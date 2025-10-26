1 órája
Világbajnok lett a debreceni szaunamester
Tapolcai Gábor Debrecenből indult, cseh csapattal nyerte meg a veronai világbajnokságot. A szaunamester most visszavonul.
Tapolcai Gábor, Debrecenből indult szaunamester világbajnoki címet szerzett csapatban a szeptember 21-én zárult Aufguss WM 2025 veronai döntőjében. A cím érdekessége, hogy Gábor a cseh csapat tagjaként ülhetett fel a szaunaszínház trónjának tetejére – írja a Cívishír. A versenyzők a veronai 300 férőhelyes szaunaszínházban az „Our Fair Lady” című produkcióval nyűgözték le a zsűrit és a közönséget. A műsor tematikája a klasszikus musicalek világát idézte meg, látványos színházi elemekkel, koreografált mozdulatokkal és a szaunamesterekre jellemző virtuóz törölközőtechnikával. A sors különös fintora, hogy Tapolcai Gábornak a veronai verseny volt élete utolsó megmérettetése – visszavonul a szaunamesterségtől, életét más irányba fordítja.
Debrecenből a szauna világbajnoki dobogójának tetejére
Tapolcai Gábor története egy nyíregyházi szaunában kezdődött, ahol édesanyjával együtt fedezte fel a forró kabinok világát. 2018-ban a Debreceni Egyetem hallgatójaként a cívisváros szaunakultúrájában mélyült el, és itt szembesült azzal, hogy a szaunázás több egyszerű egészségmegőrző szokásnál: szabályrendszere, technikái és színházi potenciálja is van. Innen már csak egy lépés volt, hogy bekapcsolódjon a szaunamesterképzésbe, amelynek elvégzése után 2019-ben már nemzetközi szinten is bemutatkozott: Szép Boglárkával és Farkas Evelynnel együtt második helyet értek el az Aufguss WM hollandiai döntőjén.
Szakmai fejlődését neves nemzetközi szaunamesterektől tanulva folytatta, akik között több világbajnok is akadt. Debrecenből való távozása után is őrizte a kapcsolatot gyökereivel, és soha nem feledte, milyen hatással volt rá az azóta visszavonult Végh Sándor, aki hosszú éveken át a hazai szaunamesterség kiemelkedő alakja volt.
Formálja a személyiséget is
Tapolcai Gábor szerint a szaunamesterség több mint technikai tudás: komplex személyiségfejlődési út is. Az egyéni és a csapatverseny más-más készségeket igényel: míg az egyéni fellépésnél a magabiztosság, a karizmatikus előadásmód és az önálló figyelemfelkeltés a legfontosabb, addig csapatban elengedhetetlen az együttműködés, az egymásra hangolódás és az összehangolt mozdulatok kivitelezése.
Nincs egzakt recept arra, kiből lesz jó szaunamester. Hosszú ideig megszállottan kell gyakorolni, új technikákat tanulni, és a legfontosabb: ki kell alakítani a saját stílust. Sok múlik azon is, milyen háttérrel érkezik valaki. A mozgáskultúra, a tánc, a harcművészet, de akár a színpadi tapasztalat is nagy előnyt jelent. A jó fizikum és a türelem pedig alapfeltétel
– sorolta Gábor, aki maga is sportolói és táncos múltjából merített inspirációt. Mint mondta: – A hobbijaimból egyenként is tudtam meríteni, de tulajdonképpen ezek összessége lett maga a szaunamesterség.
Cseh színekben a csúcson
A veronai világbajnokságra való kvalifikáció idén új szabályok szerint zajlott: aki nem saját országa színeiben indul, az nem nevezhet egyéniben.
– Magyarként cseh színekben versenyeztem, így csak csapatban állhattam rajthoz – mondta Gábor.
A Brožová–Židek–Tapolcai trió összehangolt egységként működött. A csapatmunkában a kommunikáció kulcskérdés volt: angolul dolgoztak együtt, bár Gábor időközben csehül is megtanult valamelyest. A három szaunamester évek óta ismeri egymást, közöttük szoros barátság alakult ki. A világbajnoki előadás ötlete egy közös beszélgetésből született: Barbara régi álma volt, hogy színpadra vigye a My Fair Lady-t – ebből született meg a mai korra aktualizált, 2025-ös valóságot tükröző Our Fair Lady.
Nem a szerelmi szálra helyeztük a hangsúlyt, hanem a személyes traumák, félreértések, kapcsolati dinamikák bemutatására. Arra, hogy a különbözőségek hogyan válhatnak barátsággá vagy ellenségeskedéssé, és miként hozhatnak közelebb vagy taszíthatnak el minket egymástól
– magyarázta Gábor.
A zsűri figyelme
A világbajnokság zsűrije a legapróbb részleteket is értékelte. Nemcsak a koreográfia pontosságát és a szinkronitást figyelték, hanem olyan nüanszokat is, mint hogy visszacsorog-e víz a pumpában, időben letörlik-e az izzadságot a versenyzők, vagy éppen unatkozik-e a közönség egy pillanatra is.
– A cél, hogy a 15 perces program alatt a nézők annyira belefeledkezzenek a történetbe, hogy eszükbe se jusson elhagyni a szaunát a hőség miatt. Ez a szaunaszínház lényege: nemcsak technikai, hanem narratív és érzelmi szinten is lekötni a közönséget – mondta Gábor.
A veronai sikerrel Tapolcai Gábor pályafutása véget ért. Másfél éve tartó vállsérülése miatt műtét vár rá, és bár fizioterápiával eddig képes volt folytatni a versenyzést, most eljött az idő, hogy új fejezetet nyisson életében. A jövőben Gábor több időt szeretne tölteni párjával, családjával és keresztgyermekeivel, továbbá utazásokkal gazdagítani az életét.
