1 órája
Fiatal diákok lepték el a debreceni bevásárlóközpontot, ez érdekelte mindannyiukat – fotókkal, videóval
Idén is megrendezik a kétnapos eseményt. A Suliválasztó SuliFórum során a pályaválasztással kapcsolatban segítenek az általános iskolás diákoknak.
Hétfőn ellepték a nyolcadikos diákok a FÓRUM Debrecen bevásárlóközpontot, ugyanis kezdetét vette a kétnapos Suliválasztó SuliFórum. Az eseményen az általános iskolások minden kérdésükre választ kaphatnak az egyik legfontosabb témában, a pályaválasztással kapcsolatban. A hétfői megnyitón részt vett Barcsa Lajos alpolgármester, Türk László, A Debreceni Tankerületi Központ elnöke, Átányi Ajtony, A FÓRUM Debrecen centermenedzsere, valamint Czapák Dániel, a Diáktanács elnöke is.
Ahogy az a FÓRUM Debrecen honlapján lévő beharangozóban szerepel, a pályaválasztás komoly kihívást jelent a diákoknak, és persze a szülőknek is, ezért fontos, hogy a pedagógusok, az iskolák segítsenek megkönnyíteni a döntést. A Debreceni Tankerületi Központ szakmai vezetője a suliválasztó előtt tartott tájékoztatón kiemelt feladatnak nevezte, hogy a diákokat támogassák az érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő középiskola kiválasztásában.
Már az első nap rengetegen voltak kíváncsiak, mit adhat nekik egy középiskola, vagy akár új irányvonalakat is mutathatnak a bizonytalanabb diákoknak. A helyszínről készült képeket és videót pedig itt tudjátok megnézni:
Suliválasztó SuliFórum Debrecenben, a FÓRUM BevásárlóközpontbanFotók: Katona Ákos
