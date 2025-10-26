35 perce
Egyiküket 14 órára a tűzhely mellé láncolták – a szoboszlói szakácsok sztorijainál már csak az ételeik pikánsabbak – fotókkal, videóval
Égetnivaló kölykök voltak, majd bejárva a világot a csúcsra járatták szakmájukat. Most újra egy konyhában, a hajdúszoboszlói Karikás Étteremben főztek a fürdővárosból származó szakácsok, akik szó szerint a világ minden tájáról érkeztek most haza.
A világ ízei költöztek október 25-én, szombat este Hajdúszoboszlóra, a Karikás Étterembe. Néhány hónappal ezelőtt született meg a gondolat az étterem ügyvezetőjétől, Váradi Sándortól, hogy összehívja azokat a hajdúszoboszlói szakácsokat, akik 25 évvel ezelőtt innen indultak el a nagyvilágba. Hazatértek, s most újra egy konyhában főztek, nem is akármit. Igazi kulináris élményt hoztak, s a meghívott vendégeket egy gasztronómiai világkörüli útra invitálták, ahol a megállók között volt kagylóleves, táfelspicc, fish & chips; de az ételekről egy kicsit később, a szakácsok történetei is tartogatnak igazi finomságokat!
Szabó László és Pinczés Róbert Ausztriából, Szabó Béla és Daragics László Angliából, Tóth István Los Angelesből, Pintér Norbert Balatonakaliról érkezett a különleges eseményre a Karikásba. S mi a közös bennük? A Hotel Délibábban együtt kezdték a pályafutásukat 14-15 éves korukban, első konyhafőnökük Váradi Sándor volt, ő trombitálta össze most őket. Nehéz dolga nem volt, szoros barátság köti össze a világ különböző pontjain dolgozó szakácsokat. (A keménymag öt főből állt, később csatlakozott Szabó Laci.)
– Béci nagyon kicsi volt, nem érte el a 90-es fazekat, a Daragics a cukrászműhelyben dolgozott, Pintér Norbi nagy tekergő, nagy dumás volt mindig is, Pinczés Robi csendesebb, Tóth Pisti egyszer majdnem ki lett rúgva – sorolta Váradi Sándor, amikor kérdeztem, hogyan emlékszik vissza egykori tanulóira.
A tanulóévek összekovácsolták őket
Az első napom a Délibábban: felhívtak reggel 8-kor, hogy vinni kell egy kiskést és konyharuhát. Bementem, nem tudtam, hol van a konyha. Az első napon Pintér Norbert, Szabó Béla, Pinczés Róbert voltak a konyhán, szerintem nem szerették, hogy ott vagyok, mert kikötöttek egy lánccal 14 órára a tűzhely mellé, és az volt a dolgom, hogy kavarjam az ételeket. Utána Pintér kitalálta, hogy szedjem össze a joghurtos dobozokat, és dobáljam fel az apartmanokba. Váradi Sándor leüvöltött: ki volt az a ***, aki bedobálta a joghurtot a vendégekhez? Akkor még nem tudta a nevemet, úgy hívott, Töki. Akkor Tökinek kellett a moslékost takarítani vagy két hónapig. Utána összehaverkodtunk
– ezt már Tóth István (Töki) mesélte. Az executive chef San Pedróban (Kalifornia) lakik, Los Angelesben szakácsiskolában tanít, és éttermeknek segít, hogy a legjobb minőségben tudjanak működni, sőt, annak idején Rácz Jenő karrierjét ő egyengette. A jelenleg Amerikában dolgozó szakács történetéből már tudtuk, ezt az estét nem lehet rezzenéstelen arccal végigülni. A gasztroutazás mellé időutazás is dukált.
– Mikor augusztusban bekeveredtem Sanyiékhoz, nagyon utáltam ott lenni. Mindennap apám húzott be, mondtam, hogy nem megyek vissza többet. Később már imádtam, majd szakács lettem – emlékezett vissza Szabó Béla, aki úgy fogalmazott, a főzés ma már nem kihívás; most próbáltak aránylag új ételeket készíteni, de szavai szerint ennél sokkal többet tudnak. Az Oxfordban dolgozó szakács készített már brunch-ot többek között III. Károly brit királynak, de mint mondta, volt olyan hét, amikor csak hírességeknek főzött. – Nagyon kemény dolgokat megcsináltunk kölyökként, de elvégeztük a munkát. Volt, hogy Sanyi elküldött minket citromért. Ideadta a pénzt, szóltam a srácoknak, megvan a pénz, elmentünk a fürdőbe, kiültünk a borozóba, a citromra adott összegből iszogattunk. Amikor jött, beugrottunk a vízbe – elevenítette fel, de azért hozzátette, tisztelték, amit Sanyi mondott.
