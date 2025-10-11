Fotókon és videón a Szent László Gimnázium szalagtűző ünnepsége!

Szalagtűző ünnepséget tartottak pénteken a debreceni Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum végzősei számára. A jeles napra az Oláh Gábor utcai sportcsarnok díszpompába öltözött, az ünnepi beszédek sora mellett zenés fellépés és természetesen a végzősök szalagtűzős tánca is színesítette a programot.

A debreceni Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum végzőseinek szalagtűzője

Forrás: Katona Ákos

Ilyen volt a Szent László gimnázium szalagtűzője: