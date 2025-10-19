2 órája
Kalandfilmbe illő hajsza folyik a Debrecenből Jászberénybe került sül után
A kis szökevényt már vadászok is keresik. A sül két hete kószál szabadon.
Új információkat közölt a Jászberényi Állat- és Növénykert a közel két hete eltűnt sülről, miközben továbbra is a lakosság segítségét kérik az egzotikus négylábú megtalálásához.
Mint korábban írtuk, október 7-én a jászberényi állatkert gondozói észrevették, hogy a nemrég a debreceni állatkertből hozzájuk érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt – a sülök pedig sehol! Azonnal keresni kezdték őket, és az egyiket sikerült is befogni:
A másik egyed egy tüskéjét a karantén melletti állatkerti kerítés külső oldalán, egy nagyobb, kibújásra alkalmas helyen megtalálták. Hiába keresték azonban, nem sikerült a szökevény nyomára jutni. Feltételezték, hogy az állatkert melletti folyó hullámterére jutott.
Izgalmas kutatás folyik a sül után
Az intézmény október 16-án újabb bejegyzésben számolt be a fejleményekről. „Az már bebizonyosodott, hogy a másik sült nem lopták el, hanem az állatkerten kívül kószál.
A lakosságtól való segítségkérésünk eredményre vezetett, ugyanis az állatot szombaton (október 11.) a Jászberényből Jászfelsőszentgyörgyre vezető út mellett látták éjjel 23 óra körül. Az észlelésről szóló értesítést másnap reggel kaptuk a bejelentőktől és gondozóink és állatorvosunk a helyszínen meg is találták és azonosították a sül lábnyomait.
Ismét kutyás segítséget is kértünk a szökevény felkutatásában a Kutyákkal az életért egyesület munkatársától. Szagminta segítségével a nyomkereső kutya szagot fogott, de hosszabb nyomkövetés után sem tudtuk az állatot végül megtalálni. Azóta is folyamatosak az esti, éjszakai keresések hőkamerákkal az állatkertünk gondozói, a polgárőrség tagjai és a jászfelsőszentgyörgyi és a jászberényi vadásztársaság hivatásos és sportvadászai segítségével, de mindeddig nem sikerült az állatot megpillantanunk
– írták, köszönetüket fejezve ki a minden önkéntes segítőnek.
A jászberényi állatkert továbbra is a lakosság segítségét kéri. Tekintettel arra, hogy az érintett külterületi földeken ebben az időszakban intenzív gépi mezőgazdasági munkák folynak, biztosak benne, hogy nem marad a sül egy konkrét helyen huzamosabb ideig.
„Arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy ha megpillantják, vagy a jelenlétét észreveszik, haladéktalanul értesítsenek minket, és ne várjanak tapintatból a következő nap munkaidejéig, mert úgy tűnik, hogy csak az azonnali helyszíni kiszállással tudjuk esetleg elfogni a szökevényünket” – írják, megadva a bármikor hívható telefonszámokat.