Két palacsintasütés között a tojást dobálták az emeletre. De amikor elmentünk hidegkonyhai versenyre, négyen négy érmet hoztak el. Ezzel mindent elmondtam róluk
– jegyezte meg nosztalgikusan Váradi Sándor.
Szakácsként bejárták a világot, a barátságuk pedig mindent kibírt
– 1996-ban, 18 évesen a középiskola elvégzése után kikerültünk Izraelbe Bécivel, picit azt hittük, miénk a világ. Nem akartunk nagymenők lenni, de fejünkbe szállt, hogy mi már láttunk olyan dolgokat, amiket más nem. Nagymenő szállodákba kértek fel minket, Béci a Silver Hotelnek volt huszonévesen a konyhafőnöke. Most 15 éve van egy gasztroforradalom Magyarországon, de ’98-ban még nagy szám volt, hogy nekünk volt külföldi tapasztalatunk; amikor itt még narancskarikákkal díszítettek, mi már avokádóval, rukkolával stb. dolgoztunk, itthon akkor ezeket még nem ismerték – csatlakozott rá Pintér Norbert.
Nincs az a kontinens, nincs az az étel, nincs az a pénz, ami ezt a barátságot tönkre tudná tenni. Egy baráti összejövetelnek gondoltuk a mai estét, ebből lett ez a nagy esemény
– mondta, aki végül a Balatonnál horgonyozott le. – 2000-ben volt a nagy váltás, Töki akkor ment ki Amerikába, Béla Londonba, Robi Tirolba, előtte mi Bécivel Izraelben voltunk. Daragics Lacika is Angliába ment, ő tíz éve kiszállt a szakmából, én körbehajókáztam a világot, dolgoztam külföldön, de maradtam itthon, én vagyok a lokálpatrióta. A Balatonon egy mediterrán éttermet csinálok, olasz, spanyolos vonalakat képviselve – vázolta fel. Most pedig egy álom jött össze azzal, hogy újra egy konyhában főzhettek.
A vendégek visszajelzése is nagy megtiszteltetés, a legnagyobb dicséret az volt, amikor Bodó Sanyi (Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője – a szerk.) azt mondta, hogy Norbikám, én tudom, hogy ti nagyon eleven gyerekek voltatok, de azért nagyon sokra vittétek. És igen, igazi égetnivaló, rossz kölykök voltunk, bár volt egy határ, amit nem léptünk át, de csibészek voltunk rendesen. Nagyon sok partner- és testvérvárosa volt már akkor Hajdúszoboszlónak, 18-19 évesen mi képviseltük a várost, minket vittek főzni. Ez valahol egy visszaigazolás volt, hogy oké, rosszak vagyunk, de ilyeneket ránk mertek bízni. Hivatás, filozófia, életforma nekünk ez
– vallotta be.
A teljesség igény nélkül nézzük, ki mivel készült a találkozó estéjére:
- Szabó László és Pinczés Róbert az osztrák konyha világát hozta el: sörben sült sertés hasaalja hús, illetve tarja, párolt savanyúkáposztával, zsemlegombóccal. Tafelspitz, pirított burgonyával, fokhagymás krémspenóttal, illetve tormával. Autentikus kasnocken, a sajtos galuska az osztrákok egyik kedvence és nem hiányozhatott a bécsi szelet sem, ami elengedhetetlen kelléke az osztrák konyhának.
- Szabó Béla: chicken tikka masala, basmati rizzsel, fish & chips.
- Pintér Norbert: Ossobuco – toszkánai olasz borjúláb sok paradicsommal, fűszerekkel, fehérborral, gorgonzolás gnocchival.
- Tóth István amerikai és mexikói állomással készült (egy ideig Mexikóban is élt): ahol volt többek között tépett marhahúsos taco, BBQ tépett disznóhús burger, quesadilla, kagylóleves.
A hajdúsági ízeket pedig Bűdi István, a Karikás étterem házigazdája képviselte.
Fotókon és videón mutatjuk az ínycsiklandó ételeket és a találkozó mozzanatait:
Szakácsok világtalálkozója HajdúszoboszlónFotók: Tóth Imre
