe, amelynek elvégzése után 2019-ben már nemzetközi szinten is bemutatkozott: Szép Boglárkával és Farkas Evelynnel együtt második helyet értek el az Aufguss WM hollandiai döntőjén.

Szakmai fejlődését neves nemzetközi szaunamesterektől tanulva folytatta, akik között több világbajnok is akadt. Debrecenből való távozása után is őrizte a kapcsolatot gyökereivel, és soha nem feledte, milyen hatással volt rá az azóta visszavonult Végh Sándor, aki hosszú éveken át a hazai szaunamesterség kiemelkedő alakja volt.

Formálja a személyiséget is

Tapolcai Gábor szerint a szaunamesterség több mint technikai tudás: komplex személyiségfejlődési út is. Az egyéni és a csapatverseny más-más készségeket igényel: míg az egyéni fellépésnél a magabiztosság, a karizmatikus előadásmód és az önálló figyelemfelkeltés a legfontosabb, addig csapatban elengedhetetlen az együttműködés, az egymásra hangolódás és az összehangolt mozdulatok kivitelezése.

Nincs egzakt recept arra, kiből lesz jó szaunamester. Hosszú ideig megszállottan kell gyakorolni, új technikákat tanulni, és a legfontosabb: ki kell alakítani a saját stílust. Sok múlik azon is, milyen háttérrel érkezik valaki. A mozgáskultúra, a tánc, a harcművészet, de akár a színpadi tapasztalat is nagy előnyt jelent. A jó fizikum és a türelem pedig alapfeltétel

– sorolta Gábor, aki maga is sportolói és táncos múltjából merített inspirációt. Mint mondta: – A hobbijaimból egyenként is tudtam meríteni, de tulajdonképpen ezek összessége lett maga a szaunamesterség.