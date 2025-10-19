Kalandfilmbe illő hajsza folyik a Debrecenből Jászberénybe került sül után

A másik egyed egy tüskéjét a karantén melletti állatkerti kerítés külső oldalán, egy nagyobb, kibújásra alkalmas helyen megtalálták. Hiába keresték azonban, nem sikerült a szökevény nyomára jutni. Feltételezték, hogy az állatkert melletti folyó hullámterére jutott.

Izgalmas kutatás folyik a sül után

Az intézmény október 16-án újabb bejegyzésben számolt be a fejleményekről. „Az már bebizonyosodott, hogy a másik sült nem lopták el, hanem az állatkerten kívül kószál.

A lakosságtól való segítségkérésünk eredményre vezetett, ugyanis az állatot szombaton (október 11.) a Jászberényből Jászfelsőszentgyörgyre vezető út mellett látták éjjel 23 óra körül. Az észlelésről szóló értesítést másnap reggel kaptuk a bejelentőktől és gondozóink és állatorvosunk a helyszínen meg is találták és azonosították a sül lábnyomait.

Ismét kutyás segítséget is kértünk a szökevény felkutatásában a Kutyákkal az életért egyesület munkatársától. Szagminta segítségével a nyomkereső kutya szagot fogott, de hosszabb nyomkövetés után sem tudtuk az állatot végül megtalálni. Azóta is folyamatosak az esti, éjszakai keresések hőkamerákkal az állatkertünk gondozói, a polgárőrség tagjai és a jászfelsőszentgyörgyi és a jászberényi vadásztársaság hivatásos és sportvadászai segítségével, de mindeddig nem sikerült az állatot megpillantanunk

– írták, köszönetüket fejezve ki a minden önkéntes segítőnek.

A jászberényi állatkert továbbra is a lakosság segítségét kéri. Tekintettel arra, hogy az érintett külterületi földeken ebben az időszakban intenzív gépi mezőgazdasági munkák folynak, biztosak benne, hogy nem marad a sül egy konkrét helyen huzamosabb ideig.