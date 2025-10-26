Egyiküket 14 órára a tűzhely mellé láncolták – a szoboszlói szakácsok sztorijainál már csak az ételeik pikánsabbak – fotókkal, videóval

– Mikor augusztusban bekeveredtem Sanyiékhoz, nagyon utáltam ott lenni. Mindennap apám húzott be, mondtam, hogy nem megyek vissza többet. Később már imádtam, majd szakács lettem – emlékezett vissza Szabó Béla, aki úgy fogalmazott, a főzés ma már nem kihívás; most próbáltak aránylag új ételeket készíteni, de szavai szerint ennél sokkal többet tudnak. Az Oxfordban dolgozó szakács készített már brunch-ot többek között III. Károly brit királynak, de mint mondta, volt olyan hét, amikor csak hírességeknek főzött. – Nagyon kemény dolgokat megcsináltunk kölyökként, de elvégeztük a munkát. Volt, hogy Sanyi elküldött minket citromért. Ideadta a pénzt, szóltam a srácoknak, megvan a pénz, elmentünk a fürdőbe, kiültünk a borozóba, a citromra adott összegből iszogattunk. Amikor jött, beugrottunk a vízbe – elevenítette fel, de azért hozzátette, tisztelték, amit Sanyi mondott.

Két palacsintasütés között a tojást dobálták az emeletre. De amikor elmentünk hidegkonyhai versenyre, négyen négy érmet hoztak el. Ezzel mindent elmondtam róluk

– jegyezte meg nosztalgikusan Váradi Sándor.

Váradi Sándor (balról) és Szabó László

Fotó: Tóth Imre

Szakácsként bejárták a világot, a barátságuk pedig mindent kibírt

– 1996-ban, 18 évesen a középiskola elvégzése után kikerültünk Izraelbe Bécivel, picit azt hittük, miénk a világ. Nem akartunk nagymenők lenni, de fejünkbe szállt, hogy mi már láttunk olyan dolgokat, amiket más nem. Nagymenő szállodákba kértek fel minket, Béci a Silver Hotelnek volt huszonévesen a konyhafőnöke. Most 15 éve van egy gasztroforradalom Magyarországon, de ’98-ban még nagy szám volt, hogy nekünk volt külföldi tapasztalatunk; amikor itt még narancskarikákkal díszítettek, mi már avokádóval, rukkolával stb. dolgoztunk, itthon akkor ezeket még nem ismerték – csatlakozott rá Pintér Norbert.

Nincs az a kontinens, nincs az az étel, nincs az a pénz, ami ezt a barátságot tönkre tudná tenni. Egy baráti összejövetelnek gondoltuk a mai estét, ebből lett ez a nagy esemény

– mondta, aki végül a Balatonnál horgonyozott le. – 2000-ben volt a nagy váltás, Töki akkor ment ki Amerikába, Béla Londonba, Robi Tirolba, előtte mi Bécivel Izraelben voltunk. Daragics Lacika is Angliába ment, ő tíz éve kiszállt a szakmából, én körbehajókáztam a világot, dolgoztam külföldön, de maradtam itthon, én vagyok a lokálpatrióta. A Balatonon egy mediterrán éttermet csinálok, olasz, spanyolos vonalakat képviselve – vázolta fel. Most pedig egy álom jött össze azzal, hogy újra egy konyhában főzhettek.