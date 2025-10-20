Fiatal diákok lepték el a debreceni bevásárlóközpontot, ez érdekelte mindannyiukat – fotókkal, videóval

Hétfőn ellepték a nyolcadikos diákok a FÓRUM Debrecen bevásárlóközpontot, ugyanis kezdetét vette a kétnapos Suliválasztó SuliFórum. Az eseményen az általános iskolások minden kérdésükre választ kaphatnak az egyik legfontosabb témában, a pályaválasztással kapcsolatban. A hétfői megnyitón részt vett Barcsa Lajos alpolgármester, Türk László, A Debreceni Tankerületi Központ elnöke, Átányi Ajtony, A FÓRUM Debrecen centermenedzsere, valamint Czapák Dániel, a Diáktanács elnöke is.

Elkezdődött a Suliválasztó SuliFórum Debrecenben

Fotó: Katona Ákos

Ahogy az a FÓRUM Debrecen honlapján lévő beharangozóban szerepel, a pályaválasztás komoly kihívást jelent a diákoknak, és persze a szülőknek is, ezért fontos, hogy a pedagógusok, az iskolák segítsenek megkönnyíteni a döntést. A Debreceni Tankerületi Központ szakmai vezetője a suliválasztó előtt tartott tájékoztatón kiemelt feladatnak nevezte, hogy a diákokat támogassák az érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő középiskola kiválasztásában.

Már az első nap rengetegen voltak kíváncsiak, mit adhat nekik egy középiskola, vagy akár új irányvonalakat is mutathatnak a bizonytalanabb diákoknak. A helyszínről készült képeket és videót pedig itt tudjátok megnézni: