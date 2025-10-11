Eljött a nagy nap!
1 órája
Fotókon és videón a Szent László Gimnázium szalagtűző ünnepsége!
A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum végzőseit ünnepelték. Szalagtűző volt Debrecenben.
Szalagtűző ünnepséget tartottak pénteken a debreceni Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum végzősei számára. A jeles napra az Oláh Gábor utcai sportcsarnok díszpompába öltözött, az ünnepi beszédek sora mellett zenés fellépés és természetesen a végzősök szalagtűzős tánca is színesítette a programot.
Ilyen volt a Szent László gimnázium szalagtűzője:
Szalagtűző ünnepség a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és TechnikumbanFotók: Katona Ákos
Videó az ünnepségről:
