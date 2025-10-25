október 25., szombat

Helyi közélet

Szakmai napot szerveztek a nehézségekkel küzdő gyerekeknek és hozzátartozóiknak Debrecenben

Pónibemutatóval és kötetlen beszélgetéssel egybekötött szakmai napra várják a különböző nehézségekkel és/vagy zavarokkal küzdő gyermekek életében fontos szerepet betöltő felnőtteket: szakembereket, szülőket és rokonokat, érintetteket és érdeklődőket október 25-én szombaton a debreceni Kortaportán - tájékoztatta a portát vezető lovasfejlesztő az MTI-t.

Pónibemutató is lesz
Koroknai Edit fejlesztőpedagógus közleménye szerint a gyerekekről sem feledkeznek meg: őket szombat délelőtt egy állatasszisztált tanyasi foglalkozásra hívják. Hozzátette, a program célja, hogy megmutassák, mi az a lovasfejlesztés, kiknek és miért ajánlott. 

A program keretében Négy lábon és póniháton címmel gyakorlati bemutatókat tartanak vizsgázott iskolalovakkal. Előadások hangzanak el mások mellett arról, kiknek és miért ajánlják az állatasszisztált foglalkozásokat, milyen eredményeket érhetnek el a négylábúak bevonásával, és számos (akár orvosi) kérdést is feltehetnek a gyermekek nehézségeivel kapcsolatban – ismertette.

 

