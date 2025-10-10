Berettyóújfaluban megmutatták, mi veheti fel a versenyt a multik termékeivel – fotókkal, videóval

A berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnokban rendezett Bihari Számadó Napok 27 éves hagyományra tekint vissza, és az évek során a bihari térség vállalkozóinak egyik legfontosabb seregszemléjévé nőtte ki magát. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főszervezésében és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara társszervezésével megvalósuló rendezvényen idén is több tucat kiállító mutatta be termékeit és szolgáltatásait. Meghallgattuk a megnyitót és beszélgettünk a vállalkozókkal!

A 27. Bihari Számadó Napok díjazott vállalkozói

Forrás: Batta Gergő

Életképes rendezvény, minőségi termékek

Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte a rendezvény életképességét.

Emlékszem rá, amikor az első kiállításokat szerveztük, nagyon sokan vannak, akik régebben itt vannak, vannak újak is, határon túlról is

– mondta, majd hozzátette, hogy a standokat végigjárva ismét jó minőségű árukat látott. Szerinte az esemény legfontosabb része, hogy a vásárlók megismerhetik a gyártókat és készítőket, akikből később akár üzleti partnerek is lehetnek.

Máté Sándor, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke felidézte az elmúlt 27 évet, és rámutatott egy fontos változásra: míg korábban főként kereskedők állítottak ki, ma már zömében saját termékeket előállító vállalkozók vannak jelen.

Ez a kitörési lehetőség az, amit meg kell ragadnunk azzal, hogy fel tudjuk venni a versenyt a nagy multikkal

– hangsúlyozta. Szerinte a kézműves termékekkel, a minőségi, helyi specialitásokkal tudnak versenyezni a nagyvállalatokkal.

Sok kézműves finomságot lehetett kapni a Számadó Napok standjainál

Forrás: Batta Gergő

A számadás több mint beszámoló – innovációk és ismeretek napja

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint a számadás nemcsak beszámolót jelent, hanem az innovációk és ismeretek bemutatását is. Az agrárium és a kézműves termelők számára különösen fontos, hogy az év ezen szakaszában megmutathassák, milyen tudással rendelkeznek.

Külön öröm látni a rengeteg fiatalt, a következő generációt, hogy érdeklődnek és nyitottak

– emelte ki, a sok résztvevő diákra utalva.

Papp Zsolt György, a NAK elnöke is beszédet mondott a megnyitón

Forrás: Batta Gergő

Győrfi Sándor, a kamara berettyóújfalui szervezetének elnöke a digitális átállás fontosságáról beszélt. Figyelmeztetett, hogy a magyar vállalkozók az uniós átlag alatt teljesítenek a digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia alkalmazásában. Ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy a kormány számos programot indított a vállalkozások támogatására, köztük a Demján Sándor Programot és az Irinyi János Programot. Az energiaárak stabilizálásával kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországon már 8100 megawatt napelem van telepítve, ami meghaladja Paks teljesítményét.

Díszvendégek és helyi értékek a Számadó Napokon

A rendezvény díszvendége idén Panyola község volt. Muhari Zoltán polgármester elmondta, hogy 120 kilométert utaztak Szatmárból, és örömmel fogadták el a meghívást.

Mi is a hagyományainkból és az erőforrásainkból próbálunk erényt kovácsolni, nevezetesen a szilvából, aminek kétfajta feldolgozása van ugye, természetesen a lekvár és a pálinka

– mesélte az 500 fős település első embere. Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere házigazdaként köszöntötte a résztvevőket. Nadányi Zoltán szavaival jellemezte a rendezvényt:

Él Bihar, élteti szent hite

– idézte, majd kiemelte, hogy a vásár minden évben megújul, új kiállítókkal bővül, miközben az állandó résztvevők is fontosnak tartják a megjelenést.