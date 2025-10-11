október 11., szombat

Eljött a nagy nap!

1 órája

Fotókon és videón a Szent László Gimnázium szalagtűző ünnepsége!

Címkék#debrecen#Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum#szalagtűző

A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum végzőseit ünnepelték. Szalagtűző volt Debrecenben.

Haon.hu

Szalagtűző ünnepséget tartottak pénteken a debreceni Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum végzősei számára. A jeles napra az Oláh Gábor utcai sportcsarnok díszpompába öltözött, az ünnepi beszédek sora mellett zenés fellépés és természetesen a végzősök szalagtűzős tánca is színesítette a programot.

szalagtűző debrecenben
A debreceni Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum végzőseinek szalagtűzője
Forrás: Katona Ákos

Ilyen volt a Szent László gimnázium szalagtűzője:

Szalagtűző ünnepség a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban

Fotók: Katona Ákos

Videó az ünnepségről:

Ajánljuk még:

 

