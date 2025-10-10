október 10., péntek

Helyi közélet

1 órája

Berettyóújfaluban megmutatták, mi veheti fel a versenyt a multik termékeivel – fotókkal, videóval

Címkék#Berettyóújfalu#vállalkozó#díjazottak

A kétnapos rendezvény ismét megmutatta, hogy mennyire életképes a bihari térség gazdasága és vállalkozói szférája. A Számadó Napok idén október 10-11. között várja az érdeklődőket Berettyóújfaluban. Mutatjuk, milyen volt az első nap!

Biró Soma

A berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnokban rendezett Bihari Számadó Napok 27 éves hagyományra tekint vissza, és az évek során a bihari térség vállalkozóinak egyik legfontosabb seregszemléjévé nőtte ki magát. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főszervezésében és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara társszervezésével megvalósuló rendezvényen idén is több tucat kiállító mutatta be termékeit és szolgáltatásait. Meghallgattuk a megnyitót és beszélgettünk a vállalkozókkal!

Számadó Napok, Bihari Számadó Napok, Hajdú-Bihar, vállalkozó
A 27. Bihari Számadó Napok díjazott vállalkozói
Forrás: Batta Gergő

Életképes rendezvény, minőségi termékek

Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte a rendezvény életképességét.

Emlékszem rá, amikor az első kiállításokat szerveztük, nagyon sokan vannak, akik régebben itt vannak, vannak újak is, határon túlról is

 – mondta, majd hozzátette, hogy a standokat végigjárva ismét jó minőségű árukat látott. Szerinte az esemény legfontosabb része, hogy a vásárlók megismerhetik a gyártókat és készítőket, akikből később akár üzleti partnerek is lehetnek.

Máté Sándor, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke felidézte az elmúlt 27 évet, és rámutatott egy fontos változásra: míg korábban főként kereskedők állítottak ki, ma már zömében saját termékeket előállító vállalkozók vannak jelen.

Ez a kitörési lehetőség az, amit meg kell ragadnunk azzal, hogy fel tudjuk venni a versenyt a nagy multikkal

 – hangsúlyozta. Szerinte a kézműves termékekkel, a minőségi, helyi specialitásokkal tudnak versenyezni a nagyvállalatokkal.

BG20251010_Szamado_napok_HAON_39
Sok kézműves finomságot lehetett kapni a Számadó Napok standjainál
Forrás: Batta Gergő

A számadás több mint beszámoló – innovációk és ismeretek napja

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint a számadás nemcsak beszámolót jelent, hanem az innovációk és ismeretek bemutatását is. Az agrárium és a kézműves termelők számára különösen fontos, hogy az év ezen szakaszában megmutathassák, milyen tudással rendelkeznek.

Külön öröm látni a rengeteg fiatalt, a következő generációt, hogy érdeklődnek és nyitottak

– emelte ki, a sok résztvevő diákra utalva.

BG20251010_Szamado_napok_HAON_21
Papp Zsolt György, a NAK elnöke is beszédet mondott a megnyitón
Forrás: Batta Gergő

Győrfi Sándor, a kamara berettyóújfalui szervezetének elnöke a digitális átállás fontosságáról beszélt. Figyelmeztetett, hogy a magyar vállalkozók az uniós átlag alatt teljesítenek a digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia alkalmazásában. Ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy a kormány számos programot indított a vállalkozások támogatására, köztük a Demján Sándor Programot és az Irinyi János Programot. Az energiaárak stabilizálásával kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországon már 8100 megawatt napelem van telepítve, ami meghaladja Paks teljesítményét.

Díszvendégek és helyi értékek a Számadó Napokon

A rendezvény díszvendége idén Panyola község volt. Muhari Zoltán polgármester elmondta, hogy 120 kilométert utaztak Szatmárból, és örömmel fogadták el a meghívást.

Mi is a hagyományainkból és az erőforrásainkból próbálunk erényt kovácsolni, nevezetesen a szilvából, aminek kétfajta feldolgozása van ugye, természetesen a lekvár és a pálinka

 – mesélte az 500 fős település első embere. Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere házigazdaként köszöntötte a résztvevőket. Nadányi Zoltán szavaival jellemezte a rendezvényt:

Él Bihar, élteti szent hite

– idézte, majd kiemelte, hogy a vásár minden évben megújul, új kiállítókkal bővül, miközben az állandó résztvevők is fontosnak tartják a megjelenést.

BG20251010_Szamado_napok_HAON_24
Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere zárta a köszöntőket
Forrás: Batta Gergő

Gyógynövényes méz és családi gazdaságok

A díjazott vállalkozók között volt Daróczi Lajos, a Y-Food Kft. vezetője, aki a Termékdíj első helyezettje lett. Cégük egy különleges szabadalommal rendelkezik: gyógynövény-szirupokat itatnak méhekkel.

A csalán, a citromfű, avagy nagy favoritunk a zöld dió, bodza – ezek a hatóanyagok tulajdonképpen a méhecskék által, a méhecskéken keresztül kerülnek a termékbe, a mézbe

 – magyarázta. A vállalkozás 30 éves múltra tekint vissza, családi vállalkozásként indult, mivel édesapja méhész. Jelenleg mintegy ezer méhcsalád állítja elő termékeiket, amelyek közül a zöld diós méz humán klinikai vizsgálatokon is átesett, és bizonyítottan csökkenti a vércukorszintet.

BG20251010_Szamado_napok_HAON_38
Daróczi Lajos és a Y-Food Kft. kapták a Termékdíj első helyezését
Forrás: Batta Gergő

Nagy Márta kistermelő, a Vásárdíj első helyezettje tehéntejből készült termékekkel érkezett a vásárra.

Alapvetően sajtok és házi joghurtok, friss gomolyák, füstölt sajtok

– sorolta. Három éve foglalkozik tejfeldolgozással, és bár van főállása, kerít rá időt, hogy ezt a vállalkozást is továbbvigye. A díjról úgy nyilatkozott: természetesen a munkája elismerését jelenti, aminek nagyon örül.

Hagyományőrzés modern köntösben

Porkoláb Ferenccel is találkoztunk, aki népi iparművész, szűr- és szűrrátét készítő és 45 éve űzi mesterségét. Derecskéről érkezett, és minden évben részt vesz a rendezvényen.

Amikor a szűrnek ment kifele a divatja a közéletből, akkor a mesterek megtalálták a továbbélésének a módját

 – mesélte. 

Ma már mobiltelefon-tartókat, szemüvegtokokat, táskákat és ballagó tarisznyákat is készít ezzel a technikával. A mesterséget a szomszédjuktól, a híres derecskei Erdei szűrszabó család egyik tagjától tanulta még sok évvel korábban. Az ő műveit is meg lehet vásárolni a 27. Bihari Számadó Napokon.

XXVII. Bihari Számadó Napok Berettyóújfaluban

Fotók: Batta Gergő

A XXVII. Bihari Számadó Napok díjazottjai:

  • Nyíri István-díjat: ifj. Rácz Sándor, a Generál Építő 98 Kft. ügyvezető igazgatója
  • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara díját: Magdaléna udvarház, Békésné Nagy Magdolnát
  • Vásárdíj harmadik helyezett: a BSC Eötvös József Szakképző Iskola
  • Vásárdíj második helyezett: Suba Gergő (hús, hentesáru)
  • Vásárdíj első helyezett: Nagy Márta kistermelő
  • Termékdíj harmadik helyezett: Bandi és Babci sajtjai
  • Termékdíj második helyezett: Papp Tibor kistermelő
  • Termékdíj első helyezett: Daróczi Lajos vezetésével a Y-Food Kft. (méz termékek)
  • Bihari Számadó Napok díszvendég kiállítójának járó díj: Margitta Megyei Jogú Város és Panyola Község Önkormányzata

A rendezvényen videó is készült:

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
